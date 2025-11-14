Cualquier extranjero que pretende residir en Estados Unidos tiene un objetivo: conseguir el Green Card . No es un proceso sencillo, ya que se debe cumplir ciertos requerimientos. Sin embargo, en lo que va del año, se han realizado distintas modificaciones que todo solicitante debe tener en cuenta. En esta nota, te revelaré cuáles son las nuevas pautas y actualizaciones.

Nuevas pautas del USCIS para los solicitantes

Un proceso muy utilizado que recurren los inmigrantes para solicitar la tarjeta de residencia permanente es el ajuste de estatus. Para tramitarlo, se debe usar el Formulario I-485 y es precisamente en este documento que se ha implementado una nueva actualización.

Sucede que, desde el 28 de octubre, la tarifa requerida para dicho solicitud deberá ser cancelada de forma electrónica (en línea, tarjeta de crédito/débito o cuenta bancaria) con el Formulario G-1450 u mediante la transacción ACH con el Formulario-1650.

Por lo tanto, los métodos tradicionales, como cheques o giros postales, quedan relegados actualmente. Si intentas efectuar un pago bajo esta modalidad, el trámite para obtener la Green Card será rechazado.

USCIS informó que se han realizado actualizaciones para tramitar la residencia permanente. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Conoce las actualizaciones para la Green Card en el 2025

En el presente año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha implementado cambios en su Manual de Políticas. Esto implica nuevos procedimientos para contar con una Green Card. Los cambios más importantes incluyen:

Restablecimiento de estándares de selección e investigación: se reforzará los procedimientos de seguridad y elegibilidad durante las entrevistas a los asilados, refugiados y sus familiares al momento de solicitar la residencia permanente.

se reforzará los procedimientos de seguridad y elegibilidad durante las entrevistas a los asilados, refugiados y sus familiares al momento de solicitar la residencia permanente. Actualización de la guía sobre la política de inmigración basada en la familia: se revelarán los requisitos y la adjudicación de las peticiones para familiares. Esto incluye criterios de elegibilidad, presentación, entrevistas y decisiones.

se revelarán los requisitos y la adjudicación de las peticiones para familiares. Esto incluye criterios de elegibilidad, presentación, entrevistas y decisiones. Actualización de la política sobre cálculo de la edad CSPA: desde el 15 de agosto, se usará la tabla fe Fechas de Acción del Boletín de Visas para una determinación de edad consciente.

Es necesario que tengas en consideración las nuevas pautas y cambios para obtener la Green Card. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc