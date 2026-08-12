Obtener la residencia permanente en Estados Unidos es un paso importante para quienes desean construir una vida en dicho país. Sin embargo, no todas las green cards tienen las mismas características ni siguen exactamente el mismo proceso. En algunos casos, el estatus migratorio incluye requisitos adicionales y plazos específicos que deben cumplirse para evitar problemas en el futuro. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional.

No todas las green cards tienen una duración de 10 años (Foto: Magnific)

¿QUÉ ES SER RESIDENTE PERMANENTE CONDICIONAL Y CUÁNDO SE OTORGA?

Un residente permanente condicional es una persona que obtiene una green card con validez inicial de dos años, en lugar de la tarjeta regular de 10 años. Durante ese período puede vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos; aunque este estatus se concede en situaciones específicas, obliga al titular a realizar un trámite adicional antes de que venza su tarjeta para conservar su residencia.

Este estatus se concede principalmente en dos casos específicos:

Caso Cuándo aplica Formulario para eliminar condiciones Residencia por matrimonio Cuando la persona obtiene la residencia por estar casada con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal, y el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la green card Formulario I-751 Residencia por inversión EB-5 Cuando un inversionista obtiene la residencia mediante el programa EB-5, así como sus familiares derivados Formulario I-829

La residencia condicional por matrimonio busca que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pueda comprobar que la relación fue real y no se celebró solo para obtener un beneficio migratorio.

¿Se renueva?

No. La tarjeta condicional no se renueva. La persona debe solicitar la eliminación de condiciones dentro de los 90 días antes de cumplir el segundo aniversario de haber obtenido el estatus.

En casos de matrimonio, normalmente la pareja presenta en conjunto el Formulario I-751 y evidencia de que el matrimonio es genuino. En algunos casos —divorcio, fallecimiento del cónyuge, abuso o dificultades extremas— se puede pedir una exención para presentar la solicitud de manera individual.

Para EB-5, el inversionista presenta el Formulario I-829 y debe demostrar que cumplió con los requisitos de la inversión.

Si no se presenta la petición a tiempo, la persona puede perder la residencia permanente condicional y quedar expuesta a un proceso de remoción de Estados Unidos.

¿QUÉ SUCEDE SI SE VENCIÓ EL PLAZO PARA ENVIAR EL FORMULARIO I-751?

Si se vence el plazo para presentar el Formulario I-751, aún puedes enviarlo de forma tardía, pero debes incluir:

Una solicitud para que USCIS excuse la presentación fuera de plazo.

Una explicación escrita de por qué no presentaste la petición a tiempo.

Evidencia que respalde una causa justificada y circunstancias atenuantes, cuando sea posible.

Ya dependerá de USCIS si acepta la explicación de tu caso. Recuerda: una presentación tardía no se aprueba automáticamente, por lo que conviene enviarla lo antes posible y conservar prueba de entrega.

Posibles consecuencias

Pierdes la condición de residente permanente condicional si USCIS no acepta o deniega la petición.

Podrías recibir una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear) ante una corte de inmigración.

Podrías tener problemas para trabajar, viajar, renovar la licencia de conducir o probar tu estatus migratorio mientras el caso se resuelve.

Si USCIS acepta el I-751, emitirá un recibo que extiende la validez de tu estatus y de tu Green Card vencida mientras procesa el caso.

¿Qué pasa si viajas con la Green Card condicional vencida?

Viajar al extranjero con una Green Card condicional vencida puede complicar tu regreso a Estados Unidos, especialmente si no presentaste el Formulario I-751 a tiempo o no tienes prueba de que tu estatus sigue vigente. La tarjeta vencida por sí sola normalmente no basta para abordar un vuelo de regreso, precisó USCIS en 2023.

Si ya presentaste el I-751, puedes viajar si llevas estos documentos:

Tu Green Card condicional vencida.

El aviso de recibo del Formulario I-751, conocido como Formulario I-797.

Un pasaporte válido de tu país de nacionalidad.

La notificación de recibo extiende la validez de la tarjeta por 48 meses desde la fecha de vencimiento impresa en la Green Card. Junto con la tarjeta vencida, sirve como evidencia de tu residencia permanente continua y permite trabajar y viajar mientras USCIS procesa el caso.

La tarjeta condicional no se renueva como una Green Card regular. Antes de que venza, el titular debe solicitar la eliminación de las condiciones ante USCIS y presentar documentos que respalden su caso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA USCIS EN PROCESAR EL FORMULARIO I-829?

El Formulario I-829 puede tardar varios años en procesarse. Las estimaciones recientes para la Oficina del Programa de Inversionistas de USCIS sitúan el rango aproximadamente entre 23 y 72.5 meses, aunque el tiempo real depende del caso, la carga de trabajo y si USCIS solicita evidencia adicional, precisar el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Por lo tanto, USCIS no ofrece una fecha garantizada. El tiempo que publica representa cuánto tardó en resolverse el 80% de los casos adjudicados durante los seis meses anteriores; no significa que tu petición será aprobada dentro de ese período. Por eso, un caso puede resolverse antes o después del rango estimado.

¿Qué hacer mientras USCIS procesa el caso?

El inversionista EB-5 debe presentar el I-829 dentro de los 90 días previos al segundo aniversario de haber obtenido la residencia condicional. Al presentarlo correctamente, USCIS envía un aviso de recibo que extiende la prueba de residencia mientras estudia la solicitud.

Para ello debes conservar juntos: la green card condicional vencida, el aviso de recibo del I-829 y tu pasaporte vigente, en caso de que necesites viajar.

¿Cómo revisar tu caso?

La cifra más actualizada debe consultarse en la herramienta oficial de Processing Times de USCIS. Selecciona el Formulario I-829 y la oficina que aparece en tu aviso de recibo; USCIS actualiza sus estimaciones mensualmente. Si tu caso supera el plazo normal que indique el sistema, puedes presentar una consulta de seguimiento.

¿Se puede viajar al extranjero mientras el I 829 está pendiente?

Sí. Un inversionista EB-5 con el Formulario I-829 pendiente puede viajar temporalmente fuera de Estados Unidos, siempre que pueda demostrar que mantiene su estatus de residente permanente condicional. Si es tu caso, los documentos que debes llevar cuando regreses a EE.UU. son:

Tu Green Card condicional vencida.

El aviso de recibo original del I-829 (Formulario I-797) emitido por USCIS.

Un pasaporte vigente de tu país de nacionalidad.

El aviso de recibo, presentado junto con la tarjeta vencida, extiende la validez de tu estatus y funciona como prueba para trabajar y viajar durante 48 meses desde la fecha de vencimiento impresa en la green card.

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