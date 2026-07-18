Si eres parte de las familias que ya luchan contra la inflación en Estados Unidos y vives en California, hay una mala noticia: pronto podrías pagar más cada vez que vayas al supermercado a comprar alimentos. El motivo es la aplicación de nuevas tasas a los envases no renovables establecidas por la SB 54. Esta normativa forma parte de un esfuerzo más amplio del estado para reducir la contaminación por plásticos y cambiar la forma en que se producen, usan y desechan los empaques. ¿Qué dispone exactamente esta ley y cómo podría impactar en el bolsillo de millones de residentes? A continuación te lo explicamos.

La ley fija metas como reducir en 25% el uso de plástico en envases de un solo uso y lograr que el 100% de los empaques sea reciclable o compostable (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ CONSISTE LA SB 54?

La SB 54 (Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility) es una ley que crea un régimen de “responsabilidad ampliada del productor” sobre envases y plásticos de un solo uso. Se firmó en 2022 y las normas reglamentarias clave entran en vigor en 2026, aunque las metas deben cumplirse completamente para 2032.

Las tarifas para financiar el programa estatal empiezan a aplicarse antes de que todas las obligaciones técnicas entren en vigor, lo que abre la puerta a aumentos de precios anticipados. Por lo tanto, están obligados a cumplir la ley los fabricantes, distribuidores y minoristas que producen o venden en California productos con envases plásticos de un solo uso o artículos plásticos de servicio de alimentos (bandejas, platos, vasos, cubiertos, pajitas, envoltorios, etc.).

Las empresas que no cumplan pueden enfrentar multas de hasta US$50,000 por día de infracción, lo que incentiva el cumplimiento y acelera cambios en diseño de envases y cadenas de suministro.

Objetivo

Reducir de manera drástica los residuos de envases de plástico de un solo uso y obligar a que los envases sean reciclables o compostables para 2032.

Metas

25% menos plástico en envases de un solo uso y artículos de servicio de alimentos (parte de esa reducción debe lograrse eliminando envases innecesarios y pasando a sistemas reutilizables o rellenables).

100% de envases y empaques, y utensilios plásticos de servicio de alimentos, deben ser reciclables o compostables, con al menos 65% efectivamente reciclado.

¿Cómo funciona la responsabilidad?

Se crea un sistema de responsabilidad extendida del productor (EPR) donde las empresas deben financiar y gestionar el fin de vida de esos envases (reciclaje, reducción, rediseño), de forma individual o integrándose a una Organización de Responsabilidad del Productor (PRO) sin fines de lucro.

Circular Action Alliance fue designada como organización líder para coordinar a los productores y cumplir las metas.

Para los hogares de menores ingresos, que ya destinan una porción importante de su salario a la compra de alimentos, el posible incremento por las nuevas tasas a envases no renovables se suma a la inflación y al alto costo de vida en California (Foto: Pexels)

¿QUÉ IMPLICA ESTA LEY EN EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS?

La SB 54 crea tarifas y obligaciones para empresas que usan envases plásticos de un solo uso y empaques no reciclables; esos costos pueden trasladarse parcialmente a los precios de alimentos y otros productos, precisa CalRecycle.

Según KTLA, los hogares podrían pagar entre 66 y 190 dólares adicionales al año si las compañías trasladan las nuevas tasas al consumidor. “Los particulares pueden enfrentarse a mayores costes para los bienes, ya que los productores asumen los gastos de cumplir con los requisitos reglamentarios… y estos costes se trasladan del productor al consumidor”, señala el plan del programa estatal.

Algunos sectores de la industria (por ejemplo, lácteos) advierten que, sumando esta y otras regulaciones ambientales, el impacto podría acercarse a US$1,300 dólares anuales por hogar, aunque esa cifra es más polémica y depende de muchos supuestos.

Para familias de bajos ingresos, esto se traduce en mayor presión sobre el presupuesto alimentario, especialmente en un contexto de alto costo de vida en California, aun cuando el objetivo de la norma es reducir contaminación y costos ambientales futuros.

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