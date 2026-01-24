Si eres un ciudadano estadounidense o un extranjero que reside y tiene algún negocio en Estados Unidos, presta mucha atención a esta información: el Gobierno de EE.UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) vigilarán con mayor detalle a las personas que acumulen cierta cantidad de dinero en sus transacciones, provenientes de ventas, servicios o actividades comerciales, especialmente cuando se realicen con frecuencia o por montos elevados. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuál es la cifra en sus cuentas bancarias que podría ponerlos en la mira de la agencia federal. La respuesta en los siguientes párrafos.

LA SUMA DE DINERO EN TUS CUENTAS BANCARIAS QUE TE PONDRÁ EN LA MIRA DEL IRS

Lo primero que debe quedar claro es que se trata de un nuevo mecanismo para detectar posibles ingresos no declarados de los contribuyentes de Estados Unidos. Por lo tanto, si un ciudadano o extranjero acumula cierta suma en sus transacciones – provenientes de ventas, servicios o actividades comerciales – estará en la mira del IRS; sin embargo, esto no significa que será sancionado de inmediato. Si la persona demuestra que todo está orden, no pasará nada; de lo contrario, la agencia federal puede iniciar desde ajustes administrativos hasta acciones penales, según la gravedad del caso.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de EE.UU., el control se activará cuando una persona reciba “al menos US$20,000 y 200 operaciones anuales. Debe cumplir estas dos características”, precisa Semana.

¿Pondrán en la mira a todos?

No. solamente se pondrá bajo vigilancia a los que operan como comerciantes y freelancers, que no sean considerados como empresarios.

Vale precisar que solamente se tendrá en cuenta los ingresos de sus cuentas bancarias, toda vez que es la única forma de que el IRS verifique los movimientos financieros de los ciudadanos en el país norteamericano.

Tus ventas y depósitos bajo la mira: el nivel de movimientos bancarios que encenderá las alarmas del IRS (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUIÉNES DEBEN DECLARAR EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, el propio Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code) establece que la obligación de declarar no depende solo de ser ciudadano, sino de tus ingresos, tu estatus fiscal y su origen, precisa IRS.

Respecto a las personas que trabajan por cuenta propia (self‑employed) o como independientes, están obligados a presentar una declaración anual y pagar impuestos estimados trimestralmente si tuvieron ganancias netas del trabajo por cuenta propia de US$400 o más.

¿QUÉ PASARÁ SI EL IRS DETECTA INGRESOS NO DECLARADOS DE LOS CONTRIBUYENTES?

Las primeras acciones del IRS son enviar avisos y cartas preguntando por la falta de declaración o por discrepancias entre lo que reportan bancos/empleadores y lo declarado por el contribuyente. Ante ello, puede hacer un ajuste a la declaración o incluso presentar una declaración sustitutiva (SFR) calculando la deuda sin tener en cuenta deducciones ni créditos a favor del contribuyente.

Ahora, si hay impuestos adeudados por ingresos no declarados, se aplican intereses diarios sobre el saldo pendiente. Vale mencionar que hay multa por no declarar y por no pagar: la de no presentar puede llegar al 5% por mes sobre el impuesto no pagado, hasta un máximo del 25%. También pueden imponerse penalidades adicionales por subdeclarar ingresos o por “negligencia grave”.

El IRS puede imponer gravámenes (liens) sobre bienes y derechos de propiedad, como casas o vehículos. Incluso, puede embargar salarios o congelar y tomar fondos de cuentas bancarias para cobrar la deuda tributaria.

Pero si al final concluye que hubo intención de engañar, el caso puede enviarse a la división penal. Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas muy altas y penas de prisión de hasta 5 años, según el tipo de delito.

