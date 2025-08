Las redadas migratorias del ICE en California enfrentan una nueva restricción legal tras un fallo que prohíbe el uso de ciertos factores como base para realizar arrestos. En medio de la creciente presión sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, la decisión representa un duro revés para las acciones del gobierno federal en el estado.

Un tribunal federal de apelaciones respaldó la orden temporal de una corte inferior que limita la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas únicamente por su apariencia, idioma o lugar de trabajo. La medida responde a denuncias por discriminación racial y violaciones constitucionales, especialmente en comunidades del sur de California.

¿Qué factores ya no puede usar el ICE para arrestar migrantes en California?

El fallo prohíbe al ICE usar como base exclusiva para arrestos migratorios los siguientes criterios:

El origen étnico o raza aparente de la persona.

El hecho de hablar español o inglés con acento extranjero.

La ocupación del individuo.

La presencia en lugares como autolavados, paradas de autobús, ferreterías o granjas.

Según la jueza Maame E. Frimpong, quien emitió la orden original, existe una “montaña de evidencia” que demuestra que estas tácticas violan la Constitución de Estados Unidos, al no estar respaldadas por una sospecha razonable ni por fundamentos legales válidos.

El ICE enfrenta nuevas restricciones en California: ya no podrá arrestar migrantes basándose solo en su apariencia, idioma o entorno. (Foto: AFP)

¿Por qué la Corte de Apelaciones mantuvo la restricción?

El panel de la Corte de Apelaciones coincidió con la jueza Frimpong al considerar que el gobierno no demostró que la restricción afectara negativamente su capacidad de aplicar la ley, siempre y cuando sus acciones se mantuvieran dentro del marco legal. Los jueces señalaron que, si el ICE asegura no realizar detenciones arbitrarias, entonces no debería verse perjudicado por una orden que busca impedir precisamente eso.

Este fallo se mantendrá vigente al menos hasta septiembre, cuando se revisará la posibilidad de emitir una orden judicial preliminar, con efectos más prolongados mientras avanza el litigio. Por ahora, en Los Ángeles y otros seis condados de California, el ICE deberá ajustar sus operativos para evitar incurrir en detenciones con base en factores discriminatorios.