El gobierno del presidente Donald Trump estaría analizando la implementación de nuevas medidas para limitar la llegada de vuelos internacionales a varias ciudades consideradas “santuario” dentro de los Estados Unidos. Así lo afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien detalló los alcances durante una entrevista televisiva emitida el 26 de mayo.

Según Mullin, la propuesta surge en medio de las protestas registradas frente a un centro de detención migratoria en Nueva Jersey.

El funcionario aseguró que las manifestaciones dificultaron el trabajo de empleados federales y cuestionó que estas ciudades continúen recibiendo operaciones internacionales mientras, según él, obstaculizan la aplicación de leyes migratorias.

Las declaraciones de Markwayne Mullin

Durante su aparición en Fox News, Mullin criticó directamente a las autoridades locales de algunas ciudades gobernadas por demócratas. “Están bloqueando la entrada y salida de nuestros empleados de las instalaciones. Entonces, ¿por qué estamos procesando vuelos internacionales en el aeropuerto de allí?”, declaró.

El secretario también afirmó que su oficina trabaja en posibles planes relacionados con los aeropuertos. “Actualmente estamos elaborando planes para decir: ‘Escuchen, estas ciudades santuario donde los demócratas radicales de izquierda no nos permiten hacer nuestro trabajo y hacer cumplir las leyes federales, entonces tampoco deberíamos procesar vuelos internacionales hacia sus ciudades’”, expresó.

“Porque no quieren que hagamos cumplir las leyes migratorias, pero sí quieren que procesemos inmigración en sus instalaciones. Nada de eso tiene sentido para mí”, agregó.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que algunas autoridades locales impiden el trabajo de agentes migratorios federales. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)

Cómo funciona el control migratorio en aeropuertos

El procesamiento de pasajeros internacionales en aeropuertos y fronteras es responsabilidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). La agencia verifica que los viajeros extranjeros tengan documentos válidos para ingresar al país, como visas de turismo, trabajo o residencia permanente.

Las declaraciones del secretario provocaron reacciones inmediatas tanto de líderes políticos como de representantes de la industria turística.

Varios críticos advirtieron que una medida de este tipo podría generar problemas económicos y afectar gravemente el transporte aéreo internacional.

La propuesta surgió tras protestas frente a un centro de detención migratoria en Nueva Jersey. (Foto: AFP)

Críticas desde el Congreso y el sector turístico

La congresista de Nueva Jersey LaMonica McIver cuestionó públicamente las declaraciones de Mullin.

“Mullin continúa exponiendo la naturaleza mezquina y vengativa de esta administración. Preferiría causar caos en nuestros aeropuertos y alterar nuestra economía antes que asumir responsabilidad por las acciones imprudentes de ICE”, escribió en X.

Por su parte, la Asociación de Viajes de Estados Unidos advirtió en un comunicado obtenido por Associated Press que restringir vuelos internacionales tendría “consecuencias devastadoras para la industria turística y las comunidades que dependen de los visitantes extranjeros”.

Legisladores y representantes del sector turístico advirtieron que la medida podría afectar la economía y el transporte aéreo. (Foto por DANIEL SLIM / AFP)

Incluso miembros del gobierno rechazaron la idea

El secretario de Transporte, Sean Duffy, también expresó desacuerdo con la propuesta durante una audiencia en el Congreso.

“Tenemos personas de todo el mundo y de todo el país que necesitan poder volar hacia diferentes lugares”, señaló. “No deberíamos cerrar el tráfico aéreo en un estado que no comparte nuestra política”.

El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de ciudades consideradas “santuario”, argumentando que algunas leyes locales dificultan la aplicación de normas migratorias federales.

Entre las ciudades mencionadas se encuentran Nueva York, Los Ángeles, Boston, Denver, San Francisco, Portland y Chicago.

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