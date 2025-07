En un país donde el debate migratorio suele polarizar a la sociedad, el senador demócrata por California, Alex Padilla, ha vuelto a colocar sobre la mesa una propuesta que busca transformar vidas. Se trata de la Ley de Registro, una reforma que permitiría otorgar la codiciada Green Card a millones de inmigrantes indocumentados que han vivido más de siete años en Estados Unidos. Esta no es una idea nueva, pues ya fue presentada en 2022, pero ahora regresa con renovado ímpetu y un mensaje claro: quienes han contribuido durante años al desarrollo del país merecen una oportunidad para regularizar su estatus.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL PROYECTO DEL SENADOR ALEX PADILLA?

El proyecto de Padilla apunta a modificar la Ley de Inmigración de 1929 , que contempla el “registro”, un mecanismo que, actualizado con una nueva fecha de corte, podría ofrecer una vía legal hacia la ciudadanía .

Esta reforma, que incluye controles de seguridad pública y nacional, se presenta como la opción más simple y directa para dar estabilidad a millones de personas cuyas vidas están marcadas por la incertidumbre. Para Padilla, se trata de sentido común. “Si has vivido aquí durante siete años o más, has contribuido a tu comunidad y no tienes antecedentes penales, mereces legalizarte”, afirmó el senador.

La Ley de Registro de Alex Padilla es más que una propuesta legislativa; es un símbolo de esperanza (Foto: AFP)

SE BUSCA DEJAR DE PERSEGUIR Y ARRESTAR A LOS INMIGRANTES

En un contexto político tenso, donde figuras como Donald Trump y su asesor Stephen Miller han promovido políticas de mano dura contra la inmigración, Padilla se presenta como una voz de sensatez y humanidad. Su iniciativa no solo responde a una necesidad legal, sino también a una urgencia moral: detener la demonización de las comunidades inmigrantes y reconocer el valor que aportan a la sociedad estadounidense . A su lado, organizaciones civiles y ciudadanos afectados por las políticas migratorias actuales alzan la voz con fuerza.

Uno de esos rostros es el de Alejandro Barranco, hijo de Narciso Barranco, un inmigrante arrestado violentamente en Santa Ana, California, por agentes de inmigración. Alejandro, un veterano orgulloso de su padre, declaró: “Nunca imaginé que mi vida y el futuro de mi familia se convertirían en noticia nacional”. Su testimonio es el reflejo de miles de historias invisibles, marcadas por el miedo, pero también por la resiliencia. Junto a Padilla, busca abrir un nuevo capítulo para su familia y para tantos otros que anhelan la legalización.

Padilla apoyará iniciativas de reforma migratoria “sensatas” que ayuden a fortalecer a las comunidades migrantes (Foto: EFE)

LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES

La lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes también forma parte esencial de este movimiento. David Green, presidente del Local 721 del SEIU, recordó cómo las redadas de ICE han alcanzado incluso las puertas del sindicato. “Estas redadas van en contra de todo lo que defendemos”, dijo.

Para Green, la Ley de Registro representa una oportunidad de justicia, una manera de proteger a quienes forman parte fundamental del tejido laboral de la nación. “Los inmigrantes no son el problema, son parte de la solución”, apuntó con contundencia.

La propuesta de Padilla, además, no está sola en el Congreso. Se alinea con iniciativas bipartidistas como el proyecto de Ley Dignidad, que también busca otorgar protección a inmigrantes de larga data. Esta confluencia de esfuerzos refleja un cambio en el tono político, una posibilidad de construir puentes donde antes solo había muros. “Apoyaré reformas migratorias sensatas”, aseguró Padilla, convencido de que es momento de actualizar un sistema obsoleto que ha dejado a millones en el limbo.

UNIDAD CONTRA ICE

Desde las calles de Los Ángeles, donde la comunidad hispana enfrenta redadas y amenazas constantes, la presidenta de CHIRLA, Angélica Salas, también alzó la voz. “No toleraremos esta brutalidad ni esta injusticia”, comentó.

Para Salas, la lucha es integral: en las calles, en los tribunales y en el Congreso. La orden de restricción temporal que han conseguido contra las redadas de ICE es un paso, pero no el final del camino. “Debemos llevar esta lucha al Congreso”, sentenció.

