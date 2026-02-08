Nueva York vivió este domingo un frío extremo, incluso más intenso que en algunas zonas de la Antártida, luego de un fin de semana marcado por vientos peligrosos y temperaturas potencialmente mortales en gran parte del noreste de Estados Unidos y Nueva Inglaterra. En la Gran Manzana, los termómetros marcaron 3 grados, pero la sensación térmica cayó hasta 14 grados bajo cero debido a los fuertes vientos. En otras áreas del noreste, la sensación térmica llegó a 40 grados bajo cero, según reportes meteorológicos.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por frío extremo para más de 43 millones de personas, incluyendo grandes ciudades como Nueva York y Filadelfia.

“La última vez que [la ciudad de Nueva York] tuvo una advertencia similar a la que tenemos esta mañana fue en 2004”, señaló el viernes el meteorólogo de FOX Weather, Stephen Morgan.

La diferencia con la Antártida llamó la atención: el New York Post señala que, een la estación McMurdo, una de las principales bases científicas del continente helado, la temperatura alcanzó los 21 grados, es decir, 18 grados más cálido que Nueva York durante el mismo día.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por frío extremo para más de 43 millones de personas en grandes ciudades del noreste. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

Los expertos explican que esto se debe a una masa de aire ártico que avanzó hacia el sur desde las regiones congeladas al norte de la bahía de Hudson, en Canadá, provocando una nueva ola de frío intenso en la región.

“En muchas partes del noreste alejadas de la costa, esta prolongada racha de frío es la más extrema al menos en la última década y, en algunas zonas, en las últimas dos décadas”, explicó Dan DePodwin, director senior de operaciones de pronóstico de AccuWeather.

“Muchos lugares terminarán con una racha de días bajo cero que se ubica entre las 10 rachas más largas jamás registradas”, agregó.

Este fin de semana está considerado el más frío de una ola invernal histórica, la peor en más de dos décadas.

Expertos atribuyen el fenómeno a una potente masa de aire ártico proveniente del norte de Canadá. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

“El frío intenso regresa al noreste de Estados Unidos este fin de semana”, afirmó Jon Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather. “La combinación de aire ártico y ráfagas de viento podría hacer que muchas personas en la región sientan que este invierno es más frío que en cualquier otro momento en lo que va del invierno”.

Las consecuencias ya son graves: NBC 4 New York informa que, en lo que va del año, al menos 17 personas murieron al aire libre en Nueva York, con 13 de ellas falleciendo por hipotermia. A pesar de esto, el alcalde Mamdani se negó a obligar a las personas sin hogar a ingresar en refugios.

En contraste, otras ciudades como Filadelfia, Washington DC y Boston abrieron centros de calentamiento y la alcaldesa Michelle Wu declaró una emergencia por frío en Boston hasta el lunes.

La ola de frío dejó víctimas fatales y obligó a varias ciudades a activar refugios y emergencias climáticas. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

¿Cuándo volverá el calor a Nueva York?

El frío intenso en Nueva York comenzará a ceder de manera notable hacia finales de marzo, aunque la estabilidad térmica (con días que superen constantemente los 15 °C) llegará realmente en abril. El portal Secom.es informa que, para este 2026, se espera que la primavera astronómica comience el 20 de marzo con máximas promedio de 11 °C, pero no será hasta la segunda quincena de abril cuando las heladas desaparezcan por completo y las temperaturas alcancen niveles de hasta 20 °C en días soleados.

En cuanto al calor propio del verano, habrá que esperar hasta junio y julio, meses en los que la ciudad alcanza sus picos máximos de humedad y temperaturas que rondan los 30 °C.

Por lo pronto, el pronóstico para el resto de febrero de 2026 sigue siendo invernal, con ráfagas de aire ártico ocasionales, por lo que el abrigo seguirá siendo necesario al menos por algunas semanas más.

