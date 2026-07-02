Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica de las familias de Illinois. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica de las familias de Illinois. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, los habitantes de Illinois resultarán beneficiados con una iniciativa de distintas organizaciones comunitarias. Sucede que, desde el 03 hasta el 05 de julio, cientos de despensas se unirán a la causa de entregar a las familias del estado. En caso residas en alguna ciudad de la región mencionada, esta nota te revelará los horarios y las despensas disponibles.

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Aunque la iniciativa está dirigida para las familias de escasos recursos, cualquier ciudadano puede acercarse a los puntos de entrega para recibir estos recursos nutritivos en las fechas señaladas. Lo ideal sería presentar una credencial que corrobore que se reside en Illinois.

Habitualmente, estas organizaciones acostumbran a entregar alimentos perecibles y no perecibles. En caso te animes a asistir, podrás recibir productos enlatados, frutas, verduras, carnes, proteínas, entre otras opciones.

Para esta jornada masiva, Northern Illinois Food Bank se encargará de distribuir los alimentos a estas despensas aliadas con el propósito de que sus habitantes puedan disfrutar de distintas comidas en sus respectivas mesas.

Los interesados pueden recibir productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 03 al 05 de julio

  • Viernes 03 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Jerry Colgan Memorial FP1316 W Columbia Ter., Peoria, IL 616068 a 10 a.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
School Street Food Pantry211 N School Street, Normal, IL 617614 a 6 p.m.
  • Sábado 04 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311 a.m. a 1 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
House of Worship Church1321 W Lincoln Ave, Peoria, IL 6160510 a.m. a 12 p.m.
Anglican Charities7561 W Lancaster, Bartonville, IL 616079 a 11 a.m.
The Pantry2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 6170410 a.m. a 12 p.m.
  • Domingo 05 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Galesburg Rescue Mission Food Pantry547 N Farnham St., Galesburg, IL 614019 a 11:30 a.m.
1 a 2:30 p.m.
Table of Life Ministries2600 S. 5th St., Springfield, IL 627031 a 3 p.m.
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 626181 a 3 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 618201 a 3 p.m.
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St, Channahon, IL 6041012 a 2 p.m.

¿No encontraste una despensa cercana a tu hogar? El sistema de Northern Illinois Food Bank puede revelarte qué opciones son más favorables para que visites. Cuando ingreses a este , solo bastará que escribas tu dirección, ciudad o código postal.

Es necesario fijarse en los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es necesario fijarse en los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es posible visitar la misma despensa más de una vez al mes?

Northern Illinois Food Bank precisa que, debido a la alta demanda y al inventario limitado, algunos puntos de entrega condicionan el número de veces que una persona puede acudir por ayuda, lo que es recomendable recurrir a diferentes centros a lo largo del mes.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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