La emoción por el Super Bowl LX está en su punto máximo, especialmente con el esperado show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny en Santa Clara, California. Sin embargo, entre la planeación de las fiestas y la expectativa por el duelo entre los Seahawks y los Patriots, ha surgido una preocupación latente en la comunidad: la posibilidad de operativos migratorios. Es comprensible que existan nervios, sobre todo tras declaraciones previas que sugerían una postura más rígida. No obstante, para traer un poco de calma a los asistentes, el comité anfitrión de la Bahía ha enviado un mensaje claro a los líderes locales, basándose en comunicaciones directas con la NFL y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A continuación, el anuncio.

Según un memorando interno, no hay operativos de control migratorio de ICE planificados en relación con el evento, buscando así que la prioridad absoluta sea el disfrute y la seguridad pública de todos los fanáticos que se darán cita este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

La postura oficial de la NFL y el DHS

El memorando, difundido inicialmente por The Washington Post, surge tras reuniones intensas entre equipos de seguridad de la NFL y funcionarios federales. El mensaje es directo: “No hay operaciones de aplicación de la ley migratoria de ICE planificadas asociadas con el Super Bowl”.

A pesar de la seguridad federal en el Super Bowl, se ha descartado cualquier redada por parte de ICE. | Crédito: AFP

A pesar de esta aclaración, es importante entender que la presencia federal será masiva. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, recordó que el Super Bowl tiene una calificación de seguridad SEAR 1, el nivel más alto, lo que implica una colaboración total entre activos federales, estatales y locales.

¿Por qué existe tanta confusión?

La incertidumbre no nació de la nada. El pasado mes de octubre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mencionó en una entrevista que ICE realizaría actividades de control para garantizar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, las declaraciones más recientes de la Subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, matizan esta postura.

El comité anfitrión aseguró que la misión de ICE no incluye detenciones migratorias en el Super Bowl. | Crédito: AFP

McLaughlin afirmó que el objetivo es un evento seguro para todos, similar a lo que se planea para la Copa del Mundo. Además, aseguró que la respuesta gubernamental se llevará a cabo conforme a la Constitución.

“Aquellos que están aquí legalmente y no están infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”, puntualizó.

Un evento bajo la lupa

La presencia de Bad Bunny, conocido por sus críticas abiertas hacia ICE, había alimentado los temores de que las agencias federales pudieran utilizar el evento como un punto de enfoque para arrestos. No obstante, el comité anfitrión ha trabajado estrechamente con las ciudades de San Francisco, Santa Clara y San José para asegurar que el mensaje de “cero operativos migratorios” sea el que prevalezca este fin de semana.

En resumen, aunque verás agentes federales en el estadio y sus alrededores, su misión declarada es la protección antiterrorista y la seguridad del recinto, no la verificación de estatus migratorio entre los aficionados al fútbol americano.

