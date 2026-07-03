Si tienes pensado celebrar el 4 de julio en Nueva York, conviene prestar mucha atención al pronóstico del tiempo. La ciudad atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años —al punto de que New York Post habla de una grave alerta meteorológica— y, lejos de ofrecer una tregua durante el feriado, las altas temperaturas seguirán dominando el panorama, acompañadas por una humedad que hará que la sensación térmica sea todavía más extrema. Esto afectará desde los eventos masivos —como el tradicional show de fuegos artificiales de Macy’s sobre el Hudson y los festejos de Sail4th 250— hasta los pequeños planes de barrio. Muchas familias hispanas, especialmente abuelos y niños, suelen marcar ese día para reunirse; por eso las recomendaciones de hidratación y precaución no son solo consejos técnicos, sino medidas prácticas para que la comunidad pueda celebrar con seguridad. Además, las noches no ofrecerán alivio: las mínimas permanecerán altas, lo que complica el descanso de personas sin aire acondicionado o que viven en edificios con ventilación insuficiente.

A esto se suma un ingrediente que podría complicar aún más las celebraciones del Día de la Independencia: los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo durante la tarde y la noche del 4 de julio. Por ello, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) como AccuWeather y las autoridades del estado de Nueva York recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del clima antes de asistir a eventos al aire libre, incluidos los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales.

Nueva York comienza a experimentar las temperaturas más altas en lo que va del presente verano (Foto: AFP)

EL CALOR EXTREMO SEGUIRÁ PRESENTE DURANTE EL 4 DE JULIO

La región permanece bajo la influencia de un poderoso domo de calor que cubre gran parte del este de Estados Unidos. Este fenómeno está provocando temperaturas inusualmente altas y una humedad muy elevada, lo que incrementa considerablemente el riesgo para la salud.

Según los pronósticos, el sábado 4 de julio la temperatura máxima en la ciudad de Nueva York alcanzará alrededor de 95 °F (35 °C), convirtiéndose en el Día de la Independencia más caluroso desde 2010, cuando el termómetro llegó a los 96 °F. Aunque el valor de la temperatura ya es elevado, el mayor problema será la sensación térmica. Debido a la humedad, el índice de calor podría ubicarse entre 105 y 110 °F, mientras que algunos sectores del área metropolitana podrían acercarse incluso a los 115 °F.

Pronóstico para el feriado:

Condición Pronóstico Temperatura máxima 95 °F (35 °C) Sensación térmica Entre 105 y 110 °F Humedad Muy alta Probabilidad de lluvia 40% Riesgos Tormentas eléctricas, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible granizo

Ciudades como Nueva York vienen soportando una dura ola de calor (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

LAS TORMENTAS PODRÍAN COINCIDIR CON LAS CELEBRACIONES

Los especialistas explican que las tormentas llegarían justamente cuando la intensa ola de calor comience a perder fuerza. El meteorólogo senior de AccuWeather, Matt Benz, explicó: “Cuando estas olas de calor comienzan a deshacerse, suelen desencadenar tormentas eléctricas, pero el momento exacto, especialmente con varios días de anticipación, es difícil de determinar”.

El experto agregó que los modelos meteorológicos siguen monitoreando sistemas provenientes de Canadá y que, por ahora, existe aproximadamente un 40% de probabilidad de lluvia para el 4 de julio.

Esto significa que actividades multitudinarias podrían verse afectadas, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se desarrollan la mayoría de los espectáculos de fuegos artificiales.

EVENTOS DEL 4 DE JULIO QUE PODRÍAN VERSE AFECTADOS

Sail4th 250

El tradicional espectáculo de Macy’s Fireworks sobre el río Hudson

Celebraciones en los frentes costeros de Manhattan, Brooklyn y Nueva Jersey

Desfiles y actividades familiares organizadas en distintos barrios de la ciudad

Las autoridades recomiendan consultar el pronóstico antes de salir de casa, ya que cualquier tormenta severa podría provocar modificaciones en la programación o interrupciones temporales.

Nueva York se alista para albergar uno de los eventos más tradicionales del 4 de Julio: el show de fuegos artificiales de Macy's (Foto: AP)

LA ALERTA POR CALOR EXTREMO CONTINÚA VIGENTE

El National Weather Service mantiene una alerta por calor extremo para la ciudad de Nueva York, Long Island, el Lower Hudson Valley, el norte de Nueva Jersey y el oeste de Connecticut.

Además, durante los días más críticos también se emitió una advertencia por calor extremo debido a que las temperaturas permanecerán muy elevadas incluso durante la noche. Ese es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas.

“Eso es lo que hace que esta situación sea especialmente peligrosa”, señaló Matt Benz. Y añadió: “Nos enfocamos en las temperaturas máximas, pero son las noches, especialmente para quienes no tienen aire acondicionado, las que hacen que descansar sea realmente difícil”.

Las temperaturas nocturnas apenas descenderán hasta los 80 °F, lo que reduce las posibilidades de que el cuerpo se recupere después de una jornada de calor intenso.

LA ALERTA POR CALOR EXTREMO

Área Estado de la alerta Ciudad de Nueva York Alerta por calor extremo Long Island Alerta por calor extremo Lower Hudson Valley Alerta por calor extremo Norte de New Jersey Alerta por calor extremo Oeste de Connecticut Alerta por calor extremo

KATHY HOCHUL PIDE EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que el estado trabaja coordinadamente para atender la emergencia climática, habilitando centros de enfriamiento y monitoreando la estabilidad de la red eléctrica.

En un comunicado, la mandataria afirmó: “Esta semana traerá un calor peligroso en todo el estado y mi administración está tomando medidas para garantizar que los neoyorquinos puedan disfrutar de manera segura este histórico verano de actividades”. También pidió a la población: “Los neoyorquinos deben tomar las precauciones adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus familias manteniéndose hidratados, limitando el tiempo al aire libre y monitoreando el pronóstico local. También animo a todos a verificar cómo se encuentran las personas más vulnerables y nuestros vecinos de mayor edad”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pide tomar precauciones ante el incremento de las temperaturas (Foto: AFP)

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE DEL CALOR

Beber agua constantemente, aunque no exista sensación de sed.

Evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor.

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Revisar con frecuencia el estado de adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Estar atento a síntomas como mareos, agotamiento, dolor de cabeza o confusión, que pueden ser señales de un golpe de calor.

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