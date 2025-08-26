Un golpe de suerte cambió la vida de un jugador en Carolina del Norte. Un boleto comprado en un supermercado de Davidson resultó ganador de un premio de $2 millones en el sorteo del Mega Millions del viernes.

El afortunado gastó $5 en su jugada en el Harris Teeter ubicado en 431 Peninsula Drive y logró acertar los números de las cinco bolas blancas, lo que normalmente otorga un premio de $1 millón. Sin embargo, gracias al multiplicador incorporado, el premio se duplicó a $2 millones.

Este fue el premio más alto entregado a nivel nacional en el sorteo del viernes, donde las probabilidades de acertar los cinco números blancos son de 1 en 12.6 millones. El ganador tiene un plazo de 180 días para reclamar su premio.

El premio se duplicó gracias al multiplicador y fue el más alto entregado en el sorteo nacional del viernes. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Mientras tanto, el pozo acumulado del Mega Millions sigue creciendo. Para el próximo sorteo del martes, el premio mayor asciende a $253 millones como anualidad, o $113.8 millones en efectivo. Cabe recordar que las probabilidades de llevarse el jackpot completo son de 1 en 290.5 millones.

Los boletos pueden adquirirse en cualquier punto de venta autorizado, a través de la modalidad Online Play en el sitio oficial de la lotería o usando la aplicación oficial de la NC Lottery. Además, la venta de boletos de lotería en el estado ya genera más de $1,000 millones anuales destinados a programas educativos en los 100 condados de Carolina del Norte.

¿Cómo se juega al Mega Millions?

El mecanismo es sencillo: debes elegir cinco números del 1 al 70 y un número adicional del 1 al 24, conocido como la Mega Ball. Para ganar el premio mayor, tu combinación debe coincidir con los seis números sorteados.

Los boletos ganadores caducan un año después del sorteo, así que siempre es importante revisarlos a tiempo.

El jackpot de Mega Millions sube a $253 millones para el próximo sorteo del martes. | Crédito: Associated Press

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

Un boleto básico de Mega Millions cuesta $2. Si agregas la opción Megaplier, el precio sube a $3 por jugada, lo que permite multiplicar las ganancias de premios que no sean el jackpot.

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos del Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: martes y viernes a las 11:00 p.m. ET, desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.Para otras zonas horarias, esto corresponde a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT.

