Cientos de residentes querrán aprovechar este beneficio ofrecido por distintas organizaciones benéficas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cientos de residentes querrán aprovechar este beneficio ofrecido por distintas organizaciones benéficas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran ayuda llegará al estado de Illinois que beneficiará completamente a sus residentes. Sucede que, desde el 31 de agosto al 3 de septiembre, cientas de despensas realizarán esfuerzos para repartir alimentos gratis. Es una iniciativa que pretende aliviar la carga económica en miles de hogares. Para conocer los puntos de distribución y horarios, te invito a leer este artículo informativo.

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Se trata de una iniciativa que pretende beneficiar a las familias del estado mencionado, sin importar su situación económica o migratoria.

De esta manera, los hogares tienen la facilidad de acceder a productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar, lo que representa un alivio económico, pues la alimentación es el principal gasto básico en toda familia.

Para las fechas señaladas, una gran cantidad de despensas estarán disponibles en distintos condados o ciudades de Illinois. Los interesados pueden acceder a productos perecibles y no perecibles.

Los voluntarios estarán disponibles en las fechas señaladas para entregar alimentos a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los voluntarios estarán disponibles en las fechas señaladas para entregar alimentos a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 31 de agosto al 3 de septiembre

  • Lunes 31 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a.m. a 12:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
West Mark Food Pantry1420 W. Moss, Peoria, IL 616069 a 11 a.m.
  • Martes 1 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Northwestern University Settlement Association1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 606229 a.m. a 12 p.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a.m. a 12:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
  • Miércoles 2 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Northwestern University Settlement Association1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 606229 a.m. a 12 p.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a.m. a 12:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
  • Jueves 3 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Northwestern University Settlement Association1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 606229 a.m. a 12 p.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a.m. a 12:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Distintos ciudadanos accederán a productos sumamente nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Distintos ciudadanos accederán a productos sumamente nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas? Puedes visitar despensas que están más cercanas a tu hogar con solo buscar en el sistema de . Bastará que ingreses tu dirección, ciudad o código postal.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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