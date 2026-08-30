Una gran ayuda llegará al estado de Illinois que beneficiará completamente a sus residentes. Sucede que, desde el 31 de agosto al 3 de septiembre, cientas de despensas realizarán esfuerzos para repartir alimentos gratis. Es una iniciativa que pretende aliviar la carga económica en miles de hogares. Para conocer los puntos de distribución y horarios, te invito a leer este artículo informativo.
Se trata de una iniciativa que pretende beneficiar a las familias del estado mencionado, sin importar su situación económica o migratoria.
De esta manera, los hogares tienen la facilidad de acceder a productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar, lo que representa un alivio económico, pues la alimentación es el principal gasto básico en toda familia.
Para las fechas señaladas, una gran cantidad de despensas estarán disponibles en distintos condados o ciudades de Illinois. Los interesados pueden acceder a productos perecibles y no perecibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 31 de agosto al 3 de septiembre
- Lunes 31 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|West Mark Food Pantry
|1420 W. Moss, Peoria, IL 61606
|9 a 11 a.m.
- Martes 1 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
- Miércoles 2 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
- Jueves 3 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
¿Las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas? Puedes visitar despensas que están más cercanas a tu hogar con solo buscar en el sistema de Northern Illinois Food Bank. Bastará que ingreses tu dirección, ciudad o código postal.