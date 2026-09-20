Greg Abbott calificó la aprobación como una victoria para los pacientes de Texas, después de meses de conversaciones con CMS para desbloquear los recursos (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Greg Abbott calificó la aprobación como una victoria para los pacientes de Texas, después de meses de conversaciones con CMS para desbloquear los recursos (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

Texas obtuvo cerca de US$12,000 millones en fondos cruciales de Medicaid después de que el gobierno federal liberara el monto tras meses de negociaciones con los Centros de Servicios de Medicare y (CMS). y calificó la financiación como “una gran victoria para los pacientes” del Estado de la Estrella Solitaria. Tras la recuperación de estos recursos, ¿a dónde irá el dinero y quiénes se beneficiarán? A continuación, te lo explicamos.

Mira también:

Cabe precisar que la Oficina del Gobernador y la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas colaboraron con CMS para obtener esta financiación. Ahora, trabajará con sus socios federales para garantizar que los texanos tengan acceso a atención médica de calidad y asequible.

Conoce la razón detrás del bloqueo de US$12,000 millones de Medicaid en Texas y qué cambió ahora (Foto: Pexels)
Conoce la razón detrás del bloqueo de US$12,000 millones de Medicaid en Texas y qué cambió ahora (Foto: Pexels)

¿A DÓNDE IRÁ EL DINERO Y QUIÉNES SE BENEFICIARÁN?

Los casi US$12,000 millones no se destinarán a un único proyecto nuevo ni se entregarán directamente a las familias. Se restaurarán como financiamiento de Medicaid para reforzar los pagos a la red de atención médica de Texas: hospitales, médicos, clínicas rurales, centros de enfermería y proveedores de salud conductual.

El objetivo principal es compensar la diferencia entre lo que Medicaid paga y el costo real de atender a pacientes de bajos ingresos.

, los fondos autorizados por los CMS respaldarán a proveedores de salud en todas las regiones de Texas, entre ellos:

  • Hospitales, incluidos los que atienden una alta proporción de pacientes de Medicaid o sin seguro.
  • Médicos y otros proveedores clínicos que dan atención a beneficiarios de Medicaid.
  • Clínicas rurales, para sostener la atención local en comunidades con menos alternativas médicas.
  • Centros de enfermería y otros servicios de cuidado de largo plazo.
  • Proveedores de salud conductual, como servicios de salud mental y tratamiento relacionado con adicciones.

“Autoriza casi 12 mil millones de dólares para hospitales, médicos, clínicas rurales, residencias de ancianos y proveedores de salud mental que atienden a pacientes en todas las regiones de nuestro estado. Las salas de urgencias permanecerán abiertas, las familias rurales conservarán la atención médica local y los texanos tendrán acceso al tratamiento que necesitan. Agradezco a CMS y a la Administración Trump por contribuir a garantizar que los texanos reciban la atención médica que necesitan”, señaló Abbott.

El gobernador señaló que la financiación ayudará a sostener la atención médica en todo el estado, incluidas comunidades rurales y personas que dependen de servicios de salud conductual (Foto: Kent Nishimura / AFP)
El gobernador señaló que la financiación ayudará a sostener la atención médica en todo el estado, incluidas comunidades rurales y personas que dependen de servicios de salud conductual (Foto: Kent Nishimura / AFP)

MESES DE NEGOCIACIONES

La aprobación concluye meses de negociaciones entre Texas y CMS por cuestionamientos federales sobre la forma en que el estado reunía su parte de los recursos. Desde el 1 de septiembre, los fondos habían estado retenidos, y grupos hospitalarios estimaban pérdidas cercanas a US$27 millones diarios mientras persistía el desacuerdo, .

La distribución se realizaría mediante el sistema actual de atención administrada de Medicaid de Texas. Un representante del sector hospitalario indicó que el estado tendría que incorporar los recursos a las tarifas, un proceso que podría llevar cerca de un mes y aplicarse de forma retroactiva, .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC