¿Sueñas con una blanca Navidad? Cada año, millones esperan abrir los ojos el 25 de diciembre y encontrar ese paisaje nevado que parece sacado de una película. Este 2025 no es la excepción, y como es tradición, The Old Farmer’s Almanac vuelve a adelantarse con un pronóstico detallado que revela dónde podrían caer copos en Estados Unidos durante la Navidad.

¿Qué dice el pronóstico de Navidad 2025?

Si te encantan las Navidades clásicas con nieve, este año podrías tener suerte en varias regiones. Aunque la naturaleza siempre sorprende, el pronóstico general indica que la nieve del 25 de diciembre se concentraría principalmente en la región Central de EE.UU.

Regiones con y sin probabilidades de nieve en Navidad

Según el Christmas Forecast del almanaque, así quedaría el mapa para EE.UU.:

Noreste: Navidad blanca asegurada.

Navidad blanca asegurada. Corredor Atlántico: Sin Navidad blanca.

Sin Navidad blanca. Apalaches: Probabilidad moderada.

Probabilidad moderada. Sureste: Sin nieve.

Sin nieve. Florida: Sin nieve.

Sin nieve. Lower Lakes: Con nieve.

Con nieve. Ohio Valley: Nieve en el este; sin nieve en el oeste.

Nieve en el este; sin nieve en el oeste. Deep South: Sin probabilidades.

Sin probabilidades. Upper Midwest: Probabilidad moderada.

Probabilidad moderada. Heartland: Sin nieve.

Sin nieve. Texas–Oklahoma: Sin nieve.

Sin nieve. High Plains: Probabilidad moderada.

Probabilidad moderada. Intermountain: Probabilidad en el este; sin nieve en el oeste.

Probabilidad en el este; sin nieve en el oeste. Desert Southwest: Sin nieve.

Sin nieve. Pacific Northwest: Sin nieve.

Sin nieve. Pacific Southwest: Sin nieve.

Sin nieve. Alaska: Navidad blanca garantizada.

Navidad blanca garantizada. Hawái: Sin nieve.

Con ese panorama, está claro: algunas zonas tienen prácticamente asegurado el paisaje blanco… y otras no verán un solo copo.

El pronóstico anticipa qué zonas de EE.UU. tendrán mayor probabilidad de nieve en Navidad 2025, especialmente el 25 de diciembre. | Crédito: The Old Farmer’s Almanac

Ciudades con mayores probabilidades de nieve el 25 de diciembre

Para entender mejor dónde podría nevar en Navidad 2025, vale la pena revisar los históricos de NOAA, basados en 30 años de datos. Allí aparecen los lugares donde una Navidad blanca es, prácticamente, tradición.

Noreste y Grandes Lagos: las grandes favoritas

Aquí no se trata de suerte: es casi garantía.

Minneapolis (Minnesota): 80% de probabilidades.

80% de probabilidades. Norte de Michigan y Upper Peninsula: 3 de cada 4 Navidades son blancas.

3 de cada 4 Navidades son blancas. Norte de North Dakota: Probabilidades aún mayores.

Probabilidades aún mayores. Northern New Hampshire (White Mountains): 97% de posibilidades.

97% de posibilidades. Northern Vermont: Entre 75% y 95%.

Entre 75% y 95%. Boston (Massachusetts): Solo 20%, un contraste notable.

Solo 20%, un contraste notable. Upstate New York y western New England: Ligeramente por encima del 50%.

Ligeramente por encima del 50%. Cleveland (Ohio): 1 de cada 3.

1 de cada 3. Chicago (Illinois): 2 de cada 5.

Oeste de EE.UU.: altas probabilidades en zonas montañosas

El factor clave aquí es la elevación.

Missoula (Montana): 98% de probabilidades.

98% de probabilidades. Idaho City (Idaho): 94%.

94%. Salt Lake City (Utah): Probabilidades de 50-50.

Probabilidades de 50-50. Denver (Colorado): 40%.

40%. Boulder (Colorado): 47%, pero hacia el suroeste sube al 77%.

47%, pero hacia el suroeste sube al 77%. Flagstaff (Arizona): Sorprendentes 44%.

Para el 25 de diciembre, el pronóstico indica que algunas ciudades de EE.UU. sí podrían vivir una Navidad 2025 blanca. | Crédito: PAUL J. RICHARDS / AFP

Regiones con pocas probabilidades

Si estás en estas zonas, lo más probable es que vivas una Navidad sin nieve:

Plains, Mid-Atlantic, Sur profundo, Texas–Oklahoma, Missouri y Tennessee occidental y central: Apenas un 20%.

Apenas un 20%. Washington, D.C.: Solo 6%.

Entre pronósticos y datos históricos, una cosa queda clara: los lugares con nieve real el 25 de diciembre son menos de lo que muchos imaginan. Pero, nieve o no, el espíritu navideño siempre llega. ¿Tu ciudad está entre las afortunadas?

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!