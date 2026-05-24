Aunque gran parte de Estados Unidos vive una primavera excepcionalmente cálida, especialmente en el oeste y el sureste del país, algunas regiones como el norte y el Alto Medio Oeste mantuvieron temperaturas más frías de lo normal; sin embargo, esto está a punto de cambiar drásticamente durante los próximos días.

Los pronósticos indican que las temperaturas podrían ubicarse entre 10 y 20 grados por encima del promedio entre el martes y miércoles en zonas de las Llanuras del Norte, el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Ciudades como Minneapolis, Green Bay y Detroit, que durante mayo registraron temperaturas por debajo de lo habitual, ahora experimentarán condiciones mucho más parecidas al verano.

Ciudades como Minneapolis, Green Bay y Detroit pasarán de temperaturas frías a valores entre 10 y 20 grados por encima del promedio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

De acuerdo con el FOX Forecast Center, mayo presentó algunas de las anomalías térmicas más marcadas de toda la temporada en esta parte del país. En Minneapolis, incluso existe la posibilidad de alcanzar los 90 grados Fahrenheit este martes, algo que no ocurre desde octubre de 2025.

Si se concreta esa marca, la ciudad registraría su temperatura más alta en 231 días. Aunque podrían romperse algunos récords de calor en partes de las Llanuras del Norte a inicios de la próxima semana, los expertos destacan que el mayor impacto será el cambio repentino desde un clima fresco hacia un calor veraniego.

Expertos también recuerdan que, pese al aumento de temperaturas, las aguas de lagos y ríos continúan extremadamente frías. (Foto referencial: Freepik)

“El aire más cálido también es un buen recordatorio de que, a pesar del calor, la temperatura del agua sigue siendo fría, generalmente entre los 50 grados medios y bajos”, señalaron desde el FOX Forecast Center.

Además, los pronósticos a largo plazo del Centro de Predicción Climática indican que gran parte de la franja norte de Estados Unidos continuará registrando temperaturas superiores al promedio hasta inicios de junio, luego de un comienzo de mayo mucho más frío de lo habitual.

Cuándo inicia el verano en EE. UU.

El verano en Estados Unidos comenzará oficialmente el domingo 21 de junio de 2026 con el solsticio de verano, que marca el inicio astronómico de la estación en el hemisferio norte. Ese día también será el más largo del año, con más horas de luz solar.

En cuanto al calor, los meteorólogos ya anticipan un aumento importante de las temperaturas durante los próximos días en varias regiones del país, especialmente en el norte y el Medio Oeste.

Ciudades como Minneapolis podrían registrar temperaturas hasta 20 grados por encima del promedio antes de la llegada oficial del verano y los pronósticos a largo plazo indican que el clima cálido continuará hasta inicios de junio.

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