La temporada de declaraciones de impuestos en Estados Unidos siempre llega con la misma preocupación en muchas familias hispanas: entre la renta, el daycare de los niños, el auto, la gasolina y hasta el envío de remesas, cualquier dólar extra que se pueda ahorrar cuenta, y mucho. En chats de WhatsApp familiares, en grupos de Facebook de latinos en estados como Florida, Texas, California o Nueva York, se repite la misma pregunta: ¿hay alguna forma legal de pagar menos impuestos al IRS sin meterse en problemas? La respuesta corta es sí, pero no pasa por “magia” ni por trucos dudosos, sino por algo que muchas personas suelen pasar por alto: planificación. Cada año, el Internal Revenue Service (IRS) insiste en que anticiparse, entender bien las reglas y aprovechar los beneficios fiscales disponibles puede marcar una diferencia importante en el monto final que terminas pagando cuando presentas tu declaración.

En 2026, además, hay un factor que juega a favor de millones de contribuyentes: una deducción estándar más alta y nuevos límites en cuentas con ventajas fiscales, ajustados por inflación bajo los cambios recientes anunciados por el IRS. Esto significa que quienes conocen bien las reglas pueden reducir su ingreso gravable y proteger mejor su economía familiar, algo clave para muchos hogares hispanos que viven entre dos mundos: el día a día en Estados Unidos y el apoyo económico que sigue enviándose a sus países de origen. Dicho de forma simple, no se trata de “evadir impuestos”, sino de usar correctamente las herramientas que permite la ley tributaria de Estados Unidos, documentadas en publicaciones oficiales como la Publicación 17 del IRS en inglés y en español.

A partir de aquí, quiero compartir contigo siete estrategias totalmente legales que pueden ayudarte a reducir tu factura fiscal en 2026, todas respaldadas por guías oficiales del IRS y plataformas fiscales reconocidas como TurboTax o la organización AARP, muy usadas por contribuyentes en todo el país.

¿CÓMO PAGAR MENOS IMPUESTOS?

1. Ajustar la retención en el Formulario W-4

Uno de los errores más comunes que se repite cada año entre trabajadores hispanos —desde quienes ganan por hora en restaurantes o construcción hasta quienes trabajan en oficinas— es no revisar cuánto impuesto se está reteniendo del salario. El IRS recomienda hacerlo al menos una vez al año, especialmente si hubo cambios importantes en tu vida financiera o familiar. Hablamos de situaciones como:

Cambio de empleo

Matrimonio o divorcio

Nacimiento de un hijo

Ingresos adicionales o trabajo independiente (Uber, DoorDash, limpieza, landscaping, etc.)

La herramienta gratuita Withholding Estimator del IRS permite calcular si la retención es correcta y, con esos datos, actualizar el Formulario W-4 con tu empleador para que se ajuste mejor a tu realidad.

Por qué es importante

Situación Resultado Retención demasiado baja Podrías deber dinero al presentar la declaración y enfrentar posibles penalizaciones Retención demasiado alta Estás prestando dinero al gobierno sin interés durante todo el año Retención correcta Pagas lo justo durante el año y evitas sobresaltos al momento de hacer la declaración

Un ejemplo típico en la comunidad latina es el de la persona que recibe un buen reembolso todos los años y piensa que eso es “dinero extra”, cuando en realidad es dinero que le retuvieron de más por no haber ajustado bien su W-4.​

2. Aprovechar la deducción estándar más alta en 2026

Otro punto clave para este año fiscal es el aumento de la deducción estándar federal, un beneficio que reduce directamente el ingreso sujeto a impuestos antes de calcular cuánto debes. La explicación aparece en la Publicación 17 del IRS, donde se señala que esta deducción reduce el ingreso imponible antes de aplicar las tasas de impuesto. Para el año fiscal 2026, el IRS anunció que la deducción estándar aumenta a 16,100 dólares para contribuyentes solteros y a 32,200 dólares para matrimonios que declaran en conjunto, mientras que para quienes se declaran como head of household (jefes de hogar) el monto será de 24,150 dólares.

Cómo impacta en los contribuyentes

Tipo de declaración Beneficio Contribuyente individual Deducción más alta que el año anterior, lo que reduce el ingreso gravable Matrimonios que declaran juntos Beneficio mayor ajustado por inflación, útil para familias con varios hijos Adultos mayores Posibles deducciones adicionales por edad o discapacidad según reglas del IRS

Para millones de hogares, simplemente aplicar esta deducción ya representa una reducción importante en la factura fiscal, sin necesidad de detallar gastos, algo especialmente útil para quienes no tienen tiempo de guardar cada recibo o comprobante.

3. Aumentar las aportaciones al 401(k) o IRA

Si hay una estrategia que muchos asesores fiscales repiten cada año es esta: invertir en cuentas de retiro con ventajas fiscales, como los planes que se ofrecen en muchas empresas en Estados Unidos.​Las contribuciones a planes como:

401(k) retirement plan ofrecido por el empleador

Individual Retirement Account (IRA) tradicional

pueden reducir el ingreso tributable del año en curso, siempre que cumplas con los límites y condiciones establecidos por el IRS.

Ventajas principales

Reducción inmediata del ingreso gravable al aportar a un 401(k) o IRA tradicional, de acuerdo con las reglas vigentes del IRS.

Crecimiento de la inversión con impuestos diferidos, lo que significa que pagas impuestos más adelante, cuando retires el dinero, normalmente en la jubilación.​

Aportaciones adicionales para personas mayores de 50 años (catch-up contributions), permitidas por la normativa federal para ayudar a quienes se acercan a la edad de retiro.

En muchos casos, aportar el máximo permitido puede significar miles de dólares menos en ingresos sujetos a impuestos, algo que puede marcar una diferencia real en el bolsillo de familias que viven en zonas con alto costo de vida como Nueva York, Los Ángeles o Miami.

4. Usar una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)

Las HSA se han convertido en una de las herramientas fiscales más poderosas para quienes tienen seguros médicos con deducible alto, algo común entre muchos trabajadores por cuenta propia o empleados de pequeñas empresas. Según la Publicación 969 del IRS y diversas guías de planificación financiera, estas cuentas ofrecen una triple ventaja fiscal que muchos contribuyentes todavía no conocen bien.

Beneficios de una HSA

Aportaciones deducibles de impuestos o hechas con dinero antes de impuestos, dependiendo de si se realizan vía nómina o por cuenta propia.

Crecimiento libre de impuestos de los fondos dentro de la cuenta mientras permanezcan invertidos o ahorrados.

Retiros libres de impuestos para gastos médicos calificados, lo que incluye una amplia lista de gastos de salud aprobados por el IRS.

En términos prácticos, esto significa que el dinero puede entrar, crecer y salir sin pagar impuestos si se usa para gastos médicos elegibles, algo especialmente importante en un país donde una visita a la sala de emergencias puede costar cientos o miles de dólares.

5. Reclamar créditos fiscales que muchos olvidan

A diferencia de las deducciones, los créditos fiscales reducen el impuesto dólar por dólar, lo que puede tener un impacto directo en el monto final a pagar o en el reembolso que recibes. Entre los más relevantes se encuentran:

Earned Income Tax Credit (EITC)

Child Tax Credit (CTC)

Crédito por cuidado de dependientes (Child and Dependent Care Credit)

El IRS ha señalado en repetidas ocasiones que muchos contribuyentes elegibles no reclaman estos beneficios, especialmente en comunidades con ingresos moderados y en hogares donde el idioma puede ser una barrera para entender las reglas. Esto afecta directamente a muchas familias hispanas con niños en edad escolar o en daycare, que podrían recibir cientos o incluso miles de dólares adicionales si aplican correctamente a estos créditos.

6. Organizar gastos deducibles y documentación

Aunque la mayoría de los contribuyentes opta por la deducción estándar, en algunos casos detallar deducciones (itemized deductions) puede generar un ahorro mayor, especialmente para quienes tienen hipoteca o gastos médicos elevados. De acuerdo con la guía fiscal de TurboTax y las instrucciones del IRS, estas son algunas deducciones que frecuentemente se pasan por alto.

Deducciones comunes

Intereses hipotecarios de tu vivienda principal, según los límites vigentes.​

Donaciones a organizaciones benéficas registradas, incluidas muchas iglesias y fundaciones que sirven a la comunidad latina.

Gastos médicos elevados que superan un porcentaje de tu ingreso, conforme a las reglas del IRS.​

Impuestos estatales y locales permitidos, sujetos a los límites actualizados que el IRS publica cada año.

El punto clave aquí es guardar recibos, estados de cuenta y cartas de las organizaciones benéficas, y mantener una documentación clara durante todo el año, no solo cuando llega la temporada de impuestos. Esto facilita trabajar con un preparador de impuestos de confianza o usar plataformas como TurboTax sin perder posibles deducciones.

7. Planificar ingresos por trabajo independiente

Cada vez más personas tienen ingresos adicionales por trabajo independiente o economía freelance, desde manejar para Uber o Lyft hasta hacer catering, limpieza, jardinería o servicios de belleza desde casa, y este punto suele generar problemas fiscales si no se maneja correctamente. El IRS recomienda realizar pagos estimados trimestrales cuando los ingresos no están sujetos a retención automática, algo muy común entre los trabajadores independientes.

Recomendaciones básicas

Acción Beneficio Separar un porcentaje de cada ingreso Evita sorpresas al final del año al presentar tu declaración Registrar gastos del negocio Reduce el ingreso tributable al descontar gastos permitidos relacionados con tu actividad Realizar pagos estimados Evita multas y cargos por pago insuficiente al IRS

No hacerlo puede generar penalizaciones incluso si al final del año, por otros conceptos, terminas recibiendo un reembolso, porque el IRS también considera si hiciste pagos suficientes y a tiempo durante el año.​

