Si realizaste una compra en Google Play Store entre el 16 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2023, podrías recibir una parte del acuerdo de US$700 millones con Google. Así lo dio a conocer el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, quien junto a otros 52 fiscales generales acusaron a la empresa de tecnología de prácticas anticompetitivas, al controlar cómo los usuarios podían obtener y pagar las aplicaciones, algo que negó rotundamente la multinacional en 2023, año en el que aseguró que estaba “comprometida con la mejora continua de Android y Google Play”. Pese a ello, ahora la compañía debe repartir entre los perjudicados ese millonario monto. ¿Quiénes recibirán parte del dinero y cómo cobrarlo? En los siguientes párrafos, lo que debes saber.

Haber usado Google Play en un determinado periodo de tiempo haría que recibas un pago por un acuerdo millonario (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

LAS ACUSACIONES DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS CONTRA GOOGLE

Google Play Store fue acusada de prácticas anticompetitivas con sus usuarios. ¿De qué manera? Controlando cómo podían obtener y pagar aplicaciones en su tienda digital, y mintiéndoles de que corrían muchos riesgos si descargaban apps desde fuera de la Play Store. Ante el temor de salir perjudicados, los consumidores tuvieron que aceptar las condiciones que les ponían y pagar precios altos. Esto reflejó la manera en que Google monopolizó la distribución de aplicaciones en dispositivos Android.

“Este caso nunca se trató solo de compras de aplicaciones, sino de lo que sucede cuando una empresa controla discretamente las opciones y los precios de los que dependen millones de personas a diario. Ese poder afecta los hogares de forma significativa. Este acuerdo empieza a deshacer esa situación. Este trabajo busca dar voz a las familias y a las pequeñas empresas, y asegurar que esto no vuelva a suceder”, declaró Rayfield en un comunicado.

La gente camina junto a un ícono de Google en Pekín el 12 de noviembre de 2025 (Foto: Adek Berry / AFP)

¿DE QUÉ TRATA EL ACUERDO?

La coalición de fiscales generales de los 50 estados consiguió el acuerdo de 2023 tras alegar que Google violó las leyes antimonopolio en el mercado de aplicaciones para teléfonos inteligentes Android. Además de mantener un monopolio sobre la distribución de apps, también cobró a los consumidores hasta un 30% en tarifas para adquirir aplicaciones y realizar compras dentro de ellas.

A raíz de ello, se acordó que al abrir los mercados de competencia, deben evitar que Google tenga conductas anticompetitivas. Asimismo, repartir 700 millones de dólares entre los usuarios afectados.

“Como parte del acuerdo de US$700 millones alcanzado, Google pagará US$630 millones, menos costos y comisiones, a los consumidores que realizaron compras en Google Play Store entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 y se vieron perjudicados por sus prácticas anticompetitivas”, señaló en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta.

Como parte del acuerdo, Google también debe pagar a los estados 70 millones de dólares adicionales por sus reclamaciones soberanas, incluidas multas, tarifas y costos específicos de cada estado.

Muchos usuarios recibirán dinero de Google y no lo saben (Foto referencial: Josh Edelson / AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PARTE DEL MILLONARIO MONTO DEL ACUERDO?

Todos los clientes que realizaron compras en Google Play Store entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 que fueron perjudicados por las prácticas anticompetitivas de Google recibirán una compensación. La mayoría de los consumidores cubiertos por este acuerdo no tendrán que hacer nada para recibir un pago del Fondo del Acuerdo.

Por tal motivo, se contactará a los consumidores afectados por correo electrónico para notificarles el acuerdo, por su parte, el administrador de notificaciones también lo anunciará en diversas plataformas.

Una vez finalizado el proceso de notificación, el tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 30 de abril de 2026 para considerar la aprobación del acuerdo. Una vez que el tribunal otorgue la aprobación final, un administrador distribuirá los fondos del acuerdo a los consumidores afectados. Todavía no se tienen fijadas las fechas exactas para hacer el pago.

Reembolso sorpresa: Google compensará a millones de usuarios por compras antiguas (Foto: Freepik)

¿CÓMO COBRAR EL DINERO?

El fondo de conciliación realizará la mayoría de los pagos automáticamente a través de PayPal o Venmo, y en la mayoría de los casos no se requiere un formulario de reclamación.

Entonces, cuando el Tribunal apruebe el acuerdo en abril, los consumidores recibirán un correo electrónico de PayPal o un mensaje de texto de Venmo notificándoles la recepción del pago en la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil asociado a su cuenta de Google Play.

Vale precisar que los clientes deben tener su dirección legal registrada en su perfil de Google Payments en Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses al momento de la compra. En caso tengas dudas sobre si tu dirección está registrada, llama al 1-866-905-8127 o envía un correo electrónico a info@GooglePlayStateAGAntitrustLitigation.com.

Y ¿si no tengo una cuenta PayPal o Venmo?

En caso no contar con una cuenta PayPal o Venmo y que no desea crear una nueva, habrá un proceso de reclamos complementario disponible después de que se complete el proceso de pagos automáticos.

“Los clientes que deseen recibir una notificación por correo electrónico cuando comience el proceso de reclamos complementarios pueden enviar su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono en el enlace Enviar información de contacto”, publica USA Today.

RECUERDA: una vez que recibas los fondos, renuncias a tus derechos de demandar o continuar demandando a Google por los reclamos abordados en el acuerdo.

¿SI NO QUIERO RECIBIR EL PAGO Y PIENSO PRESENTAR MI PROPIO CASO?

Si eres uno de los consumidores afectados que no desea recibir el pago del Fondo de Acuerdo porque presentará su propio caso contra Google, debes enviar una solicitud de exclusión a través del formulario en línea en www.GooglePlayStateAGAntitrustLitigation.com o por escrito antes del 19 de febrero de 2026.

