Las cámaras Flock Safety se han multiplicado en distintas zonas de Texas como parte de una estrategia para apoyar las investigaciones y reforzar la seguridad pública. Sin embargo, su expansión ha provocado preocupación entre defensores de la privacidad y residentes, que cuestionan el alcance de la vigilancia, el uso de la información y las agencias que pueden acceder a ella. En esta nota te explicamos por qué estos dispositivos generan polémica y qué información pueden registrar cuando un vehículo pasa frente a ellos.

Aunque Flock Safety afirma que no utiliza reconocimiento facial, sus dispositivos permiten crear registros detallados sobre el paso de vehículos por distintos puntos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ HAY POLÉMICA POR LAS CÁMARAS FLOCK SAFETY EN TEXAS?

Una cámara Flock Safety es un lector automático de placas –conocido como ALPR, por sus siglas en inglés– que fotografía los vehículos que pasan frente a ella y convierte esa información en datos que pueden consultarse en una base digital. Aunque su principal objetivo es apoyar investigaciones de seguridad pública, la polémica no se debe únicamente a los datos que registra, sino también a qué agencias pueden acceder a ellos y compartirlos.

Las agencias conectadas a la red pueden consultar información de otras jurisdicciones, mientras que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) mantiene acuerdos de intercambio con más de 200 agencias locales y de condados. Esta capacidad ha despertado inquietudes por posibles usos migratorios, errores de identificación y acceso indebido por parte de agentes, publica el sitio web KSAT.com.

¿QUÉ DATOS RECOPILAN LAS CÁMARAS FLOCK SAFETY EN TEXAS?

Las cámaras Flock Safety registran una “huella” del vehículo: no solo leen la placa, sino que también capturan imágenes y datos que permiten identificarlo y ubicarlo en el tiempo. Según la política de Flock Safety, sus lectores automáticos de placas pueden almacenar:

Imagen de la placa.

Imagen del vehículo.

Número de placa y estado que la emitió.

Marca y características del vehículo, como color.

Fecha y hora del registro.

Ubicación exacta de la cámara.

Además, sus herramientas basadas en inteligencia artificial pueden clasificar el tipo y modelo del auto, y detectar rasgos visibles como portaequipajes, daños, modificaciones o calcomanías en el parachoques. Esto permite hacer búsquedas descriptivas, incluso sin tener el número de placa; por ejemplo, un vehículo azul de cierto modelo con una característica distintiva.

Según Flock no capturan

La empresa sostiene que estas cámaras no realizan reconocimiento facial ni recaban directamente información personal –como nombre, domicilio o teléfono–. Sin embargo, una placa vinculada con la fecha, hora y lugar de paso puede revelar patrones de movimiento cuando las autoridades la consultan en una base de datos.

Ante los cuestionamientos, Flock asegura que borra los datos a los 30 días, aunque el plazo puede aumentar o disminuir de acuerdo con leyes, políticas o contratos de cada cliente.

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