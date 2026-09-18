El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Texas Water Development Board (TWDB) aplicar las herramientas legales disponibles contra centros de datos y otros grandes usuarios que no entreguen información completa y precisa sobre su consumo de agua. La orden abarca incumplimientos pasados y futuros, pero no establece una multa única de monto fijo: activa las sanciones ya contempladas en la ley estatal. A continuación, te explicamos cuáles son las penalidades que podrían aplicarse y qué exige la medida.

Cabe precisar que los centros de datos y otros grandes usuarios de agua deben presentar cada marzo su encuesta anual ante la TWDB. En 2026, el plazo para reportar el consumo correspondiente a 2025 ya venció, por lo que Abbott ordenó aplicar medidas contra las empresas que no cumplieron.

La directiva de Abbott aumenta la presión regulatoria sobre proyectos de centros de datos que requieren permisos ambientales para operar, ampliar sus instalaciones o modificar autorizaciones existentes (Foto: TheDigitalArtist / Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO QUE PUEDEN ENFRENTAR LOS CENTROS DE DATOS?

Los centros de datos que no respondan la encuesta obligatoria de uso de agua de la TWDB dentro del plazo podrían enfrentar:

POSIBLES CONSECUENCIAS CIVILES Y PENALES. Abbott sostuvo que los incumplimientos aparentan constituir violaciones civiles y criminales; la norma estatal contempla que no responder la encuesta pueda tratarse como un delito menor de clase C, publicó Texas Tribune.

Abbott sostuvo que los incumplimientos aparentan constituir violaciones civiles y criminales; la norma estatal contempla que no responder la encuesta pueda tratarse como un delito menor de clase C, publicó Texas Tribune. REMISIÓN A FISCALES LOCALES. La TWDB derivará los casos de incumplimiento al fiscal de condado o de distrito correspondiente, debido a que la propia agencia no tiene autoridad para procesar penalmente los casos.

La TWDB derivará los casos de incumplimiento al fiscal de condado o de distrito correspondiente, debido a que la propia agencia no tiene autoridad para procesar penalmente los casos. INELEGIBILIDAD PARA PERMISOS AMBIENTALES. La falta de reporte puede impedir que una empresa consiga ciertos permisos de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), así como modificaciones o renovaciones de esas autorizaciones. Esto puede frenar expansiones y complicar la continuidad regulatoria de una instalación, según el documento que remitió el gobernador a la TWDB .

La falta de reporte puede impedir que una empresa consiga ciertos permisos de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), así como modificaciones o renovaciones de esas autorizaciones. Esto puede frenar expansiones y complicar la continuidad regulatoria de una instalación, según el documento que remitió el gobernador a la TWDB BLOQUEO DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. Abbott también reiteró una directiva de agosto: los proyectos de centros de datos que no completen la auditoría vinculada a ERCOT —el operador de la red eléctrica de Texas— deben ser rechazados para conectarse a la red. La auditoría analiza, entre otros puntos, consumo de agua, fuentes de abastecimiento y tecnologías de eficiencia hídrica.

Texas busca que la expansión de los centros de datos esté acompañada de reportes sobre la demanda de agua, un dato relevante para la planificación hídrica estatal (Foto: TheDigitalArtist / Pixabay)

¿QUÉ EXIGE LA ORDEN DE ABBOTT?

La TWDB envía cada año una encuesta a instalaciones industriales en operación que emplean más de 10 millones de galones de agua al año. En el caso de los centros de datos, la información solicitada incluye:

Volumen anual de agua utilizado.

Si la instalación se autoabastece o compra el agua.

Fuente del recurso, como agua superficial o subterránea.

Si el centro cuenta con generación eléctrica en sitio.

Estos datos se usan para las proyecciones de demanda que sustentan el plan hídrico estatal de Texas a 50 años. La encuesta no recopila, de forma específica, la tecnología de enfriamiento, pese a que esta suele ser un componente central del uso de agua en los centros de datos.

¿POR QUÉ ABBOTT TOMÓ LA INICIATIVA AHORA?

La decisión se produce en un contexto de rápido crecimiento de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en Texas, con preocupación por la presión sobre el agua y la electricidad. El nivel de respuesta al reporte obligatorio ha sido bajo:

Año de encuesta Centros de datos consultados Porcentaje que respondió 2023 22 32% 2024 67 28% 2025 329 Cerca de 30%

En los últimos tres años, solo alrededor del 28% de los centros de datos respondió el cuestionario estatal, según la Texas Water Development Board citada por The Texas Tribune.

La información disponible muestra además que algunos complejos pueden requerir volúmenes muy altos de agua para enfriar servidores. La investigación de The Texas Tribune menciona una instalación de Bitdeer en Rockdale que consume más de 300 millones de galones al año, una cantidad equivalente al consumo anual total de una localidad texana de aproximadamente 3,500 habitantes.