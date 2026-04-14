Un nuevo episodio de clima invernal afectará a varias zonas de Estados Unidos hacia finales de esta semana. El sistema impactará principalmente las Montañas Rocosas y las Llanuras del Norte, mientras en otras regiones del país continúan las tormentas severas. Mientras millones de personas desde Texas hasta el Medio Oeste enfrentan riesgo de tormentas intensas el viernes, el mismo sistema traerá condiciones mucho más frías en el norte. Este contraste permitirá la formación de nieve en varias áreas.

Las autoridades emitieron alertas de tormenta invernal para partes del sur de Montana y el noroeste de Wyoming, incluyendo el Parque Nacional Yellowstone. Estas zonas podrían registrar nevadas significativas en los próximos días.

Según Fox Weather, el cambio en el clima se debe a una fuerte alteración en la corriente en chorro que avanzará desde el noroeste hacia las Montañas Rocosas y luego hacia las Llanuras. Para la tarde del viernes, se espera que se forme un sistema de baja presión en superficie que intensificará estas condiciones.

Estados como Montana, Wyoming y las Dakotas están bajo alerta por clima invernal. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

En el lado cálido del sistema, se prevén tormentas severas con granizo, fuertes vientos y posibles tornados en el centro del país. En el lado frío, el aire proveniente de Canadá provocará un descenso marcado de las temperaturas, favoreciendo la caída de nieve entre viernes y sábado.

Las temperaturas caerán de forma brusca, especialmente en ciudades como Denver, donde podrían bajar hasta 25 grados en pocas horas. En Minneapolis también se espera un cambio fuerte, pasando de temperaturas cálidas a condiciones mucho más frías durante la noche.

El centro del país seguirá bajo riesgo de tormentas severas con granizo y tornados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

A medida que el sistema avance, se formará una franja de precipitaciones que podría convertirse en nieve desde el viernes por la noche.

Se espera acumulación en zonas como las Dakotas y Minnesota hacia el sábado, con mayores cantidades en áreas elevadas y menores en el Medio Oeste superior.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

La inestabilidad del clima en EE. UU. no depende de un año específico, sino de patrones que se repiten cada primavera. Ocurre porque el aire frío del norte choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y además la corriente en chorro (jet stream) se vuelve más variable en esta época.

Esa combinación genera tormentas fuertes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como tornados.

En cuanto al calor, el patrón esperado es el mismo: empieza a consolidarse entre mayo y junio en gran parte del país, aunque puede adelantarse en el sur; sin embargo, abril y parte de mayo suelen seguir siendo inestables, con días cálidos seguidos de frentes fríos.

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