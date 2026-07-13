Las fuertes lluvias y tormentas que afectan a gran parte de Texas llevaron al gobernador Greg Abbott a activar recursos estatales de emergencia ante el riesgo de inundaciones repentinas. El patrón meteorológico previsto para esta semana mantiene en alerta a las autoridades, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que varias regiones podrían registrar intensas precipitaciones, ráfagas de viento y caída de granizo.

CBS News señala que durante la mañana del lunes se emitieron alertas por inundaciones repentinas en varios condados del norte de Texas, entre ellos Tarrant, Denton y Collin, donde algunas zonas acumularon más de tres pulgadas de lluvia. Aunque las tormentas comenzaron a perder intensidad con el paso de las horas, los meteorólogos señalaron que aún podrían desarrollarse nuevos chubascos durante la tarde, lo que mantendría el riesgo de inundaciones localizadas.

Las autoridades indicaron que la amenaza de inundaciones generalizadas disminuyó conforme el sistema de lluvias se desplazó hacia el sur; sin embargo, comunidades como Flower Mound y Lewisville todavía podrían experimentar acumulación de agua en calles y pequeños desbordamientos debido a la cantidad de lluvia caída durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas podrían dejar lluvias intensas, fuertes vientos y granizo durante gran parte de la semana. (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

Greg Abbott ordena desplegar recursos de emergencia

Ante el pronóstico de más tormentas en distintos puntos del estado, el gobernador Greg Abbott instruyó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) coordinar el despliegue de personal y equipos especializados para responder rápidamente a cualquier emergencia.

“El estado de Texas desplegará todos los recursos necesarios para ayudar a los funcionarios locales a responder ante posibles condiciones meteorológicas severas e inundaciones repentinas en todo el estado”, afirmó Abbott en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Oficina del Gobernador de Texas.

“Insto a todos los texanos a seguir los pronósticos locales, atender las recomendaciones de las autoridades estatales y locales, y recordar siempre: ‘Da la vuelta, no te arriesgues a cruzar’ (‘Turn Around, Don’t Drown’). Texas apoyará a nuestras comunidades a medida que estas amenazas evolucionen.”

El gobernador del estado anunció que equipos de rescate, helicópteros y personal especializado fueron puestos en alerta para responder a posibles emergencias. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Equipos de rescate ya están preparados

Según el anuncio, entre los recursos activados se encuentran equipos de rescate en aguas rápidas, brigadas de búsqueda y rescate urbano, personal de la Guardia Nacional de Texas, helicópteros Black Hawk, patrulleros del Departamento de Seguridad Pública, unidades marinas, ambulancias, vehículos todoterreno y equipos especializados para atender emergencias relacionadas con infraestructura, transporte, medio ambiente y agricultura.

El pronóstico indica que el área de Houston podría registrar lluvias y tormentas dispersas durante gran parte de la semana.

Según Click2Houston, los meteorólogos prevén que las mañanas sean relativamente tranquilas, mientras que las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante la tarde y la noche, cuando podrían presentarse lluvias intensas, frecuentes descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones aisladas.

Recomendaciones para mantenerse a salvo

Las autoridades estatales recomiendan a los residentes mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y a las alertas de emergencia, revisar sus planes familiares de evacuación, preparar un kit con suministros básicos y evitar conducir o caminar por carreteras inundadas.

También aconsejan consultar las condiciones de las vías antes de salir, ya que el riesgo de nuevas tormentas e inundaciones continuará en varias regiones de Texas durante los próximos días.