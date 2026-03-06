Si planeas ir de vacaciones o pasar un fin de semana en Florida, especialmente en Orlando o Miami, con un vehículo propio, debes conocer ciertas acciones que están prohibidas si no quieres recibir una multa o, en el peor de los casos, que una grúa se lleve tu carro. Además de respetar las señales de tránsito, es fundamental saber dónde puedes estacionar, cuáles espacios son exclusivos para residentes o personas con discapacidad y qué zonas están reservadas para emergencias o carga y descarga. A continuación, te ofrecemos una guía para evitar que el desconocimiento sobre las reglas de estacionamiento arruine tu viaje en este estado y termine convirtiendo un paseo relajante en un gasto inesperado y un dolor de cabeza.

En Florida pueden multarte y remolcar tu carro por estacionarlo en lugares prohibidos (Foto: Freepik)

REGLAS DE ESTACIONAMIENTO PARA EVITAR MULTAS Y GRÚAS EN FLORIDA

En Florida pueden multarte y remolcar tu carro si estás mal estacionado, bloqueas accesos o estás en propiedad privada sin permiso. No solo eso, también deberás pagar los costos de la grúa y almacenaje. A continuación, los estatutos de Florida respecto al control del tráfico uniforme estatal (Capítulo 316) relacionados a estacionamiento.

Estatuto 316.194: Detenerse, permanecer o estacionarse fuera de los municipios

Se refiere a que en carreteras que están fuera de una ciudad (highways fuera de municipios), no puedes detenerte, dejar tu carro parado o estacionarlo sobre la parte pavimentada o principal de la vía si es posible hacerlo fuera de esa zona. Si por alguna razón tienes que parar ahí, debe quedar suficiente espacio libre para que otros vehículos pasen y el auto debe ser visible desde unos 200 pies (unos 60 metros) en ambas direcciones.

Aunque hay excepciones. Por ejemplo, si el vehículo está averiado y no se puede mover, o si se trata de un autobús de pasajeros que está subiendo o bajando gente en un lugar donde salirse del pavimento sería peligroso o impracticable.

La policía puede ordenar mover el vehículo (o moverlo ella misma) si está violando estas reglas, obstruye el tráfico o ha sido dejado en el derecho de vía por demasiado tiempo. Incumplir este artículo se considera una infracción de tránsito no penal, sancionada como una “moving violation” (una falta de circulación) bajo el capítulo 318. Conoce más sobre este estatuto haciendo clic aquí.

Estatuto 316.1945: Está prohibido detenerse, permanecer de pie o estacionarse en lugares específicos

Prohíbe parar, quedarse detenido o estacionar un vehículo en ciertos sitios, salvo que sea necesario para evitar un accidente, por orden de la policía o por una señal de tránsito. Entre los lugares prohibidos están: una acera; un cruce peatonal; dentro de una intersección; frente a una entrada de cochera; muy cerca de una esquina, señal de alto o cruce peatonal pues afecta la visibilidad; junto a o sobre carriles para bicicletas; al lado de otro vehículo estacionado (doble fila); sobre un puente, estructura elevada, túnel, vías del tren o junto a excavaciones/obstrucciones donde se estorba el tráfico, y en cualquier lugar donde haya señales oficiales que prohíban detenerse o estacionarse.

En otras palabras, todos los sitios donde no puedes ni siquiera “pararte un momento” con el carro, no solo estacionarlo, porque se considera peligroso u obstaculiza el tránsito. Si no la cumples, se trata como una infracción de tránsito sancionable con multa. Más detalles del estatuto haciendo clic aquí.

Estatuto 316.1955: Aplicación de los requisitos de estacionamiento para personas con discapacidad

Es ilegal detenerse, permanecer o estacionar en un espacio marcado para personas con discapacidad o bloquear su acceso, si el vehículo no muestra un permiso válido (placa o “placard” de discapacidad emitido por Florida u otro estado). También está prohibido obstruir la ruta hacia esos espacios, las rampas (curb cuts) o las franjas de acceso pintadas al lado del espacio accesible.

Usar indebidamente un espacio para discapacitados sin permiso, o bloquearlo, se sanciona con las mismas multas que estacionar ilegalmente en un espacio accesible, que pueden llegar hasta unos 150 dólares o más, según la aplicación local. Conoce más sobre este estatuto haciendo clic aquí.

Estatuto 316.1965: Estacionamiento cerca del buzón rural durante ciertas horas

Cualquiera que estacione cualquier vehículo a menos de 30 pies de cualquier buzón rural en cualquier carretera estatal en este estado entre las 8 a. m. y las 6 p. m. será citado por una infracción sin movimiento, sancionable según lo dispuesto en el capítulo 318.

Conoce más sobre las sanciones de estacionamiento en el estado de Florida ingresando aquí.

ADVERTENCIAS PARA NO COMETER FALTAS EN FLORIDA

La usuaria de Instagram @jimenitaviajera dio algunas recomendaciones para evitar inconvenientes como leer los carteles de estacionamiento para saber si puedes estacionar tu coche en un lugar determinado o no. Para ello, debes conocer la regla de los colores:

Rojo: prohibido estacionar o detenerse que generalmente se da zonas de bomberos.

prohibido estacionar o detenerse que generalmente se da zonas de bomberos. Amarillo/líneas diagonales: zonas de carga o paradas de bus. Nunca los uses.

zonas de carga o paradas de bus. Nunca los uses. Azul: solo para personas con discapacidad y con el permiso visible.

solo para personas con discapacidad y con el permiso visible. Blanco/verde: generalmente te permite estacionar, aunque lo mejor es buscar un cartel que lo valide.

Si vas a zonas residenciales de Orlando, guíate por los carteles, pues por más que haya espacios vacíos, si no tienes permiso de la ciudad para residentes, es posible que una grúa se lleve tu coche. Busca solamente carteles que digan: “Public parking”

Si ves un hidrante, debes dejar al menos 15 íes (5 metros) de distancia para estacionarte. Debes hacerlo en el sentido en el que fluye el tránsito. Si lo haces en contra, te multarán, así hayas pagado el parquímetro.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR MAL ESTACIONAMIENTO?

Las multas por infracciones de estacionamiento suelen ser sanciones civiles que, según ordenanza local, pueden llegar hasta unos 100 dólares, más costos de corte si no pagas a tiempo.

Ahora, si no pagas o acumulas muchas infracciones, la ciudad puede tomar medidas adicionales, como recargos, inmovilizar el vehículo o negar la renovación de registro, según la ley del estado.

​¿Cuándo la grúa se puede llevar tu carro?

Si te estaciones en propiedad privada (condominios, plazas comerciales, estacionamientos): el dueño o arrendatario puede mandar a remolcar un vehículo sin permiso si está mal estacionado, siempre que haya señalamientos claros de “tow-away zone”, con algunas excepciones (por ejemplo, casas unifamiliares).

el dueño o arrendatario puede mandar a remolcar un vehículo sin permiso si está mal estacionado, siempre que haya señalamientos claros de “tow-away zone”, con algunas excepciones (por ejemplo, casas unifamiliares). Si tu carro bloquea una entrada o salida: una cochera, una rampa, una vía de emergencia, una zona de bomberos, una salida de incendios, un hidrante o carriles de circulación son motivos para que llegue una grúa.

una cochera, una rampa, una vía de emergencia, una zona de bomberos, una salida de incendios, un hidrante o carriles de circulación son motivos para que llegue una grúa. Si estás en un lugar reservado: discapacitados sin permiso, espacio privado designado, zona de carga, etc.

discapacitados sin permiso, espacio privado designado, zona de carga, etc. Si el auto se considera abandonado o inoperable: también cuando está estacionado en un motel/hotel o residencial en un lugar no asignado.

Costos del remolque y almacenaje

Además de la multa de estacionamiento (si la hay), tendrás que pagar la tarifa del remolque y los cargos diarios de almacenamiento en el corralón; los montos los fija la localidad o el condado.

La ley exige que el auto se guarde en un depósito dentro de un radio limitado (normalmente 10 millas) y que la empresa de grúas notifique a la policía dónde está el vehículo.

¿Qué derechos tienes si remolcan tu auto?

La empresa de grúas debe decirte qué pagas, entregarte recibo y permitirte recuperar tus pertenencias del interior del auto, incluso si aún no puedes cancelar el total.

Si llegas mientras lo están enganchando, en muchos casos deben detener el remolque y devolverte el carro si pagas una tarifa reducida (normalmente la mitad de la tarifa de “tow”).

​Si crees que el remolque fue ilegal (sin avisos, sin causa válida), puedes disputar los cobros o buscar asesoría legal para reclamar daños y reembolso.

