Comprar un vehículo nuevo casi siempre es una decisión importante para cualquier familia, pero en la comunidad hispana en Estados Unidos suele ser todavía más sensible: muchas veces es el primer auto que se compra a crédito en este país, se usa para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer las compras del fin de semana y, en general, para sostener el día a día del hogar. Entre el precio del carro, el financiamiento, el seguro y hasta el registro en el DMV, la mayoría se concentra en “¿cuánto me toca pagar al mes?” y deja para después todo lo relacionado con el impacto fiscal. Sin embargo, si adquiriste un auto nuevo financiado a partir de 2025, hay un detalle que puede jugar muy a tu favor cuando llegue la temporada de impuestos y presentes tu declaración ante el Internal Revenue Service (IRS): una nueva deducción por intereses del préstamo de tu vehículo que forma parte de la ley federal conocida como “One Big Beautiful Bill” y que, bien aprovechada, puede significar menos impuestos a pagar o un reembolso más alto para tu bolsillo.

Lo que muchas personas no saben es que los intereses que pagas por el préstamo de tu vehículo podrían ayudarte a reducir tu carga tributaria, siempre que el auto y tus ingresos cumplan ciertos requisitos. No se trata de un truco ni de una estrategia arriesgada, sino de una deducción creada específicamente en la disposición “No Tax on Car Loan Interest”, vigente solo por unos años. A continuación te explico, paso a paso, cómo funciona, quién califica y qué debes tener en cuenta para aprovecharla correctamente, algo en especial útil si eres parte de la comunidad latina que declara impuestos cada año con ITIN o Social Security y quiere sacarle el máximo provecho a cada dólar.

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE DEDUCIR?

De acuerdo con la normativa federal y la guía de especialistas fiscales, el monto máximo que puedes deducir es de hasta US$10,000 en intereses pagados por el préstamo del vehículo durante cada año fiscal entre 2025 y 2028.

Es importante entender que:

No se deduce el valor total del auto, solo la parte de intereses del préstamo.

No se deducen las mensualidades completas. En cada pago mensual hay una parte de capital y otra de intereses; únicamente cuenta la parte de intereses.

Solo se pueden deducir los intereses pagados por el financiamiento de vehículos que cumplan los requisitos de la ley (nuevo, uso personal y ensamblado en EE. UU., entre otros).

La deducción aplica tanto para quienes toman la deducción estándar como para quienes detallan deducciones, al tratarse de una deducción “por encima de la línea” según la interpretación de expertos.

Para tener una referencia, diversos análisis señalan que para llegar al tope de US$10,000 en intereses en un solo año se suelen necesitar préstamos relativamente altos, por encima de los US$100,000, dependiendo de la tasa y el plazo.

LÍMITES DE INGRESOS

No todos califican automáticamente. Existen topes de ingresos anuales (MAGI, o ingreso bruto ajustado modificado) a partir de los cuales la deducción empieza a reducirse o se pierde por completo.

Tipo de declaración Límite de ingresos anuales para deducción completa Persona soltera Menos de aproximadamente US$100,000 de MAGI. Declaración conjunta Menos de aproximadamente US$200,000 de MAGI.

A partir de esos montos, la deducción comienza a “phase out”, es decir, se va reduciendo gradualmente hasta desaparecer en rangos superiores (por ejemplo, entre US$100,000 y US$150,000 para solteros, y entre US$200,000 y US$250,000 para casados declarando en conjunto, según explican distintas guías tributarias y financieras). Si tus ingresos superan claramente esas cantidades, podrías quedar fuera del beneficio, por lo que vale la pena revisar tu situación con un preparador de confianza antes de asumir que aplicas.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL VEHÍCULO

Aquí es donde muchas personas pueden confundirse, especialmente quienes compran autos en “dealers” de barrio o lotes de usados muy populares en comunidades hispanas. No todos los autos califican para esta deducción.

Según la ley y la guía del IRS, el vehículo debe cumplir con condiciones muy específicas:

El auto debe ser:

Nuevo (no usado; la primera vez que se pone en servicio debe ser contigo).

Comprado con un préstamo originado después del 31 de diciembre de 2024.

Manufacturado o con ensamblaje final en Estados Unidos (lo que incluye plantas en estados como Michigan, Texas, Tennessee, etc.).

Para uso personal (no comercial ni principalmente para negocio).

Con un peso bruto menor a 14,000 libras (aplica para la mayoría de autos, SUVs, minivans y camionetas de uso familiar).

Con un préstamo asegurado por el propio vehículo (el carro debe ser la garantía de la deuda, no un préstamo personal sin colateral).

Vehículos que pueden aplicar:

Automóviles tipo sedán o hatchback.

SUVs de uso familiar.

Minivans muy usadas por familias numerosas.

Camionetas ligeras (pick-ups) dentro del límite de peso.

Motocicletas nuevas para uso personal que cumplan las especificaciones.

Si el vehículo se usa para negocio, para trabajo independiente (por ejemplo, “rideshare” tipo Uber, Lyft o delivery) o una parte importante de su uso es comercial, las reglas cambian y entran en juego otras deducciones distintas que se declaran en formularios como el Schedule C o se calculan por millas de negocio.

¿CÓMO FUNCIONA REALMENTE LA DEDUCCIÓN?

Este punto es clave: no es un reembolso directo ni un crédito reembolsable. Es decir, el gobierno no te enviará un cheque por los intereses pagados, como ocurre con algunos créditos tributarios.

Lo que sucede es que el monto de intereses calificados se resta de tus ingresos imponibles, reduciendo la base sobre la cual el IRS calcula tus impuestos federales. En la práctica, esto se refleja como una deducción adicional que se reporta en un formulario complementario al 1040 (Schedule 1-A), en el que también debes incluir el número de identificación del vehículo (VIN) para cada auto por el que reclamas el beneficio.

UN EJEMPLO PRÁCTICO

Imagina este escenario típico de muchas familias hispanas que compran auto para ir al trabajo y llevar a los niños a la escuela:

Precio del vehículo: US$35,000.

Intereses pagados en el año: US$3,000.

Ingresos anuales: US$80,000 (por debajo del límite para solteros o parejas con ingresos modestos).

Si cumples con los requisitos (vehículo nuevo, ensamblado en EE. UU., préstamo posterior al 31 de diciembre de 2024, uso personal, etc.), podrías restar esos US$3,000 de tus ingresos imponibles. Entonces, en lugar de pagar impuestos sobre US$80,000, lo harías sobre US$77,000.

Dependiendo de tu categoría fiscal, eso puede traducirse en:

Un menor monto a pagar cuando presentes tu declaración.

O incluso un reembolso más alto, algo que muchas familias hispanas suelen destinar para ponerse al día con cuentas, enviar dinero a sus países de origen o ahorrar para emergencias.

DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA RECLAMAR EL BENEFICIO

Si estás pensando en aplicar esta deducción, la documentación es fundamental. No basta con saber cuánto pagas al mes ni con revisar la app de tu banco.

Te recomiendo solicitar o guardar de la institución financiera:

El documento oficial donde se detalle el total de intereses pagados durante el año fiscal (puede venir en un estado de cuenta anual o en una carta específica para impuestos).

El contrato del préstamo, donde se vea claramente que el crédito está asegurado por el vehículo y la fecha de originación posterior al 31 de diciembre de 2024.

Comprobante de que el vehículo es nuevo y cumple con los requisitos (factura, “bill of sale”, título, y documentos del concesionario que acrediten que fue ensamblado en EE. UU.).

Además, debes contar con estatus legal o autorización para trabajar en Estados Unidos que te permita presentar una declaración federal válida, ya sea con número de Seguro Social (SSN) o con ITIN, según corresponda. Los preparadores de impuestos recomiendan conservar toda la documentación al menos por varios años, por si el IRS solicita aclaraciones o verifica la deducción.

UN BENEFICIO CON FECHA LÍMITE

Algo que no debes perder de vista es que esta deducción no será permanente. La disposición de “No Tax on Car Loan Interest” está vigente solo para los años fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028, según la legislación aprobada y la guía publicada por el IRS.

Eso significa que quienes estén considerando comprar un vehículo nuevo financiado todavía podrían aprovechar este incentivo en los próximos años, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y que el Congreso no modifique la ley antes de 2028. Para muchas familias hispanas que sueñan con cambiar el carro viejo por uno más seguro y confiable, puede ser una oportunidad interesante: no solo se trata de estrenar auto, sino de entender cómo esa decisión se conecta con su declaración de impuestos y con su economía familiar en Estados Unidos.

