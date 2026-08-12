Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían contar próximamente con una nueva herramienta para intervenir durante encuentros con personas que ofrecen resistencia. Se trata de unos guantes capaces de emitir descargas eléctricas que, según el fabricante, fueron diseñados como un recurso de distracción y desescalamiento para las fuerzas del orden. A continuación, te explico cómo funcionan, cuánto costarán y por qué estos dispositivos generan preocupación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contempla gastar entre US$10 millones y US$20 millones en estos dispositivos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E., siglas de Generated Low Output Voltage Emitter (Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida). La previsión de adquisición aparece en el sistema oficial de planificación de contratos del DHS.

El plan surge mientras las operaciones migratorias de ICE están sometidas a un creciente escrutinio por las tácticas utilizadas durante arrestos y detenciones. La administración de Donald Trump, además, ha presionado a la agencia para alcanzar alrededor de 2.000 arrestos diarios, lo que ha incrementado la atención sobre las herramientas empleadas por sus agentes.

¿Qué se sabe de los guantes que compraría ICE?

El aviso del DHS identifica los dispositivos como un “Dispositivo de Distracción Conductiva y Desescalada” y señala que serían destinados a agentes de dos áreas de ICE: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

Dato Información Dispositivo CTG 5 G.L.O.V.E. Fabricante Compliant Technologies LLC Costo previsto Entre US$10 millones y US$20 millones Destinatarios Agentes de HSI y ERO Finalidad declarada Distracción y desescalamiento Entrega prevista Antes del 31 de marzo de 2027 Cantidad Aún no especificada Costo por unidad No informado Inicio de uso por ICE No definido

El aviso también indica que la solicitud para un contrato sin licitación podría publicarse próximamente. Por ahora, no se conoce cuántas unidades pretende adquirir el DHS ni cuánto costaría cada guante.

ICE podría gastar hasta US$20 millones en estos dispositivos de desescalamiento. | Crédito: BLAKE FAGAN / AFP

¿Cómo funcionan los guantes G.L.O.V.E.?

Compliant Technologies comercializa el G.L.O.V.E. como un dispositivo portátil de desescalamiento que puede utilizarse inicialmente como un guante convencional y cambiar a un modo eléctrico.

De acuerdo con el manual de los modelos CTG4 y CTG5 citado en los documentos proporcionados, el dispositivo puede generar un voltaje máximo de hasta 380 voltios. El fabricante sostiene que la estimulación busca inhibir o distraer los movimientos musculares coordinados de una persona.

Para que funcione, el guante debe tener contacto directo con la piel. El manual señala que no resulta efectivo a través de la ropa o el cabello.

La documentación también establece restricciones sobre su utilización. Entre ellas, señala que no deben aplicarse más de dos guantes simultáneamente a una persona y contempla límites sobre el tiempo de aplicación en determinadas circunstancias.

La empresa indica además que quienes utilicen el dispositivo deben recibir capacitación y contar con certificación, con una recertificación cada dos años.

Los guantes que evalúa ICE pueden emitir descargas eléctricas para ayudar a controlar situaciones de resistencia. | Crédito: Compliant Technologies

Una herramienta presentada como método de desescalamiento

Aunque el dispositivo puede producir una descarga eléctrica, Compliant Technologies lo presenta como una herramienta destinada a reducir enfrentamientos físicos y complementar las técnicas ya utilizadas por los cuerpos de seguridad.

La empresa sostiene que el G.L.O.V.E. está pensado para fuerzas del orden, centros penitenciarios, servicios médicos de emergencia y otros organismos, y lo describe como un recurso que puede ayudar a sus usuarios a intervenir en situaciones tensas.

El fabricante también establece restricciones. Según la información proporcionada, los guantes no deben emplearse como castigo ni ante una simple actitud desafiante o una discusión verbal. También advierte contra su utilización en determinados grupos considerados de alto riesgo, entre ellos niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades graves.

ICE aún no define cuándo comenzaría a utilizar los guantes en sus operativos. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

¿Por qué generan preocupación?

La posible incorporación de los guantes a las operaciones de ICE ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, cuestionó la propuesta y la relacionó con las críticas que ICE ha recibido por el uso de la fuerza durante sus operaciones migratorias.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también expresó preocupación. Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre vigilancia policial de la organización, cuestionó que los agentes de ICE incorporen un dispositivo capaz de provocar dolor durante encuentros con personas detenidas.

La preocupación central de los críticos no se limita a la tecnología, sino a cómo se utilizaría y qué mecanismos de supervisión existirían. El hecho de que el dispositivo pueda activarse mientras el agente lo lleva puesto genera interrogantes sobre la capacidad de terceros para identificar cuándo se utilizó y bajo qué circunstancias.

Además, las advertencias del propio fabricante sobre situaciones y personas en las que no debería utilizarse han alimentado el debate sobre la necesidad de establecer protocolos claros para su empleo.

El dispositivo ya se ha utilizado en cárceles

Los G.L.O.V.E. no son completamente nuevos dentro de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Dispositivos de este tipo ya han sido utilizados en algunas cárceles y departamentos policiales.

En 2024, una filial de CNN informó que la cárcel del condado de Oklahoma tenía previsto comenzar a utilizar guantes eléctricos de la misma compañía como una herramienta de seguridad para su personal.

En aquella oportunidad, un distribuidor de Compliant Technologies aseguró que la tecnología podía ayudar a obtener el cumplimiento de una persona rápidamente durante una situación de resistencia. Otros responsables de seguridad defendieron el dispositivo como una alternativa que podría reducir la duración de los enfrentamientos físicos.

Sin embargo, también existen antecedentes que han generado cuestionamientos. Según reportes de medios de Carolina del Sur que citaron a la División de Cumplimiento de la Ley de ese estado, dos funcionarios penitenciarios fueron acusados en 2022 de golpear y aplicar descargas eléctricas a un recluso utilizando un dispositivo G.L.O.V.E. en dos incidentes separados.

¿Cuándo podría comenzar a utilizarlos ICE?

Por ahora, ICE no ha establecido públicamente una fecha para comenzar a utilizar los guantes.

El documento del DHS establece que los dispositivos deberían ser entregados antes del 31 de marzo de 2027. Eso no significa necesariamente que todos los agentes comenzarían a utilizarlos ese día, ya que todavía deben definirse aspectos como la cantidad de unidades, el proceso de contratación y la capacitación del personal.

Tampoco está confirmado cuánto pagará ICE por cada unidad.

El DHS y Compliant Technologies no ofrecieron inicialmente comentarios sobre la posible adquisición. Según AP, el DHS indicó que estaba preparando una respuesta, mientras que el fundador y CEO de la empresa señaló que no podía hacer comentarios.

Así, la compra todavía se encuentra en una etapa de planificación, pero el monto previsto —de hasta US$20 millones— y la posibilidad de que los dispositivos lleguen a agentes de HSI y ERO colocan nuevamente bajo el foco las herramientas que ICE podría utilizar durante sus operaciones migratorias.

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