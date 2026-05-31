La educación superior en Texas da un giro inesperado tras la reciente petición del gobernador Greg Abbott de “congelar” el incremento en los costos de las matrículas universitarias. Se trata de una medida que pretende proteger la economía de cientos de familias y estudiantes del estado mencionado; sin embargo, es importante tener unas ciertas consideraciones. Te invito a leer esta nota para conocer más detalles al respecto.

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Mediante un comunicado oficial dirigido a las instituciones educativas, Abbott solicitó que los costos de inscripción y las colegiaturas no se aumenten durante el ciclo académico 2026-2027, recordando que en noviembre de 2024 realizó esta petición en beneficio de los estudiantes de educación superior.

“La educación deber ser alcanzable para los estudiantes y las familias de Texas. El acceso a la educación asequible y de alta calidad es esencial para asegurarnos de que los texanos obtengan las habilidades para conseguir trabajos y para cumplir las demandas que exige la fuerza laboral”, precisó el gobernador.

Esta medida abarca tanto a los planteles que ofrecen programas de dos y cuatro años como las instituciones de educación general y aquellos centros enfocados en las ciencias de la salud .

En el 2023, el estado texano invirtió más de $680 millones con el propósito de reestructurar el funcionamiento de colegios comunitarios y agilizar los planes para la obtención de títulos académicos. Además, a la cifra señalada se suma una expansión de $328 millones en programas de ayuda económica, según N+ Univision .

El gobernador pretende que los futuros estudiantes universitarios de Texas asuman una carrera profesional sin tener complicaciones académicas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuál fue la razón de este anuncio de Abbott

La solicitud se presenta en un contexto de ajustes financieros en la educación superior, donde los regentes del Sistema de la Universidad de Texas (UT System) ya autorizaron el aumento en cuotas obligatorias no relacionadas con las clases, tales como deportes, servicios de salud y asesoramiento.

Un ejemplo concreto es University of Texas Rio Grande Valley, donde el costo de los servicios estudiantiles por hora crédito semestral elevará su tarifa de $38.10 a $70 para el año 2027.

El gobernador Abbott tiene la intención de que los costos de cuotas y matrículas en universidades texanas no incrementen en los próximos ciclos escolares. (Crédito: Daniel Leal / AFP)

¿Se mantendrá este congelamiento tras finalizar el periodo 2026-2027?

El gobernador Greg Abbott manifestó su intención de colaborar con la Legislatura Estatal en el próximo periodo de sesiones, pues su objetivo es asegurar que los costos de matrícula y las tasas de licenciaturas no varíen en los ciclos escolares posteriores al 2026-2027 .

El funcionario enfatizó que Texas tiene el compromiso de seguir abriendo caminos a los jóvenes estudiantes del estado a las universidades.

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