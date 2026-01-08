El costo de vida en Nueva York siempre lleva a la misma conclusión: criar hijos en esta ciudad es cada vez más caro. Y si hay un gasto que suele desbordar cualquier presupuesto familiar, ese es el cuidado infantil. Por eso, en los últimos días comenzó a tomar fuerza un anuncio que puede marcar un antes y un después para miles de familias trabajadoras. gobierno del estado y la ciudad acaban de ponerse de acuerdo para lanzar un programa de guardería infantil gratuita, una medida que busca aliviar uno de los mayores dolores de cabeza para padres y madres, especialmente en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, donde hay una enorme presencia de familias hispanas que luchan día a día, pues cada dólar cuenta.

Esto se traduce en escena que cualquier neoyorquino conoce de memoria: familias saliendo a las 6 de la mañana desde el Bronx o Queens para dejar a los niños con una vecina antes de tomar el tren 7, la línea A o la 4 rumbo a Manhattan; padres que trabajan de noche en restaurantes de Midtown, en construction sites cerca de Hudson Yards o limpiando oficinas en el Downtown de Brooklyn y que, aun así, sienten que “no alcanza” cuando llega la renta a fin de mes. En comunidades latinas de barrios como Washington Heights, Corona, Jackson Heights o Sunset Park, es común escuchar frases como “mija, el daycare está por las nubes” mientras se hace fila en la bodega o se espera el bus en la 125th, porque el costo del cuidado infantil se come una parte enorme del cheque, incluso sumando propinas y horas extra.

En ese contexto, que el Estado prometa una guardería gratuita para niños de 2 años no es solo una noticia de política pública: es una conversación de sobremesa en el break room de los restaurantes, en los chats de los grupos de WhatsApp de “mamás del pre‑K” y en las rutas de los repartidores que cruzan puente tras puente para sostener la economía de la ciudad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA GUARDERÍA INFANTIL GRATUITA?

El plan fue anunciado por la gobernadora Kathy Hochul junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. La propuesta apunta a ofrecer cuidado infantil gratuito y universal para niños de 2 años dentro de la ciudad, algo que hasta ahora no existía a gran escala. La iniciativa forma parte del presupuesto estatal y todavía debe ser aprobada por la Legislatura del estado.

La idea no surge de la nada. Nueva York ya cuenta con preescolar universal para niños de 4 años y con el programa 3-K para niños de 3 años. Lo nuevo es que ahora se suma el cuidado desde los 2 años, ampliando de manera concreta la red pública de educación y cuidado temprano.

Kathy Hochul y Zohran Mamdani unieron fuerzas para lanzar el programa (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL PROGRAMA?

En su fase inicial, el programa estará enfocado en zonas de alta necesidad, identificadas por la ciudad de Nueva York. Es decir, comenzará en los vecindarios donde el acceso al cuidado infantil es más limitado o donde los costos son más difíciles de afrontar para las familias.

Según la oficina de la gobernadora Hochul, el objetivo es que, para el cuarto año de implementación, todas las familias interesadas puedan acceder al sistema de guardería gratuita, sin importar su nivel de ingresos. Esto podría beneficiar a cerca de 100,000 niños adicionales en toda la ciudad.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁ A EL PROGRAMA?

El lanzamiento está previsto para iniciar en los próximos años fiscales, una vez que el plan sea aprobado como parte del presupuesto estatal. Hochul ya se comprometió a financiar completamente los dos primeros años de la expansión, lo que da cierta tranquilidad sobre su viabilidad a corto plazo.

Aunque no hay una fecha exacta de inicio para cada vecindario, la intención oficial es que el despliegue sea progresivo, comenzando lo antes posible en las zonas más necesitadas y ampliándose de forma sostenida.

EL RESPALDO POLÍTICO DETRÁS DEL ANUNCIO

Este proyecto es una de las promesas centrales de Zohran Mamdani, quien ganó la alcaldía de Nueva York en 2025 con un fuerte discurso centrado en el costo de vida. Para él, el cuidado infantil gratuito es una herramienta clave para apoyar a las familias trabajadoras.

Para Kathy Hochul, que enfrentará la reelección en 2026, el acuerdo también representa una oportunidad política. Ella misma lo resumió diciendo que hay algo en lo que todas las familias de Nueva York coinciden: el costo del cuidado infantil es simplemente demasiado alto.

¿CUÁNTO COSTARÁ Y CÓMO SE FINANCIARÁ?

Aunque todavía no se han detallado todos los mecanismos de financiamiento, se estima que el programa podría costar alrededor de US$6,000 millones al año solo en la ciudad de Nueva York. No es una cifra menor, pero el gobierno estatal considera que es una inversión a largo plazo en bienestar y desarrollo económico.

El modelo que se busca implementar ha sido bautizado como “2-Care”, una extensión natural de los sistemas 3-K y pre-K ya existentes.

UN CONTEXTO QUE EXPLICA LA URGENCIA

No es casualidad que este anuncio llegue ahora. Un informe de la oficina del contralor del estado, publicado en 2025, reveló que Nueva York tiene el segundo costo de cuidado infantil más alto del país, con un promedio anual de más de US$14,600 por niño. Además, el sector enfrenta una fuerte escasez de personal y una reducción de proveedores, lo que ha generado verdaderos “desiertos de cuidado infantil” en algunas zonas. Este nuevo programa busca atacar todos esos problemas de raíz.

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR PARA LAS FAMILIAS?

Si el plan avanza como está previsto, el impacto será enorme. Para muchas familias, acceder a una guardería gratuita desde los 2 años puede significar volver al trabajo, reducir deudas o simplemente tener un poco más de estabilidad.

Más allá de los números y la política, lo que se pone sobre la mesa es una idea sencilla pero poderosa: que criar hijos en Nueva York no sea un privilegio, sino algo posible para todos. Y eso, en una ciudad como esta, no es poca cosa.

Las familias hispanas en nueva York serían las más beneficiadas con este programa (Foto: Freepik)

