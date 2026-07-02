A poco de finalizar la presente semana, los habitantes de Illinois resultarán beneficiados con una iniciativa de distintas organizaciones comunitarias. Sucede que, desde el 03 hasta el 05 de julio, cientos de despensas se unirán a la causa de entregar alimentos gratis a las familias del estado. En caso residas en alguna ciudad de la región mencionada, esta nota te revelará los horarios y las despensas disponibles.
Aunque la iniciativa está dirigida para las familias de escasos recursos, cualquier ciudadano puede acercarse a los puntos de entrega para recibir estos recursos nutritivos en las fechas señaladas. Lo ideal sería presentar una credencial que corrobore que se reside en Illinois.
Habitualmente, estas organizaciones acostumbran a entregar alimentos perecibles y no perecibles. En caso te animes a asistir, podrás recibir productos enlatados, frutas, verduras, carnes, proteínas, entre otras opciones.
Para esta jornada masiva, Northern Illinois Food Bank se encargará de distribuir los alimentos a estas despensas aliadas con el propósito de que sus habitantes puedan disfrutar de distintas comidas en sus respectivas mesas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 03 al 05 de julio
- Viernes 03 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Jerry Colgan Memorial FP
|1316 W Columbia Ter., Peoria, IL 61606
|8 a 10 a.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|School Street Food Pantry
|211 N School Street, Normal, IL 61761
|4 a 6 p.m.
- Sábado 04 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Nannie M. Johnson Community Center
|3201 NE Madison, Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 1 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|House of Worship Church
|1321 W Lincoln Ave, Peoria, IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
|Anglican Charities
|7561 W Lancaster, Bartonville, IL 61607
|9 a 11 a.m.
|The Pantry
|2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 61704
|10 a.m. a 12 p.m.
- Domingo 05 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Galesburg Rescue Mission Food Pantry
|547 N Farnham St., Galesburg, IL 61401
|9 a 11:30 a.m.
1 a 2:30 p.m.
|Table of Life Ministries
|2600 S. 5th St., Springfield, IL 62703
|1 a 3 p.m.
|Beardstown Food Pantry
|121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618
|1 a 3 p.m.
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820
|1 a 3 p.m.
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St, Channahon, IL 60410
|12 a 2 p.m.
¿No encontraste una despensa cercana a tu hogar? El sistema de Northern Illinois Food Bank puede revelarte qué opciones son más favorables para que visites. Cuando ingreses a este ENLACE, solo bastará que escribas tu dirección, ciudad o código postal.
¿Es posible visitar la misma despensa más de una vez al mes?
Northern Illinois Food Bank precisa que, debido a la alta demanda y al inventario limitado, algunos puntos de entrega condicionan el número de veces que una persona puede acudir por ayuda, lo que es recomendable recurrir a diferentes centros a lo largo del mes.
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