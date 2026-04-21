La posibilidad de que algunas Green Cards otorgadas durante la administración de Joe Biden sean revisadas e incluso revocadas ha comenzado a generar inquietud entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Según declaraciones recientes de funcionarios del actual gobierno encabezado por Donald Trump, se está llevando a cabo un proceso de revisión de beneficios migratorios aprobados en años anteriores, especialmente en casos donde pudiera existir fraude o irregularidades. Aunque aún no hay detalles precisos sobre el alcance de esta medida, el anuncio ha abierto interrogantes sobre quiénes podrían verse afectados y qué implicaciones tendría para quienes ya obtuvieron la residencia permanente.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que la agencia está revisando aprobaciones pasadas. En una entrevista, advirtió que quienes hayan cometido fraude no podrán evitar las consecuencias, incluso si creen haber pasado desapercibidos. “Estamos revisando casos antiguos”, señaló a One America News, dejando claro que el proceso incluye beneficios migratorios otorgados durante la administración anterior.

¿Cuántas Green Cards se otorgaron?

Durante el año fiscal 2024, cerca de 1.4 millones de inmigrantes obtuvieron la Green Card, una cifra significativamente mayor a años previos. En 2023 se otorgaron alrededor de 1.2 millones, mientras que en 2020 fueron aproximadamente 707,000. Este aumento ha sido uno de los puntos que críticos han señalado para cuestionar los procesos de verificación implementados en ese periodo.

Autoridades advierten que obtener una Green Card con fraude puede tener consecuencias. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

¿Por qué se están revisando estos casos?

Desde sectores republicanos, se ha acusado a la administración de Biden de haber aplicado controles insuficientes en medio del incremento de cruces fronterizos. Bajo esta premisa, las autoridades actuales buscan reforzar los procesos de verificación, revisando expedientes antiguos para detectar posibles irregularidades.

Sin embargo, ni las declaraciones oficiales ni los mensajes difundidos en redes sociales por el USCIS han detallado cómo se realizará esta revisión ni cuántos casos podrían verse afectados, lo que mantiene un clima de incertidumbre.

¿Qué podría provocar la revocación?

Históricamente, las autoridades migratorias pueden reabrir casos si identifican problemas como fraude, información falsa, antecedentes penales no declarados, errores administrativos o cambios en los requisitos de elegibilidad. En estos casos, el proceso suele comenzar con una notificación formal y puede terminar en una corte de inmigración, donde un juez decide el futuro del estatus migratorio.

La Green Card sigue siendo uno de los beneficios migratorios más importantes en Estados Unidos. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

¿Qué beneficios están bajo revisión?

Aunque se ha hablado principalmente de Green Cards, el término “beneficios migratorios” es amplio e incluye visas temporales, solicitudes de asilo, programas de refugiados e incluso procesos de naturalización. Esto significa que la revisión no se limita a un solo tipo de caso, sino que podría depender de las circunstancias específicas de cada solicitante.

Como parte de este enfoque, el gobierno ha implementado iniciativas como la Operación PARRIS, enfocada en revisar casos de refugiados ya admitidos en EE.UU. Además, se han anunciado políticas más estrictas tras incidentes de seguridad, incluyendo la revisión de casos vinculados a países considerados de preocupación.

Por ahora, no existe una guía clara sobre el alcance total de estas revisiones. Lo que sí es evidente es que las autoridades están intensificando los controles posteriores a la aprobación de beneficios migratorios. Para quienes ya cuentan con una Green Card, esto no implica automáticamente un problema, pero sí subraya la importancia de que toda la información proporcionada en su proceso haya sido correcta y verificable.

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