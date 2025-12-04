El 2025 fue un año que obligó a millones de personas a mirar el mundo con nuevos ojos. La elección histórica de un papa estadounidense, el ascenso imparable de KPop Demon Hunters, los avances en inteligencia artificial y una cultura digital más curiosa que nunca marcaron las tendencias que definieron cómo los latinos en Estados Unidos buscaron información en Google. Y esa curiosidad quedó reflejada en el Google Year in Search 2025.

Según el reporte anual, las nuevas capacidades de IA dentro de Google Search cambiaron por completo la forma de consultar. Ahora la gente pregunta como si hablara con un amigo, usando expresiones más naturales, incluyendo las famosas frases de “What’s the deal with…” (“¿Qué onda con…?”), que este año se dispararon.

La necesidad de entender mejor el mundo también fue evidente. Las búsquedas que arrancan con “Tell me about…” (“Cuéntame sobre…”) crecieron un 70% frente al año anterior, y las consultas que comienzan con “How do I…” (“¿Cómo hago para...?”) alcanzaron un máximo histórico con un aumento del 25%. ¿La más sorprendente? “How do I know if my Labubu is real?” (“¿Cómo saber si mi Labubu es real?”), un reflejo perfecto del impacto cultural de estos coleccionables.

Google invita a explorar todas las tendencias en su sitio de Year in Search, pero aquí presentamos lo que más llamó la atención a la comunidad latina en Estados Unidos durante 2025.

Búsquedas de alta tendencia en EE.UU. en 2025

El año dejó una mezcla de política, entretenimiento, tecnología y fenómenos culturales:

Charlie Kirk KPop Demon Hunters Labubu iPhone 17 One Big Beautiful Bill Act Zohran Mamdani DeepSeek Cierre del Gobierno Copa Mundial de la FIFA Aranceles

En Google Year in Search 2025, KPop Demon Hunters destacó entre los latinos en EE.UU. como una de las búsquedas más comentadas. | Crédito: Sony Pictures Animation / Sony Pictures / Columbia Pictures

Canciones de más alta tendencia en español en EE.UU. en 2025

Los latinos siguieron impulsando la música en español a lo más alto de las listas:

DtMF - Bad Bunny Golden - KPop Demon Hunters Canción del Mariachi - Los Lobos ft. Antonio Banderas Somos Más - Carlos Vives, Wisin, Emilia and Xavi Verano Rosa - Karol G, Feid

Consultas “¿Cómo...?“ más buscadas en español en EE.UU. en 2025

Desde dudas gramaticales hasta temas migratorios, estas fueron las preguntas más recurrentes:

¿Cómo usar la palabra como? ¿Cómo quedó la Selección de Guatemala? ¿Cómo saber si tengo una orden de deportación? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo saber si mi licencia está suspendida?

Consultas “¿Dónde?“ más buscadas en español en EE.UU. en 2025

La geografía, la religión y el deporte dominaron este listado:

¿Dónde nació el nuevo Papa? ¿Dónde queda Torenza? ¿Dónde ver el Mundial de Clubes? ¿Dónde está la Casa de Alofoke? ¿Dónde nació Fátima Bosch?

En Google Year in Search 2025, la elección del nuevo papa generó un gran volumen de búsquedas entre los latinos en EE.UU. | Crédito: Alberto PIZZOLI/AFP

Consultas “¿Qué es...?“ más buscadas en español en EE.UU. en 2025

Los latinos quisieron entender conceptos políticos, económicos y culturales:

¿Qué es USAID? ¿Qué es la Proposición 50? ¿Qué son aranceles? ¿Qué es la Casa de Alofoke? ¿Qué es botulismo?

Consultas “¿Quién...?“ más buscadas en español en EE.UU. en 2025

El interés por figuras políticas, religiosas y del entretenimiento creció notablemente:

¿Quién es el nuevo Papa? ¿Quién es Charlie Kirk? ¿Quién es Caramelo de La Casa de los Famosos? ¿Quién es Miguel Uribe? ¿Quién ganó las elecciones en Honduras?

