California podría convertirse próximamente en el escenario de una de las iniciativas de salud pública más ambiciosas impulsadas por Google. El gigante tecnológico busca autorización federal para liberar hasta 32 millones de mosquitos tratados especialmente en California y Florida durante los próximos dos años, con el objetivo de reducir la propagación de enfermedades transmitidas por estos insectos.

La propuesta se encuentra actualmente bajo evaluación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que recibirá comentarios del público hasta el 5 de junio antes de decidir si otorga un permiso de uso experimental.

Según el New York Post, las autoridades no han revelado en qué lugares específicos se realizarían las liberaciones si el proyecto recibe luz verde.

La empresa planea liberar hasta 32 millones de mosquitos machos infectados con una bacteria natural que impide la supervivencia de sus crías. (Foto: GREG BAKER / AFP)

Qué enfermedades busca combatir el proyecto de Google

Según los investigadores, el plan se enfoca en los mosquitos del género Culex, conocidos por transmitir enfermedades como el virus del Nilo Occidental y la encefalitis de San Luis. Además, la iniciativa apunta a disminuir el riesgo de otras infecciones propagadas por mosquitos, entre ellas el dengue, el Zika, la chikunguña y la fiebre amarilla.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el virus del Nilo Occidental sigue siendo la enfermedad transmitida por mosquitos más común en Estados Unidos. En California, estos virus ya circulan de manera natural entre aves y poblaciones locales de mosquitos. De hecho, recientemente se confirmó una muestra positiva de virus del Nilo Occidental en el condado de Riverside.

El objetivo es reducir enfermedades como el virus del Nilo Occidental, el dengue, el Zika y la encefalitis de San Luis (Foto referencial: Freepik)

Cómo funcionaría la estrategia de Google

La iniciativa forma parte de Debug, un proyecto poco conocido de Google que comenzó hace más de una década con el propósito de desarrollar nuevas tecnologías para controlar las poblaciones de mosquitos portadores de enfermedades.

En lugar de liberar insectos que pican a las personas, la empresa planea liberar mosquitos machos infectados con Wolbachia, una bacteria presente de forma natural.

Cuando estos machos se aparean con hembras silvestres, las crías no sobreviven, lo que contribuye a reducir gradualmente la cantidad de mosquitos en la zona.

Los especialistas destacan que únicamente las hembras pican a los seres humanos, por lo que la liberación de machos no aumentaría la presencia de mosquitos que se alimentan de sangre.

Chad Huff, oficial de información pública del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida, respaldó la iniciativa y explicó a KVUE: “Es un gran concepto, y lo estamos poniendo en práctica para ver si funciona”.

Además, señaló que las agencias de control de mosquitos llevan años buscando alternativas a los métodos tradicionales basados en pesticidas.

Mientras algunos especialistas consideran que la iniciativa podría ser una alternativa efectiva a los pesticidas, otros ciudadanos expresan dudas sobre sus posibles efectos. (Foto: YAMIL LAGE / AFP)

Opiniones divididas sobre la propuesta

Sin embargo, no todos están convencidos de la idea. Brent Nye, residente de Florida, expresó sus dudas sobre el proyecto.

“Creo que es interesante”, dijo a 10 Tampa Bay News. “No estoy seguro de que quisiera que estuvieran en mi patio trasero porque habrá muchas cosas que podrían salir mal. Preferiría que otro estado fuera el que experimentara”.

Google, por su parte, asegura que utilizará sistemas de inteligencia artificial y tecnología robótica para criar, clasificar y liberar los mosquitos a una escala suficiente para que la estrategia tenga un impacto real en la reducción de estas poblaciones y, con ello, en la transmisión de enfermedades.

¿Cómo le ha ido a otros países con este mismo experimento?

Es importante señalar que experimentos de este tipo ya se han realizado en países como Indonesia, Brasil, Australia y Singapur, principalmente para combatir enfermedades como el dengue.

Uno de los casos más exitosos ocurrió en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, donde investigadores liberaron mosquitos con la bacteria Wolbachia y lograron reducir los casos de dengue en un 77%, además de disminuir las hospitalizaciones en un 86%, según resultados publicados en The New England Journal of Medicine.

Experimentos similares ya se han realizado en otros países. (Foto referencial: Freepik)

The Guardian informa que, en Australia, la estrategia fue aplicada en ciudades del norte de Queensland, como Townsville. Investigadores informaron que los brotes de dengue prácticamente desaparecieron durante varios años después de las liberaciones, lo que convirtió al proyecto en una referencia para otros países que enfrentan enfermedades transmitidas por mosquitos.

Brasil y Singapur también imitaron estos programas tras obtener resultados alentadores. En Singapur, estudios reportaron reducciones de hasta 57% en los casos de dengue y una caída importante de las poblaciones de mosquitos transmisores. Mientras tanto, Brasil incluso inauguró una gran biofábrica para producir mosquitos con Wolbachia, buscando proteger a millones de personas frente al dengue, el Zika y la chikunguña.

A pesar de los buenos resultados, no todo es positivo

Lo cierto es que, más allá de los resultados positivos obtenidos en pruebas internacionales, la propuesta aún genera dudas. Aunque los científicos aseguran que el impacto ecológico es mínimo, algunos sectores temen una posible alteración en la cadena alimenticia local.

A esto se suma el rechazo que genera la participación de una corporación gigante como Google, lo que llevó a diversas organizaciones a exigir mayor transparencia sobre el uso de datos y la tecnología robótica empleada en la cría masiva de estos insectos.

Mientras la propuesta espera el veredicto de las autoridades, la polémica continúa entre quienes ven una solución innovadora y quienes sienten que sus comunidades están siendo utilizadas como “laboratorios” sin el consentimiento respectivo.

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