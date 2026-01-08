Las familias más necesitadas de los EE.UU. podrían atravesar serias penurias si el gobierno de Donald Trump congela la ayuda que destina a determinados programas sociales. Sin embargo, no afectaría a todos los beneficiarios del país norteamericano, sino solamente a aquellos que viven en estados gobernados por demócratas. La administración sostiene que la decisión responde a una supuesta preocupación por posibles fraudes en el uso de los fondos. ¿Cuáles son los estados que se verán afectados? A continuación, la respuesta.

LOS CINCO ESTADOS QUE ESTÁN EN LA MIRA PARA CONGELAR PROGRAMAS SOCIALES

Los cinco estados demócratas que están en la mira de la administración de Trump para congelar algunos programas sociales por supuesto fraude son: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que está dispuesta a llevar al gobierno federal a los tribunales. “Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, porque nuestros niños no deberían ser peones políticos en una lucha que Donald Trump parece tener con los gobernadores de los estados demócratas”, dijo.

En un comunicado, la oficina del gobernador de Colorado, Jared Polis, indicó: “Estos recursos apoyan a las familias necesitadas y las ayudan a acceder a alimentos y mucho más. Si es cierto, sería terrible ver como el gobierno federal apunta de esta manera a las familias y niños más necesitados”.

En tanto, Tara Gallegos, portavoz del gobernador de California, escribió en un correo electrónico que “Donald Trump es un mentiroso compulsivo y desquiciado cuya relación con la realidad terminó hace años”, publica Telemundo 52 Los Ángeles.

El gobierno Donald Trump ha enfocado su mira en contra de cinco estado demócratas (Foto: AFP)

¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES ESTÁN EN LA MIRA?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa los programas, exigirá a los estados proporcionar documentación adicional para acceder a los fondos, de los cuales hay sospechas de fraudes. “Las familias que dependen de programas de guarderías y asistencia familiar merecen tener la confianza de que estos recursos se utilizan legalmente y para el propósito previsto”, indicó en un comunicado el subsecretario de HHS, Jim O’Neill.

A continuación, los programas que serían congelados en los cinco estados demócratas:

El Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Un programa de ayuda económica del gobierno federal que subvenciona el costo del cuidado de niños en familias de bajos o muy bajos ingresos con el fin de que los padres puedan trabajar, estudiar o capacitarse sin descuidar a sus hijos.

Un programa de ayuda económica del gobierno federal que subvenciona el costo del cuidado de niños en familias de bajos o muy bajos ingresos con el fin de que los padres puedan trabajar, estudiar o capacitarse sin descuidar a sus hijos. La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Es un programa de ayuda en efectivo para familias de bajos recursos con hijos menores. Ofrece un subsidio mensual para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda, servicios, ropa, transporte y, en muchos casos, apoyo para capacitación laboral o búsqueda de empleo.

Es un programa de ayuda en efectivo para familias de bajos recursos con hijos menores. Ofrece un subsidio mensual para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda, servicios, ropa, transporte y, en muchos casos, apoyo para capacitación laboral o búsqueda de empleo. La Subvención en Bloque para Servicios Sociales. Es un fondo federal que se entrega a los estados de Estados Unidos para que financien una amplia gama de programas y servicios sociales, especialmente a personas y familias en situación vulnerable.

Vale precisar que la financiación federal para el cuidado infantil en Minnesota se suspendió desde finales de diciembre de 2025. Se le hacen investigaciones por presunto fraude en jardines de infantes dirigidos por personas con raíces familiares en Somalia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!