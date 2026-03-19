Los propietarios de viviendas en una importante ciudad de Estados Unidos deberán prepararse para pagar más por el servicio de recolección de basura. A partir del 1 de abril, las tarifas aumentarán debido a ajustes por inflación y al incremento de tasas municipales. La medida fue aprobada el 12 de febrero por el Concejo Municipal de Reno, en Nevada, que decidió elevar la tarifa que paga la empresa de saneamiento contratada por la ciudad. Actualmente, la compañía entrega un 8% de sus ingresos por servicios, pero esa cifra subirá al 14%.

Este cambio tendrá un impacto directo en los residentes, quienes deberán asumir el aumento. En la práctica, esto significa que los hogares pagarán aproximadamente un 6% más por el servicio de recolección de basura.

Según documentos oficiales obtenidos por This is Reno, el incremento mensual será de entre 2,59 y 3,18 dólares, dependiendo del tamaño de los contenedores.

En total, los propietarios terminarán pagando entre 30 y 40 dólares adicionales al año, según el tipo de servicio que tengan contratado.

El incremento se debe a un aumento en las tarifas municipales y ajustes por inflación. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades señalaron que este es el primer aumento importante en varios años y que busca ayudar a reducir el déficit presupuestario de la ciudad, estimado en 24 millones de dólares para 2027.

“El proceso de pensamiento detrás de esto es que hacemos un modelado a diez años para ver qué es lo que realmente funciona”, explicó Vicki Van Buren, directora de Finanzas de la ciudad de Reno, a KTVN.

Además, la funcionaria recordó que estas tarifas no se modificaban significativamente desde hace décadas.

Las autoridades indicaron que el alza ayudará a enfrentar un déficit presupuestario proyectado para los próximos años. (Foto referencial: Freepik)

“Las tarifas de franquicia de saneamiento se establecieron en los años 90. Se hicieron algunos cambios contractuales en 2012 y realmente nada desde entonces”, agregó.

Mientras tanto, otras ciudades del país también están aplicando cambios en sus sistemas de recolección, incluyendo nuevas reglas para separar residuos o cobros adicionales por contenedores especiales.

Ciudades de EE. UU. que están aplicando cambios en sus sistemas de recolección de basura

En ciudades como San Francisco, por ejemplo, se aprobaron incrementos progresivos en las tarifas de recolección que se extenderán por varios años. Estos aumentos buscan cubrir costos operativos e inflación y pueden llegar a subir más de un 20% en total en el tiempo.

Además, en lugares como Fresno y Glendale, se establecieron aumentos escalonados en las tarifas mensuales y cobros adicionales por servicios extra o contenedores adicionales.

En otras ciudades, los cambios no solo son de precio, sino también de reglas. En Nueva York, ahora es obligatorio usar contenedores con tapa para evitar basura en las calles y los residentes pueden recibir multas si no cumplen con las normas o no separan correctamente sus residuos reciclables y orgánicos.

También hay ciudades que han introducido nuevos cobros específicos. En Waukesha (Wisconsin) se propuso una tarifa anual de unos 160 dólares por recolección de basura para ayudar al presupuesto municipal.

Mientras tanto, en Norwalk (Connecticut), los residentes deben pagar tarifas altas por contenedores adicionales y en otras zonas se implementaron cargos por objetos grandes o reglas con multas si no se usan etiquetas especiales para desecharlos.

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