Como parte de su estrategia para reducir la inmigración en EE.UU., el gobierno del presidente Donald Trump intensifica sus esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a extranjeros naturalizados. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha empezado a enviar expertos a sus oficinas en todo el país con el fin de enfocarse en esta labor, pues tiene como meta suministrar entre 100 y 200 posibles casos mensuales a la oficina de litigios de inmigración, según señalaron a NBC News dos fuentes familiarizadas con los planes del gobierno. Este proceso, conocido como desnaturalización, ha generado una ola de críticas y preocupación entre las personas naturalizadas en la nación norteamericano, pero ¿quiénes corren el riesgo de perder su ciudadanía? A continuación, te lo detallamos.

La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el Gobierno de EE.UU. le quita la ciudadanía a una persona que la obtuvo por naturalización. Cuando esto ocurre deja de ser ciudadano estadounidense y puede volver a tener el estatus migratorio que tenía antes, por ejemplo, residente permanente, o incluso quedar sujeto a un proceso de deportación, dependiendo del caso.

La ciudadanía sí se puede revocar por determinados casos (Foto: Freepik) / MICHAELA ZOLAKOVA

¿ES POSIBLE REVOCAR LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

En Estados Unidos, cada año se naturalizan aproximadamente 800,000 personas, de acuerdo con el DHS. Los requisitos para convertirte en ciudadano estadounidense son: ser mayores de 18 años, ser residentes permanentes legales, hablar inglés, conocer la historia y ciencias sociales de Estados Unidos y tener “buena conducta moral”, según la Ley de Inmigración y Naturalización.

Debido a que hay gran cantidad de extranjeros naturalizados en EE.UU., muchos se preguntan si es posible revocar la ciudadanía. Matthew Tragesser, vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), señaló que sí puede desnaturalizarse a una persona, pero ocurre solamente cuando hay pruebas de que obtuvo su nacionalidad de forma fraudulenta.

“Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el fraude en el proceso de naturalización y emprenderemos procedimientos de desnaturalización contra cualquier persona que haya mentido o falseado su identidad. Seguiremos persiguiendo sin descanso a quienes socavan la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos y colaboraremos con el Departamento de Justicia para garantizar que solo quienes cumplan los requisitos de ciudadanía conserven el privilegio de la ciudadanía estadounidense”, indicó el portavoz a Telemundo Houston.

Otra de las acciones que busca concretar el presidente Trump es obtener la facultad para retirar la ciudadanía a hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, algo que es complicado por el derecho a la “ciudadanía por nacimiento” que está amparado en la Constitución.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, busca eliminar también la ciudadanía por nacimiento (Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/Archivo)

¿QUIÉNES PUEDEN PERDER LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

Las razones específicas para desnaturalizar a un ciudadano naturalizado en Estados Unidos se centran, sobre todo, en cómo obtuvo esa ciudadanía y en conductas graves posteriores como:

Fraude o mentiras en la solicitud de ciudadanía. Proporcionó información falsa u ocultó hechos importantes al solicitar la naturalización como antecedentes penales, identidad real, historial migratorio, matrimonios fraudulentos, uso de documentos falsos.

Proporcionó información falsa u ocultó hechos importantes al solicitar la naturalización como antecedentes penales, identidad real, historial migratorio, matrimonios fraudulentos, uso de documentos falsos. Ocultación o tergiversación de hechos “materiales”. Esconder datos relevantes que, de haberse sabido, habrían podido cambiar la decisión sobre la ciudadanía. Por ejemplo, vínculos con actividades ilegales, pertenencia a ciertos grupos, investigaciones abiertas, etc. Debe comprobarse que la ocultación fue intencional y derivó en la obtención de la ciudadanía.

Esconder datos relevantes que, de haberse sabido, habrían podido cambiar la decisión sobre la ciudadanía. Por ejemplo, vínculos con actividades ilegales, pertenencia a ciertos grupos, investigaciones abiertas, etc. Debe comprobarse que la ocultación fue intencional y derivó en la obtención de la ciudadanía. No cumplir realmente los requisitos para naturalizarse. Si la persona no cumplió con las condiciones exigidas (tiempo de residencia física, “buen carácter moral”, residencia obtenida fraudulentamente), se considera que la ciudadanía se otorgó por error o engaño y se puede pedir su revocación.

Si la persona no cumplió con las condiciones exigidas (tiempo de residencia física, “buen carácter moral”, residencia obtenida fraudulentamente), se considera que la ciudadanía se otorgó por error o engaño y se puede pedir su revocación. Pertenencia a grupos subversivos o actividades contra la seguridad nacional. Integrarse a organizaciones terroristas o extremistas, cometer espionaje, sabotaje, traición o crímenes de guerra, especialmente en los primeros años tras naturalizarse, puede justificar un proceso de desnaturalización.

Integrarse a organizaciones terroristas o extremistas, cometer espionaje, sabotaje, traición o crímenes de guerra, especialmente en los primeros años tras naturalizarse, puede justificar un proceso de desnaturalización. Incumplir obligaciones ligadas al servicio militar. Si una persona obtuvo la ciudadanía con base en promesas de servicio militar y luego recibe una baja deshonrosa o se niega a cumplir, son motivos suficientes para retirar la ciudadanía.

El Departamento de Justicia ha pedido a los abogados que se centrarán en los casos de desnaturalización revisar datos de “personas que suponen un riesgo para la seguridad nacional”, asimismo en quienes han cometido crímenes de guerra o torturas, incluso fraude al Medicaid, al Medicare o que han defraudado al Gobierno de alguna manera, precisa Telemundo Noticias.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!