Una iniciativa que pretende a ayudar a los más necesitados del estado mencionado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa que pretende a ayudar a los más necesitados del estado mencionado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran oportunidad de apoyo llega para las familias de que buscan un respiro en su economía del hogar. Durante los próximos días de agosto, distintas despensas locales estarán disponibles para entregar , asegurando que nadie se quede con las manos vacías. Te invito a leer la nota completa para que sepas los puntos de entrega y los horarios disponibles.

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Hay familias de Nueva Jersey que pasan complicaciones económicas cada mes, pues necesitan pagar servicios, cuentas, deudas, entre otros gastos necesarios. Como consecuencia, su dinero se acaba antes de lo previsto.

Por esa razón, cientas de despensas estarán disponibles en las fechas señaladas para aliviar esa carga económica. De esa manera, permitirá que los hogares puedan seguir ahorrando dinero.

Los interesados no solo recibirán productos enlatados; es posible que accedan a proteínas, frutas, verduras, lácteos, granos, entre otras opciones disponibles. En conclusión, cada familia accederá a recursos que les puede durar por varios días.

Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 10 al 13 de agosto

  • Lunes 10 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Roseville Presbyterian Church36 Roseville Ave., Newark, NJ 0710710 a.m. a 12 p.m.
United Community Corporation409 South 18th Street, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
Highways155 Broadway, Bayonne, NJ 0700212 a 3:30 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
  • Martes 11 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Salvation Army - Newark Westside699 Springfield Avenue, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Let’s Celebrate46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 0730410 a 11:30 a.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
Highways155 Broadway, Bayonne, NJ 0700212 a 3:30 p.m.
Faith and Victory Community Service, INC.118-120 Lord Avenue, Bayonne, NJ 0700211 a.m. a 4 p.m.
  • Miércoles 12 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
New United Neighbors Dev. Childcare Center491 Orange Street, Newark, NJ 071079:30 a 11:30 a.m.
First Hopewell Baptist Church525 Orange St., Newark, NJ 071079 a 11 a.m.
United Community Corporation409 South 18th Street, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Salvation Army - Newark Westside699 Springfield Avenue, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Palisades Emergency Residence108 36TH Street, Union City, NJ 0708710 a.m. a 12 p.m.
  • Jueves 13 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Salvation Army - Newark Westside699 Springfield Avenue, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Salem Seventh-Day Adventist10 S. Oraton Parkway, East Orange, NJ 070189:30 a.m. a 2 p.m.
Cbc Helping Hands131 Pomona Avenue, Newark,NJ 07112 2 a 4 p.m.
Let’s Celebrate46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 0730410 a 11:30 a.m.
Salvation Army - Jersey City562 Bergen Ave., Jersey City, NJ 073049:30 a 11:30 a.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Es necesario que cada interesado acuda con alguna identificación y bolsa grande para recibir alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es necesario que cada interesado acuda con alguna identificación y bolsa grande para recibir alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿No encontraste alguna despensa cercana en las listas brindadas? No tienes de qué preocuparte. La te facilita las opciones disponibles. Tan solo colocas tu dirección, ciudad o código postal para que recibas dicha información.

¿Necesito mostrar algún documento o identificación?

En realidad, las despensas comunitarias no te soliciten algún documento de identidad, comprobante de ingreso ni estatus migratorio. Existe la posibilidad de que algunos centros de distribución solo piden nombre o cuántas personas viven en el hogar.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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