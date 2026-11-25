Si vives en Texas, conviene que estés atento a los cambios que Gina Hinojosa planea impulsar cuando asuma como gobernadora. La demócrata anunció que buscará revocar varias medidas de Greg Abbott, con posibles efectos para determinadas instituciones públicas y grupos de residentes, aunque los anuncios todavía no implican cambios en las reglas vigentes ni beneficios automáticos. En esta nota te explicamos cuáles son las decisiones que busca revertir y a quiénes podrían afectar.

Visas H-1B y detención de migrantes: las medidas de Abbott que Hinojosa busca revertir (Foto: Joel Angel Juarez/Getty Images/AFP)

¿QUÉ ÓRDENES DE ABBOTT QUIERE DEJAR SIN EFECTO?

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, anunció que planea dejar sin efecto varias órdenes y directivas de Greg Abbott. En una entrevista publicada por The Texas Tribune el 18 de noviembre, anunció cuáles serían:

Medida de Abbott ¿Qué dijo Hinojosa? ¿A quiénes se relaciona? Congelamiento de contrataciones de trabajadores con visas H-1B en agencias estatales y universidades públicas. Respondió afirmativamente cuando le preguntaron si lo revocaría y cuestionó que se aplique una solución general a situaciones distintas. Trabajadores extranjeros contratados mediante ese programa y las instituciones públicas comprendidas en la restricción. Instrucción al sistema penitenciario y a la Comisión de Instalaciones de Texas para identificar terrenos estatales que el gobierno federal pudiera usar para detener migrantes. Dijo expresamente que la revocaría. Personas sujetas a detención migratoria y organismos estatales involucrados. Exigencia de que agencias estatales ayuden a autoridades federales a investigar, arrestar y detener a migrantes sin autorización. Cuestionó esa colaboración, pero aclaró que debía leer los detalles de la orden antes de definir cómo actuar. Agencias estatales y personas afectadas por operativos migratorios.

Si bien las tres situaciones aparecen en la entrevista, no tienen el mismo grado de compromiso, pues en la tercera condicionó su respuesta a revisar el contenido específico de la medida.

¿Cómo podría beneficiar a los trabajadores migrantes?

El efecto laboral más directo estaría en eliminar la restricción estatal sobre las contrataciones mediante H-1B en los organismos y universidades públicas afectados. Eso podría facilitar que esas instituciones vuelvan a gestionar contrataciones de profesionales extranjeros bajo las reglas del programa.

Hay que aclarar que esto no equivale a una ayuda económica ni beneficia automáticamente a todos los trabajadores migrantes. Tampoco supondría conceder visas, regularizar a personas sin estatus o modificar por sí sola las normas federales.

“Hay abusos con respecto a las visas H-1B, sin duda. Les digo que las empresas no deberían recibir un montón de exenciones fiscales para crear empleos y luego usar ese dinero para contratar empleados con visa H-1B. Eso está mal. Eso está sucediendo ahora mismo. No lo apoyo (...). Como abogada laboralista, he trabajado en bufetes que han lidiado con abusos terribles contra trabajadores con visa H-1B y los han presenciado. Así que, sin duda, hay abusos, pero debemos asegurarnos de ser inteligentes en cómo abordamos esto. No hay una solución única para todos”, señaló en la entrevista.

Asimismo, dijo que muchos distritos escolares recurren a docentes con estas visas debido a las dificultades para contratar maestros. “Lo que debemos hacer es colaborar para aliviar y minimizar la necesidad de maestros con visa H-1B, y trabajar con nuestros distritos escolares para contar con un grupo de maestros altamente calificados aquí mismo en nuestro estado para nuestras escuelas”.

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