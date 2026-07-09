Si eres una de las miles de personas que buscan conseguir un trabajo en Estados Unidos con una visa H‑1B, el proceso será más complicado porque el gobierno del presidente Donald Trump abrió una investigación por presunto fraude en la entrega de este tipo de permisos. El argumento oficial es que algunas empresas habrían contratado extranjeros no calificados por un salario menor, desplazando a trabajadores estadounidenses. A raíz de esta pesquisa, muchos inmigrantes se preguntan qué significa el cambio y qué pueden hacer si quieren trabajar legalmente en EE.UU.; en los siguientes párrafos te explicamos las claves.

Las visas H-1B son un tipo de visa de no inmigrante de Estados Unidos que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados. Las plazas requieren de un título de licenciatura o superior en la especialidad específica, o su equivalente. La solicitud siempre la hace el empleador, no el trabajador directamente, por lo que suele aprobarse inicialmente por hasta tres años y puede extenderse con un máximo de seis años en total.

Expertos recomiendan a los aspirantes revisar bien a su empleador, no pagar “patrocinios” extra y buscar una segunda opinión con un abogado de inmigración si tienen dudas (Foto: Cristian Storto Fotografia / iStock) / Cristian Storto Fotografia

EL GOBIERNO ABRE LA PRIMERA INVESTIGACIÓN POR FRAUDE EN VISAS H‑1B

La investigación por presunto fraude en visas H-1B se debe a que la contratación de inmigrantes a desplazado a trabajadores estadounidenses. “Este es otro ejemplo de cómo el fraude alimenta la delincuencia violenta. Gran parte de la trata de personas y de visas que vemos en relación con la mano de obra extranjera está vinculada a cárteles y a bandas transnacionales, y este es el trabajo que deberíamos estar haciendo, no solo para que Estados Unidos vuelva a ser seguro, sino también para que vuelva a ser más asequible”, dijo el inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, a “Mornings with Maria” de FOX Business, el 8 de julio de 2026.

Asimismo, informó que ya se han emitido decenas de citaciones relacionadas con la investigación del fraude y que California, Nueva York e Illinois están entre los cinco estados con mayor número de solicitantes de este tipo de visas. En esa misma línea, reveló que la administración también investiga otro presunto fraude en el proceso de visados de Certificación Laboral Permanente (PERM), un programa del Departamento de Trabajo que permite a los empleadores contratar a trabajadores extranjeros para trabajar de forma permanente en Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance también se refirió al mismo tema durante un evento sobre la iniciativa nacional contra el fraude en Milwaukee realizado ese mismo día. “Las grandes corporaciones y los estafadores del extranjero están utilizando este programa para rebajar los salarios de los trabajadores estadounidenses. Si intentas aprovecharte de ese programa de visados, no se te permitirá entrar en Estados Unidos”, señaló.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA INVESTIGACIÓN?

Significa que el gobierno está revisando con mucha más atención a ciertas empresas y a quienes intermedian trámites con la visa H‑1B, y que conseguir este tipo de permiso puede volverse más exigente. Algo que debes tener claro es que el programa no esté siendo eliminado ni todos los solicitantes están en riesgo automático.

Las autoridades buscan detectar fraudes, como cobrar de manera ilegal a los aspirantes, ofrecer empleos que en realidad no existen o usar la H‑1B para contratar personas que no cumplen el nivel de puesto especializado ni el salario mínimo requerido por la ley. Eso puede traducirse en más controles, más solicitudes de evidencia (RFE), más rigor al evaluar si el puesto realmente es especializado y si el sueldo ofrecido es competitivo y no por debajo del mercado local.

Ahora habrá más controles y más rigor al evaluar si el puesto realmente es especializado y si el sueldo ofrecido es competitivo y no por debajo del mercado local (Foto: Freepik)

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS INMIGRANTES QUE BUSCAN TRABAJAR LEGALMENTE?

Kathia Quiros, analista de inmigración de Noticias Telemundo, dio a conocer que hay varias investigaciones del gobierno a diferentes firmas de abogados y grupos de personas que “hacen” a obtener las visas H-1B y otros documentos. “El gobierno puede hacer todas las investigaciones que quiera, pero a un inmigrante no se le puede acusar sin pruebas. Si usted sabe que está vinculado a una firma legal o algún grupo o empresa que haga este tipo de visas, puede buscar una segunda opinión con un abogado de inmigración para estar tranquilo”, dijo a Telemundo.

Por lo tanto, para quien busca trabajar legalmente en Estados Unidos con una H‑1B “limpia”, deben hacer lo siguiente:

Elegir bien al empleador y al intermediario. Desconfiar de quien promete “asegurar” la visa a cambio de grandes pagos personales, de oficinas que no parecen ser empresas reales o que piden dinero para “la visa” más allá de las tasas oficiales.

Desconfiar de quien promete “asegurar” la visa a cambio de grandes pagos personales, de oficinas que no parecen ser empresas reales o que piden dinero para “la visa” más allá de las tasas oficiales. Verificar que la oferta de trabajo sea real y especializada. Debe ser un puesto profesional que requiera al menos título universitario relacionado (ingeniería, TI, finanzas, salud, etc.) y que tenga un salario alineado con la zona y el nivel del puesto.

Debe ser un puesto profesional que requiera al menos título universitario relacionado (ingeniería, TI, finanzas, salud, etc.) y que tenga un salario alineado con la zona y el nivel del puesto. No pagar por ser “patrocinado”. La ley exige que los costos principales del trámite (como la LCA y la petición I‑129) los cubra el empleador. Si te piden que pagues “la cuota del empleador” o sumas infladas por fuera de las tarifas oficiales, puede ser una señal de fraude.

La ley exige que los costos principales del trámite (como la LCA y la petición I‑129) los cubra el empleador. Si te piden que pagues “la cuota del empleador” o sumas infladas por fuera de las tarifas oficiales, puede ser una señal de fraude. Guardar todos los documentos y comprobantes. Contrato, cartas de oferta, correos, recibos y toda comunicación ayudan a demostrar que tu caso es legítimo si alguna agencia revisa el proceso.

Contrato, cartas de oferta, correos, recibos y toda comunicación ayudan a demostrar que tu caso es legítimo si alguna agencia revisa el proceso. Consultar con un abogado de inmigración confiable. Un profesional puede ayudarte a revisar el contrato, la estructura del puesto, el salario y la forma en que la empresa está presentando tu petición, para detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas.

¿QUÉ PASA SI YA TIENES EL PROCESO EN CURSO CON TU EMPLEADOR?

Si ya estás en proceso con tu empleador, la clave es no entrar en pánico, cuidar que todo esté en regla y, si hace falta, reforzar la documentación y el acompañamiento legal.

¿Te van a negar la visa?

La indagación por presunto fraude no significa que todas las peticiones H‑1B se van a negar, sino que pueden revisarlas con más detalle, sobre todo si vienen de ciertos empleadores o intermediarios bajo sospecha. USCIS y otras agencias pueden pedir más evidencia para demostrar que el puesto es realmente especializado, que el salario cumple con los niveles oficiales y que el empleador es una empresa legítima.

¿Qué puedes hacer si tu empleador ya te está patrocinando?

Habla directamente con tu empleador o el área de recursos humanos y pregunta si la empresa ha tenido problemas o investigaciones previas relacionados con visas H‑1B.

Verifica que tu oferta de trabajo sea clara; es decir, que tenga la descripción del puesto, requisitos de título universitario o experiencia especializada, salario acorde con los niveles de “prevailing wage” de la zona.

Sobre todo, no pagues nada adicional fuera de las tasas oficiales del gobierno ni aceptar esquemas en los que te piden cubrir “la cuota de la empresa” para la H‑1B; ya que ese tipo de cobros está en el centro de varios fraudes investigados. Asimismo, guarda todo los documentos o comprobantes que muestren que tu proceso es legítimo.

Si en caso tienes dudas, consulta con un abogado de inmigración confiable que revise tu caso, la empresa patrocinadora y la forma en que están tramitando tu petición, para detectar riesgos y corregirlos a tiempo.

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