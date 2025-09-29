Buscaban trabajo como todos los días en los exteriores del The Home Depot y terminaron privados de su libertad. Uno de los locales de la empresa minorista estadounidense de mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción volvió a ser escenario de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que busca a inmigrantes sin documentos legales en el país para deportarlos. En esta ocasión todo sucedió en el estacionamiento de la tienda ubicada en Valle de San Fernando, en North Hollywood, donde tres jornaleros fueron detenidos. En este escenario de terror, un hombre relató cómo se salvó de estar incluido en la lista y poner en riesgo su permanencia en Los Ángeles.

Este barrio conocido por su centro de artes e historia agrícola está incluido en la lista de zonas en la que los agentes federales realizan constantes operativos en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump.

Estas capturas vienen sucediendo en gran medida en los estacionamientos de Home Depot, hecho que hizo que la empresa estuviera en el centro de la polémica tras ser señalada por supuestamente colaborar con ICE. La compañía respondió a las críticas y negó rotundamente las acusaciones diciendo que “no tenemos trato con el DHS o ICE”. Y es que en sus locales, muchos inmigrantes ofrecen sus servicios y son sorprendidos por las autoridades federales.

Jornaleros afuera de una tienda Home Depot en North Hollywood fueron sorprendidos por un operativo federal. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Inmigrante se salvó de ser detenido en Home Depot de North Hollywood

A pocas horas del operativo migratorio en un Centro de Jornaleros en Pomona, migrantes que buscaban trabajo fueron sorprendidos por agentes de ICE afuera de una tienda Home Depot de la calle Sherman, en North Hollywood. Al menos tres personas fueron detenidas.

De acuerdo con testigos consultados por Univision Los Ángeles, todo ocurrió muy rápido pasadas las 9 de la mañana. En las imágenes compartidas por el medio y grabadas por transeúntes se observa cómo los uniformados que cubrían su rostro someten en el piso a un hombre y enrollan sus piernas y brazos antes de llevárselo.

Una redada en un estacionamiento de un Home Depot, en North Hollywood, dejó a al menos a tres jornaleros detenidos. Un inmigrante se salvó de ser detenido. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

En el lugar Alberto, un inmigrante que se salvó de ser llevado por ICE, narró cómo lo logró. “Por medio de las redes sociales vi que un compañero hizo una publicación y así me di cuenta”. Él se solidariza con los jornaleros y se considera afortunado. “Gracias a Dios andaba trabajando y acabo de venir de trabajar. Darle las gracias a Dios que me haya quitado de este lugar por esos momentos (...) Nos arriesgamos porque como todo ser humano tenemos gastos y necesidades, la renta. Gracias a Dios no he vivido la experiencia de una redada y no la quisiera vivir”, expresó a las cámaras de Univision.

Los jornaleros que dieron su testimonio indicaron que desde inicios de junio el número de inmigrantes que ofrecen sus servicios en el Home Depot de North Hollywood se redujo considerablemente.

Desde Univision 34 enviaron un correo electrónico a ICE para solicitar información sobre los inmigrantes detenidos; sin embargo, no recibieron respuesta al cierre de su informe.

