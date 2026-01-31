Ante el desplome histórico de las temperaturas en Texas a causa de una nueva tormenta invernal, las autoridades estatales han activado un protocolo de emergencia para salvaguardar a sus habitantes más vulnerables: se habilitaron centros de calentamiento en las principales ciudades con el propósito de ofrecer un resguardo seguro ante las peligrosas condiciones climáticas que se esperan para este fin de semana. En la siguiente nota, te revelaré las ubicaciones exactas, ya que te serviría a ti o podrías trasladar a una persona que está en condición de peligro.

Debo mencionarte que Texas experimentará un clima gélido que tendría consecuencias mortales para sus ciudadanos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), diversas áreas podrían llegar por debajo del punto de congelación este fin de semana.

Por ejemplo, el área de Dallas-Fort Worth y partes del norte del estado de la Estrella Solitaria podrían registrar valores térmicos situados entre 35 y 40 °F; sin embargo, las mínimas llegarían a 25 °F en horas de la madrugada.

En Houston y la costa sudeste de Texas se mantiene una alerta de advertencia por congelación desde este sábado 31 de enero hasta la mañana del domingo 1 de febrero. Se esperan mínimas entre 19 y 24 °F en el área metropolitana, pero podrían seguir descendiendo con el pasar de las horas.

Ante estas bajas temperaturas, es importante que el habitante pueda abrigarse correctamente y que el espacio donde vive esté cálido, ya que el clima gélido incrementa la posibilidad de sufrir hipotermia o congelación.

Las autoridades advierten que el clima gélido que se registrará en Texas puede ser mortal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lista de refugios en Texas ante frío extremo durante este fin de semana

Houston

Acres Homes Multi-Service Center (6719 W Montgomery Rd.)

Northeast Multi-Service Center (9720 Spaulding St.)

Kashmere Multi-Service Center (4802 Lockwood Dr.)

Moody Community Center (3725 Fulton St.)

Fonde Community Center (110 Sabine St.)

Denver Harbor Multi-Service Center (6402 Market St.)

Magnolia Multi-Service Center (7037 Capitol St.)

Metropolitan Multi-Service Center (1475 W Gray St.)

Southwest Multi-Service Center (6400 High Star Dr.)

Sunnyside Multi-Service Center (4410 Reed Rd.)

Dallas

Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (650 S. Griffin St.)

Theatre Three (2800 Routh St, Suite 168)

Varias sede de YMCA Locations

Austin Street Center (2929 Hickory St.)

The Salvation Army

Muchas personas en Texas pueden acudir a estos refugios para protegerse del frío extremo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los refugios que te he mencionado anteriormente estarán disponibles hasta el domingo 1 de febrero. Sin embargo, es importante que consultes la disponibilidad. En caso residas en Dallas o Houston, deberás llamar al 3-1-1.

