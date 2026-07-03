El Gobierno del presidente Donald Trump no da marcha atrás en su objetivo de deportar a millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal. Ahora busca intensificar las redadas migratorias en los lugares de trabajo como parte de su estrategia para aumentar los arrestos y las deportaciones en el país. Sin embargo, ese objetivo enfrenta un obstáculo que dificulta la ejecución de este tipo de operativos: las investigaciones penales que deben realizarse antes de intervenir una empresa pueden tardar meses o incluso años.

De acuerdo con información obtenida por CNN a través de fuentes familiarizadas con las conversaciones internas, varias agencias federales trabajan en una estrategia para ampliar la aplicación de las leyes de inmigración en centros laborales, con el propósito de incrementar el número de arrestos y responder a las demandas de los sectores más duros en materia migratoria.

El Gobierno de EE.UU. busca aumentar los arrestos migratorios, aunque enfrenta obstáculos legales y administrativos. | Crédito: Flickr / ICE

¿Cuál es el principal obstáculo para aumentar las redadas migratorias?

Objetivo del Gobierno de Trump Incrementar las redadas migratorias y los arrestos en lugares de trabajo. Principal obstáculo Las operaciones requieren investigaciones penales que pueden tardar meses o incluso años. ¿Por qué toman tanto tiempo? ICE debe auditar la documentación de la empresa, revisar expedientes y reunir pruebas antes de actuar. Qué investiga el Gobierno Posibles casos de fraude, robo de identidad, fraude de beneficios y otras violaciones de la ley. Agencias involucradas Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Departamento de Justicia (DOJ) e ICE, entre otras. Sectores que podrían verse afectados Agricultura, construcción, manufactura y otros lugares de trabajo donde laboran inmigrantes. Estado del plan La estrategia sigue en desarrollo y aún puede sufrir cambios.

El Gobierno asegura que las investigaciones ya están en marcha

Funcionarios de la administración sostienen que las investigaciones penales no son una política nueva y que cualquier operativo adicional será consecuencia de esos procesos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que existe un “aumento de las investigaciones penales dirigidas al fraude”, mientras que un funcionario de la Casa Blanca señaló que las pesquisas abarcan casos relacionados con fraude de beneficios públicos, robo de identidad y otras violaciones de la ley.

Según esa versión, si una investigación concluye que es necesario actuar, el Gobierno procederá con las detenciones correspondientes.

Buscan aumentar los arrestos sin afectar la economía

Otro desafío para la administración Trump es equilibrar la aplicación de las leyes migratorias sin generar un fuerte impacto en sectores que dependen de mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y la manufactura.

En los últimos meses, la administración ha enviado mensajes contradictorios sobre las redadas laborales. En un momento se indicó a los agentes limitar los operativos en granjas, hoteles y restaurantes, pero posteriormente se les ordenó reanudar la aplicación de la ley en esos lugares.

Además, una redada realizada el año pasado en una planta de Hyundai en Georgia provocó incluso una disputa diplomática entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Las nuevas medidas migratorias en EE.UU. podrían impactar a empleadores y trabajadores en diversos sectores económicos. | Crédito: Flickr / ICE

ICE busca mantener el aumento de arrestos

Mientras define su estrategia para los centros de trabajo, ICE ya ha incrementado el número de detenciones migratorias.

Según datos citados por funcionarios, la agencia está realizando alrededor de 2.000 arrestos diarios, con la intención de mantener esa tendencia. Además, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que actualmente se deporta a más de 3.200 personas al día en promedio.

Los defensores de una política migratoria más estricta consideran que las redadas en los lugares de trabajo serán fundamentales para cumplir los objetivos del Gobierno, ya que también buscan responsabilizar a los empleadores que contraten a personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos.

Por ahora, las conversaciones entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias continúan, por lo que el alcance definitivo de la nueva estrategia aún podría cambiar.

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