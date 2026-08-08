Una gran oportunidad de apoyo llega para las familias de Nueva Jersey que buscan un respiro en su economía del hogar. Durante los próximos días de agosto, distintas despensas locales estarán disponibles para entregar alimentos gratis, asegurando que nadie se quede con las manos vacías. Te invito a leer la nota completa para que sepas los puntos de entrega y los horarios disponibles.
Hay familias de Nueva Jersey que pasan complicaciones económicas cada mes, pues necesitan pagar servicios, cuentas, deudas, entre otros gastos necesarios. Como consecuencia, su dinero se acaba antes de lo previsto.
Por esa razón, cientas de despensas estarán disponibles en las fechas señaladas para aliviar esa carga económica. De esa manera, permitirá que los hogares puedan seguir ahorrando dinero.
Los interesados no solo recibirán productos enlatados; es posible que accedan a proteínas, frutas, verduras, lácteos, granos, entre otras opciones disponibles. En conclusión, cada familia accederá a recursos que les puede durar por varios días.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 10 al 13 de agosto
- Lunes 10 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Roseville Presbyterian Church
|36 Roseville Ave., Newark, NJ 07107
|10 a.m. a 12 p.m.
|United Community Corporation
|409 South 18th Street, Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Secaucus Food Pantry
|79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094
|8 a.m. a 12 p.m.
|Highways
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|12 a 3:30 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
- Martes 11 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Salvation Army - Newark Westside
|699 Springfield Avenue, Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Let’s Celebrate
|46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304
|10 a 11:30 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Secaucus Food Pantry
|79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094
|8 a.m. a 12 p.m.
|Highways
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|12 a 3:30 p.m.
|Faith and Victory Community Service, INC.
|118-120 Lord Avenue, Bayonne, NJ 07002
|11 a.m. a 4 p.m.
- Miércoles 12 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|New United Neighbors Dev. Childcare Center
|491 Orange Street, Newark, NJ 07107
|9:30 a 11:30 a.m.
|First Hopewell Baptist Church
|525 Orange St., Newark, NJ 07107
|9 a 11 a.m.
|United Community Corporation
|409 South 18th Street, Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Salvation Army - Newark Westside
|699 Springfield Avenue, Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Palisades Emergency Residence
|108 36TH Street, Union City, NJ 07087
|10 a.m. a 12 p.m.
- Jueves 13 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Salvation Army - Newark Westside
|699 Springfield Avenue, Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Salem Seventh-Day Adventist
|10 S. Oraton Parkway, East Orange, NJ 07018
|9:30 a.m. a 2 p.m.
|Cbc Helping Hands
|131 Pomona Avenue, Newark,NJ 07112
|2 a 4 p.m.
|Let’s Celebrate
|46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304
|10 a 11:30 a.m.
|Salvation Army - Jersey City
|562 Bergen Ave., Jersey City, NJ 07304
|9:30 a 11:30 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
¿No encontraste alguna despensa cercana en las listas brindadas? No tienes de qué preocuparte. La plataforma Community Food Bank of New Jersey te facilita las opciones disponibles. Tan solo colocas tu dirección, ciudad o código postal para que recibas dicha información.
¿Necesito mostrar algún documento o identificación?
En realidad, las despensas comunitarias no te soliciten algún documento de identidad, comprobante de ingreso ni estatus migratorio. Existe la posibilidad de que algunos centros de distribución solo piden nombre o cuántas personas viven en el hogar.
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