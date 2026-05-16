La llegada de la Copa del Mundo 2026 a Los Ángeles ha despertado una inmensa alegría; sin embargo, crece la incertidumbre entre inmigrantes, ya que se espera la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los encuentros oficiales de este certamen en la ciudad mencionada. Ante el temor generado, las autoridades locales se pronunciaron al respecto y revelaron si realmente ocurrirá dicho escenario. ¿Cuál fue la respuesta? Descúbrelo en los siguientes párrafos.

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La preocupación surge ante el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al confirmar que las autoridades migratorias pueden cumplir funciones cuando se desarrollen los distintos partidos de este evento deportivo en el país .

Tood Lyons, director interino de ICE, enfatizó que la agencia será “fundamental” en el desarrollo de este evento deportivo en EE. UU., ya que establecerá la seguridad entre los visitantes.

Con dicha afirmación, los más perjudicados serían los inmigrantes que residen en las ciudades sede del certamen, ya que algunos querrán asistir a estos recintos deportivos para brindar apoyo a su selección participante.

Los agentes de ICE han sembrado temor en distintas partes de EE. UU. por sus operativos migratorios realizados. (Crédito: AFP)

En el caso de Los Ángeles, ICE sí tendrá presencia en SoFi Stadium para cumplir funciones de seguridad, así lo explicó la presidenta del Comité Organizador de Los Ángeles, Kathryn Schloessman.

“Estamos colaborando muy estrechamente con ellos (ICE) para asegurarnos de que se centren únicamente en garantizar la seguridad del evento. Dicho ello, no soy yo quien tiene la última palabra al respecto”, complementó.

Es más, la funcionaria evitó garantizar que se descarten las detenciones de inmigrantes en estos recintos deportivos y aclaró que la responsabilidad del comité se limita únicamente a ofrecer un espacio que garantice la seguridad del público asistente, así lo señaló Los Ángeles Times .

Kathryn Schloessman, presidenta del Comité Organizador de Los Ángeles, causó una mayor preocupación con sus declaraciones. (Crédito: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / KATELYN MULCAHY

Se planifica huelga de trabajadores en el Estadio SoFi

Ante el posible despliegue de agentes de inmigración en los alrededores del SoFi Stadium, los trabajadores sindicalizados señalaron que podría realizar un huelga durante la Copa del Mundo 2026, amparándose en los lineamientos de seguridad de su contratación vigente que les permiten no asistir a trabajar si consideran que las condiciones laborales no son seguras.

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