Texas obtuvo cerca de US$12,000 millones en fondos cruciales de Medicaid después de que el gobierno federal liberara el monto tras meses de negociaciones con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). El gobernador Greg Abbott anunció la noticia y calificó la financiación como “una gran victoria para los pacientes” del Estado de la Estrella Solitaria. Tras la recuperación de estos recursos, ¿a dónde irá el dinero y quiénes se beneficiarán? A continuación, te lo explicamos.

Cabe precisar que la Oficina del Gobernador y la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas colaboraron con CMS para obtener esta financiación. Ahora, Abbott trabajará con sus socios federales para garantizar que los texanos tengan acceso a atención médica de calidad y asequible.

Conoce la razón detrás del bloqueo de US$12,000 millones de Medicaid en Texas y qué cambió ahora (Foto: Pexels)

¿A DÓNDE IRÁ EL DINERO Y QUIÉNES SE BENEFICIARÁN?

Los casi US$12,000 millones no se destinarán a un único proyecto nuevo ni se entregarán directamente a las familias. Se restaurarán como financiamiento de Medicaid para reforzar los pagos a la red de atención médica de Texas: hospitales, médicos, clínicas rurales, centros de enfermería y proveedores de salud conductual.

El objetivo principal es compensar la diferencia entre lo que Medicaid paga y el costo real de atender a pacientes de bajos ingresos.

Según el anuncio del gobernador Greg Abbott, los fondos autorizados por los CMS respaldarán a proveedores de salud en todas las regiones de Texas, entre ellos:

Hospitales, incluidos los que atienden una alta proporción de pacientes de Medicaid o sin seguro.

Médicos y otros proveedores clínicos que dan atención a beneficiarios de Medicaid.

Clínicas rurales, para sostener la atención local en comunidades con menos alternativas médicas.

Centros de enfermería y otros servicios de cuidado de largo plazo.

Proveedores de salud conductual, como servicios de salud mental y tratamiento relacionado con adicciones.

“Autoriza casi 12 mil millones de dólares para hospitales, médicos, clínicas rurales, residencias de ancianos y proveedores de salud mental que atienden a pacientes en todas las regiones de nuestro estado. Las salas de urgencias permanecerán abiertas, las familias rurales conservarán la atención médica local y los texanos tendrán acceso al tratamiento que necesitan. Agradezco a CMS y a la Administración Trump por contribuir a garantizar que los texanos reciban la atención médica que necesitan”, señaló Abbott.

El gobernador señaló que la financiación ayudará a sostener la atención médica en todo el estado, incluidas comunidades rurales y personas que dependen de servicios de salud conductual (Foto: Kent Nishimura / AFP)

MESES DE NEGOCIACIONES

La aprobación concluye meses de negociaciones entre Texas y CMS por cuestionamientos federales sobre la forma en que el estado reunía su parte de los recursos. Desde el 1 de septiembre, los fondos habían estado retenidos, y grupos hospitalarios estimaban pérdidas cercanas a US$27 millones diarios mientras persistía el desacuerdo, según la Asociación de Hospitales de Texas.

La distribución se realizaría mediante el sistema actual de atención administrada de Medicaid de Texas. Un representante del sector hospitalario indicó que el estado tendría que incorporar los recursos a las tarifas, un proceso que podría llevar cerca de un mes y aplicarse de forma retroactiva, publicó KBTX.