Cualquier residente del estado mencionado puede recibir estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cualquier residente del estado mencionado puede recibir estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Distintas organizaciones benéficas de Illinois confirmaron una nueva jornada de , que corresponde del lunes 22 al jueves 25 de junio. La iniciativa pretende beneficiar a los ciudadanos que están pasando por una mala situación económica. En esta nota, detallaré más datos relevantes sobre esta ayuda comunitaria, detallándote los horarios y las despensas disponibles.

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El propósito de la iniciativa es beneficiar a las familias que deben estirar sus presupuestos cada mes. Entonces, recibiendo estos alimentos, sentirán un alivio económico y les permitirá ahorrar para cumplir con otros objetivos.

Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles, tales como carnes, pescados, productos lácteos, frutas, verduras, huevos, legumbres, cereales, conservas, enlatados, etc.

Para las fechas señaladas, Northern Illinois Food Bank trabajará en conjunto con decenas de despensas para que los residentes puedan acercarse y así recibir los alimentos gratis.

Cada persona puede acceder a estos productos que son nutritivos por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada persona puede acceder a estos productos que son nutritivos por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 22 al 25 de junio

  • Lunes 22 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL  9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
  • Martes 23 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL  9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Manna From Heaven607 S. Western, Peoria, IL 6160511 a.m. a 1 p.m.
  • Miércoles 24 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.
  • Jueves 25 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Hand UP Peoria, Inc.1419 S Folkers Ave, Room 129, Peoria, IL 6160510 a.m. a 12 p.m.
Es importante que revises los horarios y las despensas disponibles para que evites contratiempos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que revises los horarios y las despensas disponibles para que evites contratiempos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si no localizas una despensa cercana a tu vivienda, la plataforma digital de Northern Illinois Food Bank ofrece una herramientas de búsqueda en este , la cual despliega las opciones disponibles en la zona con solo escribir tu dirección o código postal.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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