La próxima gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, tiene previsto aplicar una de sus principales promesas de campaña desde el primer día de su mandato: congelar las tarifas de electricidad para los hogares. La política, según explicó, busca responder a la crisis del costo de vida que afecta a los residentes del estado y evitar que las familias sigan enfrentando mayores gastos en sus facturas de luz.

“En mi primer día como gobernadora, congelaré las tarifas eléctricas residenciales y haré que las corporaciones finalmente paguen lo que les corresponde”, declaró Hinojosa en una entrevista con un grupo local especializado en datos del sector energético.

Asimismo, explicó al medio Texas Tribune que ejecutará la medida poco después de asumir oficialmente el cargo: “Dentro de una hora de prestar juramento como gobernadora, declararé una emergencia por los altos costos en el estado de Texas y emitiré una orden ejecutiva de emergencia para… congelar las tarifas eléctricas”.

La medida anunciada por Hinojosa busca aliviar los gastos de los hogares frente a la crisis del costo de vida; sin embargo, especialistas advierten que la decisión podría enfrentar desafíos legales. (Foto: AFP)

¿Por qué preocupa el congelamiento de las tarifas eléctricas en Texas?

Aunque la propuesta pretende beneficiar directamente a los consumidores, también genera dudas entre especialistas del sector energético. La principal preocupación es que una intervención de este tipo entre en conflicto con el sistema eléctrico de Texas, caracterizado por la competencia entre empresas privadas y la libertad de los usuarios para elegir a sus proveedores.

Algunos expertos consideran que impedir que las compañías ajusten sus precios podría ocasionar dificultades para cubrir sus costos e incluso poner en riesgo el abastecimiento de electricidad.

Una de las voces críticas es Nick Loris, presidente de C3 Solutions, una coalición conservadora que trabaja en políticas relacionadas con el clima, la energía, el medioambiente y la agricultura. El especialista considera que la declaración de emergencia que Hinojosa pretende utilizar podría enfrentar demandas judiciales casi inmediatamente, especialmente por parte de las compañías afectadas. Del mismo modo, cuestionó si la situación económica del sector eléctrico realmente cumple las condiciones necesarias para justificar una medida extraordinaria de ese tipo.

“La Ley de Desastres de Texas permite al gobernador declarar desastres y suspender las leyes y normas regulatorias que están vigentes. Pero creo que existe un alto grado de escepticismo, tanto por parte de los tribunales como de los responsables políticos estatales, sobre si esto justifica tal declaración y si realmente constituye un desastre”, explicó Loris a Fox News Digital. Además, señaló: “Imagino que, si hubiera impugnaciones legales, provendrían de las partes afectadas”.

Cómo funciona el mercado eléctrico de Texas y qué podría cambiar

Para comprender las posibles consecuencias de la propuesta, es necesario considerar cómo funciona el sistema energético del estado. En 1999, Texas aprobó la Ley del Senado 7, una legislación que abrió gran parte del mercado eléctrico a la competencia. A partir de 2002, los consumidores comenzaron a tener la posibilidad de escoger entre diferentes proveedores minoristas de electricidad (REPs), en lugar de depender de una única compañía para contratar el servicio.

La normativa estableció que la generación y comercialización de electricidad no debían tratarse como un monopolio que necesitara una regulación general de sus tarifas. En consecuencia, Texas desarrolló un mercado mayorista independiente en el que los generadores reciben principalmente pagos por la electricidad que producen. Actualmente, los consumidores pueden elegir entre más de 100 proveedores minoristas, que compiten para ofrecer distintas alternativas y contratos.

La principal preocupación es que las compañías eléctricas tengan dificultades para cubrir sus costos y garantizar el suministro. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Loris comparó este sistema con la variedad de productos que una persona encuentra cuando va de compras a un supermercado. “Es como comprar cereales en un supermercado, pero para tu electricidad minorista. Hay tantas opciones que puedes elegir entre contratos a corto plazo, contratos a largo plazo y diferentes fuentes de energía”, explicó; sin embargo, advirtió que congelar los precios podría alterar ese mecanismo y trasladar a las compañías el impacto de las variaciones en los costos de suministro.

“Si los proveedores de electricidad no están cubriendo los costos en los que incurren, eso los dejará en una situación peor y hará que sean más vulnerables a la hora de suministrar adecuadamente esa energía”, sostuvo el presidente de C3 Solutions. “Las señales de precios realmente funcionan como un semáforo. Les indican a las personas cuándo acelerar, cuándo reducir la velocidad o cuándo detenerse por completo”.

Hinojosa ganó las elecciones para gobernadora el 3 de noviembre, derrotando al republicano Greg Abbott, quien llevaba tres mandatos en el cargo. Su toma de posesión está prevista para el 19 de enero de 2027, fecha en la que comenzará oficialmente su administración.

De momento, el equipo de Hinojosa no respondió a las consultas sobre cómo actuaría si el congelamiento de las tarifas provocara problemas de suministro eléctrico en Texas.