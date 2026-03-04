La temporada de impuestos comenzó el pasado 26 de enero, por lo que millones de estadounidenses ya presentaron sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. Si te encuentras en Texas y aún no lo has hecho, aquí te ofrecemos una guía completa sobre cómo presentarla. También te explicamos quiénes están obligados a hacerlo, además te detallamos cuál es la fecha límite para enviar tu declaración desde Texas. Así que presta mucha atención.

Los impuestos en Estados Unidos siempre se convierten en un dolor de cabeza para los que residen allí (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

GUÍA COMPLETA PARA DECLARAR TUS IMPUESTOS EN TEXAS ESTE 2026

Recuerda, Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, así que si vives y trabajas allí solo tienes que preocuparte por la declaración federal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que es una obligación anual para los contribuyentes en todo Estados Unidos;

Fechas clave

Inicio de la temporada de impuestos: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Fecha límite de la temporada de impuestos: miércoles 15 de abril de 2026

miércoles 15 de abril de 2026 Expats (a quienes viven fuera de EE.UU.): extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril.

extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril. ​Extensión formal: para quienes piden prórroga, normalmente pueden presentar sus declaraciones hasta el 15 de octubre de 2026. Pero ten en cuenta que mientras más tarden en hacerlo, su reembolso también se retrasará.

¿Quiénes deben declarar en Texas?

Deben declarar impuestos ante el IRS la mayoría de ciudadanos y residentes permanentes que trabajan en EE.UU. y superan ciertos montos de ingreso al año, además de algunas personas con situaciones especiales como trabajo por cuenta propia.

Si tus ingresos anuales superan el límite de tu categoría (soltero, casado en conjunto, cabeza de familia, etc.), tienes que presentar la declaración federal, precisa el IRS.

Si ganaste US$400 o más de trabajo por cuenta propia en el año, estás obligado a declarar aunque tus otros ingresos sean bajos.

Otras situaciones que te obligan a declarar: si debes impuestos especiales, si adeudas parte de créditos de salud o si recibiste ciertos tipos de ingresos (como distribuciones de cuentas de retiro).

Hay algunos casos en los que conviene declarar aunque no sea obligatorio:

Si te retuvieron impuestos de tu cheque y podrías recibir un reembolso.

Si calificas para créditos reembolsables (Crédito por Ingreso del Trabajo, Crédito Tributario por Hijos, etc.), que solo se obtienen declarando.

Pasos

1. Ver si estás obligado a declarar

Revisa los límites de ingreso según tu estatus civil (soltero, casado, jefe de familia) en las instrucciones del Formulario 1040 o en la Publicación 501 del IRS para el año fiscal 2025.

Aunque no estés obligado, muchas veces te conviene declarar si te retuvieron impuestos en el cheque o puedes recibir créditos reembolsables (EITC, CTC, etc.).

2. Reunir documentos básicos

Formularios W‑2 (empleado), 1099‑NEC/1099‑MISC (trabajo por cuenta propia), 1099‑INT/1099‑DIV (bancos, inversiones), 1095‑A si tuviste seguro por el Marketplace, entre otros.

Número de Seguro Social o ITIN de todos los declarantes y dependientes.

3. Elegir cómo presentar tu declaración

En línea con software o apps (por ejemplo, usando Free File si tu ingreso está debajo del límite de ese programa).

Gratis con programas de voluntarios certificados por el IRS (VITA/TCE) si tienes ingresos moderados, eres mayor o necesitas ayuda en español.

​Con un preparador de impuestos (tax preparer) o contable, o enviando formularios en papel por correo al IRS.

4. Formularios principales

Formulario 1040 (o 1040‑SR si eres mayor) es el que usa casi todo el mundo para declarar ingresos, créditos y deducciones.

Si eres trabajador por cuenta propia, normalmente agregas el Schedule C y el Schedule SE junto al 1040.

​Formularios que debes presentar para tu declaración de impuestos

Los formularios que debes presentar para tu declaración de impuestos federales del año fiscal 2025 dependen de tu situación, pero hay algunos básicos que casi todos necesitan y otros que aplican según tu tipo de ingreso o deducciones. Así tenemos:

Formularios básicos

Formulario 1040: es la declaración individual principal que usa la mayoría de los contribuyentes en EE.UU. para reportar ingresos, deducciones y créditos.

Formularios sobre ingresos (tener a manos tus comprobantes)

* Formulario W‑2: salarios e ingresos como empleado.

* Formularios 1099: hay varios tipos:

1099‑NEC: trabajo independiente / “gig economy”.

1099‑MISC: otros ingresos diversos.

1099‑INT: intereses bancarios.

1099‑DIV: dividendos.

1099‑R: pensiones y distribuciones de jubilación.

1099‑K: pagos por plataformas y aplicaciones.

Formulario SSA‑1099: beneficios del Seguro Social.

Formularios sobre salud, créditos y deducciones

Formulario 1095‑A: siempre y cuando tengas seguro médico a través del “Marketplace”, ya que es necesario para conciliar el crédito fiscal por prima.

Registros de gastos deducibles o que dan derecho a créditos: intereses hipotecarios (1098), impuestos a la propiedad, donaciones, gastos médicos, aportes a jubilación, educación, guardería, etc.

¿Qué pasa si no puedo declarar el 15 de abril?

Si no puedes pagar todo lo que adeudas hasta el 15 de abril, lo más importante es no dejar de presentar la declaración, por lo que debes acercarte al IRS para acordar cómo pagar el saldo. De esa manera evitarás la multa por “no presentar”, que es mucho más alta que la de “no pagar”. Ahora, si necesitas más tiempo para llenar la declaración, pide una prórroga, pero recuerda que el pago sigue venciendo en abril.

Aunque no puedas pagar el total, al menos envía un pago parcial, que reducirá el saldo sobre el que se calculan intereses y multas. Luego solicita un plan de pagos a corto plazo (en línea hasta 180 días) o a largo plazo (con cuotas mensuales).

¿Cuánto es la multa por no cumplir con la fecha límite para declarar mis impuestos?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

¿Cómo pedir una prórroga hasta octubre?

En caso no puedas declarar en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones.

El IRS es muy estricto al momento de procesar todo lo relacionado con la temporada de impuestos en Estados Unidos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG, usando la IA de Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!