En estas semanas, se han registrados arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a cientos de inmigrantes que cumplen con sus obligaciones laborales en distintos puntos de Estados Unidos. En esta ocasión, te contaré el caso una mujer detenida por estas autoridades mientras vendía sus tamales en el vecindario Back of the Yards, al suroeste de Chicago.

Según información compartida por CBS News, los testigos que presenciaron esta detención resaltaron que una gran cantidad de vehículos federales aparecieron con el propósito de realizar un operativo migratorio en esta zona.

Entre los arrestados, se encontraba Laura Murillo, una latina que obtiene sus recursos económicos mediante la venta de tamales. En ese día, estaba en una videollamada con su esposo y, repentinamente, los agentes procedieron a detenerla. Su pareja, Jaime Pérez, aún recuerda ese momento.

Laura Murillo se gana cada dólar vendiendo tamales en Chicago. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

“Ella repetía: ‘Me estás haciendo daño, me estás haciendo daño’. Entonces, le arrebataron el teléfono y el tipo que la estaba arrestando le preguntó: ‘¿Quieres la llave?’. Yo le dije: ‘No la quiero a ella (Laura Murillo)’”, declaró.

Desde aquel momento, Jaime intentaba por todos los medios comunicarse con su esposa con el fin de saber cuál era su situación desde su detención. Su intento le permitió descubrir que estaba recluida en las instalaciones de procesamiento de ICE en el suburbio oeste de Broadview.

Cuando Laura Murillo fue detenida, sus distintas cosas quedaron en plena calle. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Tiene un hijo con condiciones especiales

Debo informarte que Laura Murillo tiene dos hijos, de 18 y 16 años, respectivamente. Sin embargo, uno de ellos padece de una condición especial, la cual necesita de sus cuidados, pero su detención ha cambiado completamente el panorama.

Esta situación ha generado una profunda indignación en la comunidad donde reside la protagonista de este caso, pues la consideran una mujer trabajadora y que se preocupa por el bienestar de sus hijos. Además, alegan que no presenta algún historial delictivo.

Por el momento, la familia de esta ciudadana inmigrante comenzó con la búsqueda de representación legal con el propósito de que consiga su libertad.