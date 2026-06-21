Distintas organizaciones benéficas de Illinois confirmaron una nueva jornada de entrega de alimentos gratis, que corresponde del lunes 22 al jueves 25 de junio. La iniciativa pretende beneficiar a los ciudadanos que están pasando por una mala situación económica. En esta nota, detallaré más datos relevantes sobre esta ayuda comunitaria, detallándote los horarios y las despensas disponibles.
El propósito de la iniciativa es beneficiar a las familias que deben estirar sus presupuestos cada mes. Entonces, recibiendo estos alimentos, sentirán un alivio económico y les permitirá ahorrar para cumplir con otros objetivos.
Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles, tales como carnes, pescados, productos lácteos, frutas, verduras, huevos, legumbres, cereales, conservas, enlatados, etc.
Para las fechas señaladas, Northern Illinois Food Bank trabajará en conjunto con decenas de despensas para que los residentes puedan acercarse y así recibir los alimentos gratis.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 22 al 25 de junio
- Lunes 22 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
- Martes 23 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Manna From Heaven
|607 S. Western, Peoria, IL 61605
|11 a.m. a 1 p.m.
- Miércoles 24 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
- Jueves 25 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|Hand UP Peoria, Inc.
|1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 61605
|10 a.m. a 12 p.m.
Si no localizas una despensa cercana a tu vivienda, la plataforma digital de Northern Illinois Food Bank ofrece una herramientas de búsqueda en este ENLACE, la cual despliega las opciones disponibles en la zona con solo escribir tu dirección o código postal.
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