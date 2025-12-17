Seamos sinceros: hablar del salario del gobernador de Texas siempre despierta curiosidad, sobre todo entre la comunidad hispana que vive y trabaja en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso o el Valle del Río Grande. Para muchos latinos que se levantan temprano a trabajar en construcción, limpieza, restaurantes, oil & gas o en los campos, surge la duda natural: ¿cuánto gana realmente Greg Abbott por dirigir uno de los estados más poderosos de Estados Unidos?

Y no es una pregunta menor. Cuando se piensa en Texas, se piensa en una economía gigante, millones de habitantes, puertos llenos de mercancía, refinerías, ranchos, pequeñas empresas familiares y una agenda política que afecta la vida diaria de inmigrantes, “dreamers” y trabajadores con o sin papeles. Por eso vale la pena poner los números sobre la mesa y analizar si el sueldo del gobernador está a la altura de esa responsabilidad o si, comparado con el costo de vida en Texas, es realmente tan alto como muchos imaginan.

¿CUÁL ES EL SALARIO DE GREG ABBOTT?

Para ir directo al punto, Greg Abbott recibe un salario anual base de aproximadamente US$153,750 como gobernador de Texas. Traducido a un sueldo mensual, es una cifra que muchos hispanos comparan con lo que ganan sumando horas extras, dobles turnos o más de un trabajo entre Houston, Dallas–Fort Worth, San Antonio o Austin.

Este salario está fijado por ley estatal y se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que Abbott asumió el cargo en 2015, a pesar de que en estos años subieron el alquiler en Houston, las hipotecas en los suburbios, el costo del seguro de auto y hasta la canasta básica para las familias latinas. El dinero sale del presupuesto público de Texas, es decir, de los impuestos que pagan residentes y empresas en todo el estado

Como ocurre con la mayoría de los funcionarios estatales en Estados Unidos, el ingreso se distribuye en pagos regulares, ya sea de forma quincenal o mensual, similar a cualquier empleo público. La diferencia es que mientras muchos trabajadores hispanos dependen de las horas trabajadas en restaurantes, bodegas, “food trucks”, refinerías o servicios de limpieza, el sueldo del gobernador está garantizado y no está supeditado a propinas ni de contratos temporales.

Greg Abbott es gobernador de Texas desde 2015 (Foto: AFP)

LOS BENEFICIOS QUE NO SIEMPRE SE VEN

Más allá del salario base, el cargo de gobernador incluye beneficios indirectos que no siempre se ven en el papel. Abbott tiene acceso a residencia oficial, personal de apoyo, seguridad permanente y gastos de representación cubiertos por el estado, algo muy distinto a lo que vive una familia latina promedio en barrios de Houston, San Antonio West Side, Oak Cliff en Dallas o colonias cercanas a la frontera.

Ese paquete de beneficios eleva el valor real de su compensación, aunque no aparezca como dinero en el recibo de sueldo. Mientras muchos hispanos deben pagar renta, transporte, seguro médico y educación de sus hijos con su salario, el gobernador tiene varios de esos gastos cubiertos por la estructura del estado de Texas.

UN SALARIO ESTABLE SIN AJUSTES POR INFLACIÓN

Aquí aparece un punto clave que puede sorprender a muchos texanos, incluidos los hispanos que revisan cada centavo en el supermercado. A diferencia de otros estados, Texas no ha aprobado aumentos frecuentes para el salario del gobernador, por lo que la cifra nominal se mantiene igual desde hace años.

Sin embargo, la inflación acumulada desde mediados de la década de 2010 ha reducido el poder adquisitivo real de ese sueldo, igual que le ha pasado a las familias latinas que vieron subir el precio de la gasolina, la renta en ciudades como Austin o Dallas y los servicios básicos sin que sus salarios crecieran al mismo ritmo. En la práctica, el gobernador gana lo mismo en números, pero ese dinero rinde menos que antes.

Aunque Texas no permite que las ciudades impongan salarios mínimos superiores al estándar federal, algunas han encontrado formas de mejorar las condiciones (Foto: EFE)

¿CÓMO SE COMPARA CON OTROS GOBERNADORES?

Cuando se compara con otros gobernadores estatales, el sueldo de Greg Abbott queda en una posición intermedia dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, en California, el gobernador gana más de US$240,000 anuales, casi US$100,000 más que su par texano, algo llamativo si se tiene en cuenta que Texas compite de tú a tú con California por inversiones, empleos y peso político a nivel nacional.

En el ranking nacional, Texas no está entre los estados con los salarios más bajos para el gobernador, pero tampoco entre los más altos. A muchos analistas les llama la atención porque se trata de uno de los estados más grandes, con una economía robusta y con ciudades donde la comunidad hispana es mayoría o casi mitad de la población, como San Antonio, El Paso o Brownsville.

LA VISIÓN POLÍTICA DETRÁS DEL SUELDO

El salario del gobernador de Texas no se ajusta automáticamente ni depende del desempeño económico del estado, de la tasa de empleo o de los ingresos fiscales generados por empresas y trabajadores, incluidos los latinos que pagan impuestos cada año. Está fijado por ley y cualquier cambio requiere una decisión legislativa, lo que explica por qué la cifra se ha mantenido estable durante tanto tiempo.

Detrás de esta política salarial hay una visión conservadora del gasto público y una sensibilidad política que busca evitar aumentos muy visibles en las remuneraciones de los altos cargos. En un estado donde el debate sobre impuestos, seguridad fronteriza, migración y gasto social es intenso y seguido de cerca por la comunidad hispana, los legisladores prefieren mantener bajo control lo que se paga al gobernador, incluso si eso significa que su sueldo pierda valor con el paso de los años.

