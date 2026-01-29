Moverse por Nueva York y Long Island ya es, de por sí, un ejercicio de paciencia, especialmente para quienes viven entre el ajetreo del trabajo, los compromisos familiares y los trayectos diarios en tren, metro y bus que muchas veces empiezan en Queens, pasan por Brooklyn o Manhattan y terminan en algún punto de la ciudad. Para la comunidad hispana que se mueve a diario en el Long Island Rail Road (LIRR), cualquier anuncio de obras o cambios en el servicio puede significar llegar tarde al trabajo, perderse una cita médica en Hempstead o complicar la visita de fin de semana a la familia en Nassau. Por eso, cada vez que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) anuncia ajustes, vale la pena detenerse unos minutos, revisar las fechas, estaciones y alternativas, y así evitar sorpresas de último minuto, algo clave si dependes del mencionado servicio para ir a tu turno de noche, abrir tu negocio o simplemente disfrutar un domingo.

En este caso, el aviso no pasa desapercibido. Aunque la MTA también prepara ajustes en algunas de las líneas de metro más utilizadas, ahora el foco está puesto en el LIRR, que tendrá modificaciones temporales de servicio durante varios fines de semana de febrero, especialmente en zonas clave de Queens y Long Island. Estas obras forman parte de trabajos en las vías y pruebas de señalización vinculadas al proyecto de modernización del enclavamiento de Queens, un punto estratégico donde se conectan el servicio hacia Hempstead y la línea principal que va más profundo en Long Island.

¿POR QUÉ HABRÁ CAMBIOS EN EL SERVICIO DEL LIRR?

El medio Pix11 informó que la MTA ya le dijo al Comité de Long Island que estos ajustes están directamente relacionados con obras en las vías y pruebas de señalización ligadas al proyecto de renovación del Queens Interlocking, que busca modernizar el sistema para mejorar la operación del LIRR en los próximos años. Dos de las cuatro vías principales del LIRR en Queens quedarán fuera de servicio en determinados fines de semana, como parte de un proceso previo a un gran cambio de señal programado para finales de 2026.

La buena noticia es que, una vez finalizados estos trabajos, se espera que el sistema ofrezca nuevas opciones de ruta y una operación más flexible en el tramo conocido como el enclavamiento de Queens, una zona estratégica para la operación del ferrocarril, especialmente para quienes conectan entre la rama de Hempstead y otros servicios hacia Manhattan o Brooklyn. Para muchos hispanos que viven en vecindarios como Jamaica, Elmont o Hempstead y usan el tren para combinar con el metro o con buses locales, eso puede traducirse en trayectos más confiables y, en teoría, menos tiempo de viaje una vez que culminen las obras.

El servicio del LIRR tendrá varias modificaciones en su servicio debido a unos trabajos que realizará la MTA (Foto: MTS) / Marc A. Hermann

FECHAS CLAVE Y ZONAS AFECTADAS

Para que sea más fácil ubicarte, aquí te dejo un resumen claro de cuándo y dónde se aplicarán los cambios en el servicio del LIRR en febrero:

Fechas Tramo afectado Tipo de cambio 7 y 8 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses reemplazan trenes 14 al 16 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses y cambios en paradas 21 y 22 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses y paradas limitadas

DETALLE DE LOS CAMBIOS POR FIN DE SEMANA

7 y 8 de febrero

Autobuses reemplazarán a los trenes entre Stewart Manor y Hempstead, lo que implica trasbordos obligatorios para quienes viajan en la rama de Hempstead esos días.

Country Life Press no tendrá servicio de tren ni de autobús, por lo que conviene planear usar Hempstead u otra estación cercana si necesitas moverte por esa zona.

Del 14 al 16 de febrero (incluye el Día de los Presidentes)

Este fin de semana largo es especialmente sensible para la gente que aprovecha el feriado federal del Día de los Presidentes para hacer compras, visitar familia o trabajar horas extra en la ciudad o en Long Island.

Autobuses entre Stewart Manor y Hempstead, con servicio de reemplazo para los usuarios del LIRR en ese tramo.

Los trenes en dirección oeste no pararán en: Hollis, Queens Village ni Elmont-UBS Arena. En estas estaciones se utilizarán autobuses de NYCT y NICE, clave para quienes normalmente conectan el LIRR con buses locales para moverse por barrios residenciales de Queens y Nassau.

Bellerose no tendrá servicio en ninguna dirección; la alternativa será Floral Park, una estación que muchos ya usan como punto de conexión hacia otros trenes y líneas de bus.

Country Life Press seguirá sin servicio, por lo que conviene considerar Hempstead como tu estación principal en ese fin de semana.

La línea Ronkonkoma operará con frecuencia de una hora en ambos sentidos, algo que puede afectar a quienes viajan desde más adentro de Long Island hacia la ciudad.

21 y 22 de febrero

Autobuses entre Stewart Manor y Hempstead, manteniendo el esquema de reemplazo en la rama de Hempstead.

Los trenes en dirección este no pararán en: Hollis, Queens Village ni Elmont-UBS Arena

Autobuses de NYCT y NICE cubrirán esas paradas, facilitando conexiones para los residentes que combinan bus y tren para llegar a sus trabajos, iglesias o negocios locales.

Bellerose sin servicio; se recomienda usar Floral Park como alternativa.

Country Life Press no contará con trenes ni autobuses, por lo que será necesario desplazarse a estaciones cercanas con servicio activo.

¿QUÉ CONVIENE TENER EN CUENTA ANTES DE VIAJAR?

Si utilizas el LIRR con frecuencia, especialmente los fines de semana, mi recomendación es sencilla: planifica con anticipación y piensa tu viaje como lo haría cualquier neoyorquino que depende del transporte público para todo. Revisa horarios actualizados en la app de la MTA o en la web oficial, considera estaciones alternativas como Floral Park o Hempstead, y ten en cuenta que los tiempos de viaje pueden extenderse debido a los trasbordos en autobús y a la menor frecuencia de algunas líneas.

Los usuarios del LIRR deberán tomar en cuenta toda esta serie de modificaciones (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

RESUMEN DE CAMBIOS

Fechas Tramo afectado Cambios principales Estaciones sin servicio directo Alternativas / Detalles clave 7 y 8 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses reemplazan trenes en todo el tramo Country Life Press (sin tren ni autobús) Usar estaciones cercanas como Hempstead; considerar más tiempo de viaje. 14 al 16 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses entre Stewart Manor y Hempstead; cambios de paradas en sentido oeste Hollis, Queens Village, Elmont-UBS Arena, Bellerose, Country Life Press NYCT y NICE cubren Hollis, Queens Village y Elmont-UBS; usar Floral Park en lugar de Bellerose; Ronkonkoma cada hora. 21 y 22 de febrero Stewart Manor – Hempstead Autobuses entre Stewart Manor y Hempstead; cambios de paradas en sentido este Hollis, Queens Village, Elmont-UBS Arena, Bellerose, Country Life Press NYCT y NICE cubren Hollis, Queens Village y Elmont-UBS; utilizar Floral Park como alternativa a Bellerose.

