Desde el pasado 10 de noviembre, los residentes de Florida están experimentando un frente frío con altos niveles de congelación. Esto se pudo presenciar en los condados de Marion y al norte de Sunter. Por su parte, la ciudad de Orlando no está libre de ello, ya que registró un descenso de hasta 30°F; sin embargo, permanece la duda si habrá nieve en esta zona.

Esta preocupación surge ante las nevadas inusuales durante los últimos frentes fríos en el mencionado estado. Por suponer, en enero del presente año, una tormenta invernal provocó que Florida esté cubierto de nieve.

En dicha ocasión, el reconocido Estado del Sol experimentó temperaturas que se mantenían en una rango entre 3,3°C (37°F) y 13°C (55°F), cifras señaladas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

A causa del fenómeno meteorológico, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia y solicitó a sus ciudadanos que tengan las precauciones necesarias ante la presencia de hielo en las superficies.

Los residentes de Orlando están en duda si habrá nevada en esta ocasión, debido a antecedentes que ocurrieron en los últimos frentes fríos. (Crédito: Freepik)

¿Nevará en Orlando en noviembre?

Conforme al último informe climatológico del NWS, la situación actual revela que no existen pronósticos de nevada en esta ciudad de Florida, debido a que el promedio diario de temperatura ambiente ha experimentado una variación por dos grados de diferencia respecto a sus valores habituales.

Esta perspectiva la comparte la agencia meteorológica Accuweather, al señalar que no se ha activado alguna alerta o advertencia oficial de nieve para esta específica zona geográfica.

Según los expertos, es poco probable la presencia de nieve en el área de Orlando. (Crédito: Freepik)

¿Cuánto durará la nueva ola de frío en Florida?

Si bien se percibieron temperaturas relativamente frías durante los primeros días de esta semana, estas condiciones térmicas comenzarán a disminuirse en los días restantes. Ahora, se espera que el frente frío se desplace hacia el área de California, donde se prevé fuertes vientos y ráfagas de nieve.