Ante la drástica legislación estatal de Nueva York que limita las labores de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan, el “zar de la frontera” de la administración Trump, advirtió que pronto llegará al estado una cantidad de agentes de inmigración “como nunca antes se ha visto en la ciudad”. Esta reacción responde a las leyes que firmó la gobernadora Kathy Hochul en mayo de 2026, las cuales establecen nuevas protecciones frente a las acciones de la agencia federal. A continuación, te contamos cuáles son esas normas que desataron el enojo y la respuesta del responsable de la política fronteriza en EE.UU.

Antes te presentamos las declaraciones que ambos dieron al respecto. Primero Homan señaló en “Fox & Friends”: “No les voy a decir exactamente cuándo sucederá, pero sucederá. Estoy cumpliendo mi promesa. Vamos a enviar más agentes de ICE a Nueva York porque ustedes eliminaron la eficiencia de los arrestos seguros en las cárceles del condado”. La respuesta de Hochul no se hizo esperar y lo acusó de tomar un rumbo distinto a la del presidente: “Lo único que le diré es que el propio Donald Trump dijo que no enviaría un gran número de agentes del ICE al estado de Nueva York a menos que yo se lo pidiera; y no se lo estoy pidiendo”. Sin embargo, el “zar de la frontera” no se quedó callado y dijo: “Yo tampoco pregunto”.

Tom Homan, el zar de la frontera de la Casa Blanca, habla con los medios de comunicación frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, DC. Allí declaró que la administración Trump enviará más agentes del ICE a la ciudad de Nueva York para hacer cumplir la ley de inmigración (Foto: Alex Wong / Getty Images / AFP)

¿CUÁLES SON LAS LEYES QUE PROMULGÓ KATHY HOCHUL PARA LIMITAR LAS OPERACIONES DE ICE?

Las normas clave que impulsó Kathy Hochul para limitar a ICE en Nueva York se centran en “lugares sensibles”, en cortar la cooperación local tipo 287(g) y en abrir la puerta a demandas contra agentes por abusos, todo justo cuando el gobierno de Trump anuncia que reforzará la presencia de agentes migratorios. A continuación, detallamos cada uno:

Restricción de ICE en “lugares sensibles”

Hochul firmó una ley que prohíbe a ICE realizar detenciones u operativos en escuelas, hospitales, iglesias, guarderías, parques, áreas de juegos, bibliotecas y centros de votación sin presentar una orden judicial de arresto o de allanamiento válida.

La medida incorpora el concepto de “espacios sensibles” al presupuesto estatal 2027 y a la legislación de Nueva York, de modo que esas instalaciones públicas y privadas tienen reglas claras que impiden que agentes migratorios entren a zonas no públicas sin autorización judicial.

Fin de acuerdos 287(g) y cooperación informal

El paquete de leyes prohíbe a policías estatales, departamentos de policía locales y autoridades penitenciarias firmar o mantener acuerdos 287(g) con ICE; es decir, arreglos que permiten a los oficiales locales actuar como agentes migratorios en tareas civiles.

Además de vetar nuevos convenios, el presupuesto estatal bloquea también los “acuerdos informales” que, sin contrato escrito, reproduzcan en la práctica la colaboración estrecha con ICE en arrestos y detenciones administrativas.

Reglas sobre uso de máscaras y transparencia

Otra ley del paquete prohíbe que agentes estatales, locales e incluso federales interactúen con el público usando máscaras, pasamontañas u otros elementos que oculten su rostro, salvo excepciones (equipo táctico, gafas de sol, mascarillas médicas).

La idea es que la población pueda identificar a los agentes y, si corresponde, denunciarlos. El comunicado de la oficina de la gobernadora advierte que el uso deliberado de máscaras fuera de las excepciones puede constituir un delito.

Acceso a viviendas y operativos en barrios

La propuesta de Hochul también refuerza que los agentes migratorios solo pueden ingresar a domicilios en Nueva York con una orden judicial, buscando cerrar la puerta a ingresos basados únicamente en órdenes administrativas de ICE o “consentimientos” ambiguos.

De acuerdo con organizaciones proinmigrantes, esto intenta dar más seguridad a residentes que temen redadas en sus casas, aunque critican una cláusula que permitiría a policías reportar a personas a ICE si consideran que hay “causa probable”, lo que podría abrir espacio a perfiles raciales.

Mecanismo para demandar a agentes de ICE

El paquete legislativo crea un mecanismo para que residentes de Nueva York puedan presentar demandas en tribunales estatales contra agentes federales u otros funcionarios que, en operativos migratorios, violen derechos constitucionales como el debido proceso o la protección contra allanamientos ilegales.

Según medios locales, ese mecanismo tiene alcance retroactivo a enero de 2025, lo que permitiría litigar por abusos ocurridos en los primeros años del actual mandato de Trump.

Las labores de los agentes de ICE no contarán con el respaldo de gobernadora de Nueva York, quien firmó varias leyes para frenar su labor (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

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