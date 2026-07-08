La Green Card por matrimonio sigue siendo una de las principales vías para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso ya no ofrece las mismas garantías de años anteriores. Bajo la administración del presidente Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó cambios que endurecieron los controles para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, lo que ha derivado en trámites más rigurosos y con mayores riesgos para algunos solicitantes.

¿Qué cambió para quienes solicitan la Green Card por matrimonio?

El matrimonio con un ciudadano estadounidense tradicionalmente representaba un camino protegido hacia la residencia permanente. No obstante, las modificaciones introducidas por la actual administración eliminaron el trato preferencial que históricamente beneficiaba a estos solicitantes.

Según NPR, bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional, el USCIS ahora realiza revisiones de antecedentes e entrevistas mucho más exhaustivas antes de aprobar una solicitud de residencia.

Obtener la Green Card por matrimonio ahora implica más controles, entrevistas y revisión de antecedentes. | Crédito: Freepik

Además, el gobierno estadounidense dejó claro que la presentación del Formulario I-130 (Petición para Familiar Extranjero) no brinda ninguna protección contra acciones de control migratorio. En consecuencia, un inmigrante indocumentado que se case con un ciudadano estadounidense puede seguir siendo objeto de procedimientos de deportación mientras espera la resolución de su caso.

Principales cambios en la green card por matrimonio

Aspecto Situación actual Evaluación del caso Revisiones de antecedentes más exhaustivas. Entrevistas Controles más estrictos y detallados. Protección migratoria Presentar el Formulario I-130 no protege frente a procesos de deportación. Trato preferencial Los cónyuges ya no reciben el mismo tratamiento especial que antes. Riesgo del proceso Mayor posibilidad de retrasos, costos adicionales y rechazos.

Casarse con un ciudadano estadounidense sigue permitiendo solicitar la residencia

Aunque el proceso se ha endurecido, el matrimonio con un ciudadano estadounidense continúa siendo una vía legal para solicitar la Green Card. Sin embargo, ya no garantiza un trámite sencillo ni una aprobación automática.

De acuerdo con NPR, la legislación exige que todos los extranjeros cumplan estrictamente con las normas migratorias, sin importar su vínculo con un ciudadano estadounidense.

En ese contexto, el abogado de inmigración en California Eric Welsh advirtió que quienes inicien el proceso deben prepararse para un procedimiento más largo, costoso y con mayores probabilidades de rechazo.

El especialista explicó que cada expediente requiere una revisión detallada del historial migratorio, la forma de ingreso al país y otros antecedentes personales. En la práctica, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses ahora son evaluados bajo criterios similares a los del resto de la población inmigrante.

“Es importante tener en cuenta que los cónyuges son vulnerables”, señaló Welsh.

Por ello, especialistas recomiendan contar con asesoría legal durante todo el trámite, ya que el sistema prioriza la verificación documental y exige demostrar el cumplimiento de los requisitos en cada etapa del proceso.

El impacto de las nuevas políticas migratorias

Las modificaciones también han tenido consecuencias para miles de familias binacionales.

Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de American Families United, afirmó que el endurecimiento de las políticas generó un clima de incertidumbre que llevó a algunos cónyuges a abandonar Estados Unidos o incluso a optar por la deportación voluntaria por temor a permanecer detenidos de forma indefinida.

La situación también afecta a ciudadanos estadounidenses, incluidos integrantes de las fuerzas armadas, cuyas familias enfrentan separaciones o dificultades para permanecer juntas.

La Green Card por matrimonio sigue siendo posible, pero el trámite ya no es tan sencillo como antes. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

“La vida se ha vuelto mucho más difícil para los estadounidenses casados con personas que no nacieron en este país”, sostuvo DeAzevedo.

Pese a este escenario, la Green Card por matrimonio continúa siendo una de las principales formas de obtener la residencia permanente. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante 2024 alrededor de 343.000 personas obtuvieron la residencia mediante un cónyuge ciudadano estadounidense, lo que representó aproximadamente una cuarta parte de todas las aprobaciones de residencia permanente registradas en ese año fiscal. Durante la última década, esta vía ha mantenido un flujo anual de entre 200.000 y 340.000 beneficiarios.

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