En un año decisivo para la política estatal y con la mirada puesta en Washington, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya dejó claro que buscará mantenerse en el cargo, en un clima donde el tema migratorio y la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos vuelven a dominar las conversaciones en la televisión, en la radio en español y en los chats familiares de WhatsApp de la comunidad latina. En un contexto marcado por el aumento de cruces irregulares, los choques entre el gobierno federal y los estados del sur, y la preocupación de muchas familias que viven entre Texas y México —con parientes a un lado y al otro del río—, el mandatario republicano ha puesto sobre la mesa un discurso firme contra la inmigración irregular y contra lo que considera una falta de acción de la Casa Blanca. Te lo cuento así, sin rodeos y con la mirada puesta en lo que se comenta en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio o el Valle del Río Grande: la campaña en el estado vuelve a girar alrededor de la frontera, el muro y el papel del gobierno federal. Y Abbott no solo apunta a sus rivales demócratas en el estado, sino directamente al expresidente Joe Biden, a quien responsabiliza por lo que describe como una crisis sin precedentes, que —según él— ya impacta la seguridad y el costo de vida de millones de residentes, incluidos muchos hispanos.

Para quienes siguen estas elecciones desde otros estados con gran presencia latina, como California, Florida, Nevada o Illinois, lo que ocurre en el estado no suena ajeno. El debate sobre frontera, “ley y orden” y el rol del gobierno federal se ha convertido en un termómetro nacional, y el discurso de Abbott busca conectar con un electorado conservador, pero también con parte de la comunidad hispana que prioriza la seguridad, la estabilidad económica y el control de la inmigración. En barrios donde el español se mezcla con el inglés en el supermercado, en la escuela y en la iglesia, la campaña del gobernador intenta presentarse como una defensa del “Texas way of life”, mientras sus críticos lo acusan de criminalizar a los migrantes y tensar aún más la relación entre los estados y Washington.

ABBOTT Y SU CRÍTICA A LOS DEMÓCRATAS: “HIPOCRESÍA” Y DERECHOS ESTATALES

Durante una entrevista con Fox News, Abbott acusó al Partido Demócrata de actuar con “hipocresía”. Según explicó, mientras algunos demócratas defienden los derechos de los estados en lugares como Minnesota, cuestionaron y demandaron a Texas cuando su administración decidió reforzar la seguridad fronteriza por cuenta propia.

El gobernador sostuvo que, durante la pasada administración federal, el estado intentó hacer cumplir leyes federales de inmigración que —a su juicio— el gobierno federal no estaba aplicando. “Texas insistió en los derechos estatales, pero lo que hacíamos era intentar hacer cumplir la ley federal que Biden se negaba a aplicar”, afirmó.

En contraste, dijo que en Minnesota se vive “un caos total” porque, según él, no se busca aplicar la ley, sino interferir en su cumplimiento. Este tipo de mensajes busca conectar con votantes conservadores y con parte del electorado latino que prioriza la seguridad y el orden, especialmente en comunidades de frontera donde la discusión migratoria se mezcla con la vida diaria, desde los trabajos en construcción y servicios hasta las pequeñas empresas familiares.

OPERACIÓN LONE STAR Y EL MURO FRONTERIZO

Uno de los pilares de su discurso es la llamada Operation Lone Star, lanzada en 2021. Esta iniciativa desplegó a la Guardia Nacional de Texas y a agentes estatales en la frontera con México, además de impulsar la construcción de barreras físicas y el uso de alambre de púas y boyas en el río Grande, medidas que generaron polémica entre organizaciones de derechos civiles y comunidades hispanas.

Abbott asegura que los resultados han sido contundentes:

Más del 85% de reducción en la inmigración ilegal en el estado, según cifras de su administración.

Más del 40% de disminución en las muertes relacionadas con fentanilo.

En sus propias palabras: “Biden obligó a Texas a tomar las riendas debido a la inseguridad que él mismo impuso en el país. Fíjense en los millones de personas que han cruzado la frontera ilegalmente”.

También vinculó directamente el ingreso de migrantes indocumentados con el aumento de la criminalidad en ciudades como Houston, un argumento que forma parte central de su narrativa electoral y que resuena en spots de campaña, anuncios en redes sociales y mensajes dirigidos a votantes hispanos en condados fronterizos. Para muchos latinos que viven en Texas desde hace años, esta discusión se siente muy cercana: mientras unos comparten estas preocupaciones de seguridad, otros temen un clima de mayor vigilancia, redadas y detenciones que pueda afectar a familias mixtas, con miembros ciudadanos, residentes y personas sin estatus migratorio.

Un vehículo blindado del ejército estadounidense patrulla la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass, Texas (Foto: AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

FECHAS CLAVE EN SU CAMINO A LA REELECCIÓN

Abbott enfrenta primero las primarias el 3 de marzo. Si logra la nominación republicana, competirá en las elecciones generales del 3 de noviembre contra la candidata demócrata, Gina Hinojosa.

De acuerdo con un sondeo de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, el gobernador mantiene una ventaja de siete puntos porcentuales, con 49% frente a 42% de Hinojosa. Es una diferencia relevante, pero no cómoda, especialmente en un estado donde el voto hispano crece elección tras elección y donde cada vez más jóvenes de origen mexicano, centroamericano y caribeño se registran para votar.

Hinojosa, por su parte, ha criticado abiertamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusó de “sembrar caos y terror”, y ha pedido un liderazgo que —según dijo— defienda los valores estadounidenses y a las familias de Texas. Su mensaje busca conectar con comunidades latinas preocupadas por deportaciones, separaciones familiares y operativos en barrios donde el español es el idioma que más se escucha en la calle, en la iglesia y en los negocios locales.

LA AGENDA ECONÓMINCA DE LA CAMPAÑA DE ABBOTT

Aunque la frontera es el eje emocional del debate, Abbott también está impulsando una agenda económica centrada en los impuestos a la propiedad, un tema muy sensible para propietarios de vivienda, incluidos muchos hispanos que han logrado comprar casa en áreas metropolitanas de rápido crecimiento.

Entre sus propuestas destacan:

Limitar el crecimiento del gasto de gobiernos locales al ritmo de la población o la inflación.

Exigir aprobación de dos tercios de los votantes para aumentar impuestos a la propiedad.

Permitir elecciones de reducción fiscal con un umbral de petición del 15%.

Limitar el crecimiento de la tasación de viviendas al 3%.

Impulsar una enmienda constitucional para que los votantes puedan eliminar impuestos escolares a propietarios de viviendas.

En su discurso, el contraste es claro:

Los republicanos, dice, defienden “la ley y el orden” y el cierre de la frontera.

Los demócratas, sostiene, promueven “fronteras abiertas” y recortes a la policía.

Este marco de “law and order” se ha convertido en una constante en campañas republicanas en todo el país, y en Texas se mezcla con el recuerdo de episodios de violencia, con el debate sobre el papel de la policía en vecindarios latinos y con la preocupación por el costo de la vida, desde la renta hasta los seguros y los impuestos a la propiedad.

Greg Abbott quiere seguir al mando de Texas, por lo que la reelección es una de sus prioridades actualmente (Foto: AFP)

